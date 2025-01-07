https://ria.ru/20250107/soskin-1992746297.html

"Заключат на четырех". На Украине назвали страны, которые завершат конфликт

"Заключат на четырех". На Украине назвали страны, которые завершат конфликт - РИА Новости, 07.01.2025

"Заключат на четырех". На Украине назвали страны, которые завершат конфликт

Мир на Украине может быть заключен по примеру договора с Австрией после Второй мировой войны, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего... РИА Новости, 07.01.2025

2025-01-07T15:56:00+03:00

2025-01-07T15:56:00+03:00

2025-01-07T15:57:00+03:00

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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Мир на Украине может быть заключен по примеру договора с Австрией после Второй мировой войны, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала."США, Российская Федерация, Украина и, может, Европейский Союз на четырех заключат соглашение о нейтральном статусе Украины. В основу можно положить австрийский опыт", — предложил он.Он считает, что именно эта модель включает в себя пункт о денацификации страны, а также обеспечит реальные нейтралитет и независимость Украины и послужит на благо ее восстановления во всех сферах.Австрийский государственный договор был заключен в апреле 1955 года между союзными силами, то есть Францией, Великобританией, Соединенными Штатами и Советским Союзом, и австрийским правительством. Он провозглашал постоянный нейтралитет страны после подписания соглашения.Глава МИД Сергей Лавров в интервью РИА Новости 29 декабря отметил, что Россия готова к переговорам по урегулированию ситуации вокруг Украины. При этом он подчеркнул, что они должны быть нацелены на устранение первопричин кризиса и учитывать реальную ситуацию "на земле".Кроме того, Лавров напомнил, что российские подходы к урегулированию конфликта обозначил Владимир Путин.Президент в июне выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Глава государства упомянул и необходимость отмены санкций.

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https://ria.ru/20250107/dubinskiy-1992733544.html

https://ria.ru/20241231/zavershenie-1992121263.html

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в мире, украина, россия, сергей лавров, олег соскин, нато, австрия