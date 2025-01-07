"Заключат на четырех". На Украине назвали страны, которые завершат конфликт
Соскин: мир на Украине может быть заключен по примеру Австрии
Национальные флаги Украины и России. Архивное фото
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Мир на Украине может быть заключен по примеру договора с Австрией после Второй мировой войны, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.
"США, Российская Федерация, Украина и, может, Европейский Союз на четырех заключат соглашение о нейтральном статусе Украины. В основу можно положить австрийский опыт", — предложил он.
Он считает, что именно эта модель включает в себя пункт о денацификации страны, а также обеспечит реальные нейтралитет и независимость Украины и послужит на благо ее восстановления во всех сферах.
Австрийский государственный договор был заключен в апреле 1955 года между союзными силами, то есть Францией, Великобританией, Соединенными Штатами и Советским Союзом, и австрийским правительством. Он провозглашал постоянный нейтралитет страны после подписания соглашения.
Глава МИД Сергей Лавров в интервью РИА Новости 29 декабря отметил, что Россия готова к переговорам по урегулированию ситуации вокруг Украины. При этом он подчеркнул, что они должны быть нацелены на устранение первопричин кризиса и учитывать реальную ситуацию "на земле".
Кроме того, Лавров напомнил, что российские подходы к урегулированию конфликта обозначил Владимир Путин.
Президент в июне выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Глава государства упомянул и необходимость отмены санкций.
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