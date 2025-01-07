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"Заключат на четырех". На Украине назвали страны, которые завершат конфликт - РИА Новости, 07.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:56 07.01.2025 (обновлено: 15:57 07.01.2025)
https://ria.ru/20250107/soskin-1992746297.html
"Заключат на четырех". На Украине назвали страны, которые завершат конфликт
"Заключат на четырех". На Украине назвали страны, которые завершат конфликт - РИА Новости, 07.01.2025
"Заключат на четырех". На Украине назвали страны, которые завершат конфликт
Мир на Украине может быть заключен по примеру договора с Австрией после Второй мировой войны, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего... РИА Новости, 07.01.2025
2025-01-07T15:56:00+03:00
2025-01-07T15:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сергей лавров
олег соскин
нато
австрия
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Мир на Украине может быть заключен по примеру договора с Австрией после Второй мировой войны, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала."США, Российская Федерация, Украина и, может, Европейский Союз на четырех заключат соглашение о нейтральном статусе Украины. В основу можно положить австрийский опыт", — предложил он.Он считает, что именно эта модель включает в себя пункт о денацификации страны, а также обеспечит реальные нейтралитет и независимость Украины и послужит на благо ее восстановления во всех сферах.Австрийский государственный договор был заключен в апреле 1955 года между союзными силами, то есть Францией, Великобританией, Соединенными Штатами и Советским Союзом, и австрийским правительством. Он провозглашал постоянный нейтралитет страны после подписания соглашения.Глава МИД Сергей Лавров в интервью РИА Новости 29 декабря отметил, что Россия готова к переговорам по урегулированию ситуации вокруг Украины. При этом он подчеркнул, что они должны быть нацелены на устранение первопричин кризиса и учитывать реальную ситуацию "на земле".Кроме того, Лавров напомнил, что российские подходы к урегулированию конфликта обозначил Владимир Путин.Президент в июне выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Глава государства упомянул и необходимость отмены санкций.
https://ria.ru/20250107/unherd-1992722876.html
https://ria.ru/20250107/dubinskiy-1992733544.html
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в мире, украина, россия, сергей лавров, олег соскин, нато, австрия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Сергей Лавров, Олег Соскин, НАТО, Австрия
"Заключат на четырех". На Украине назвали страны, которые завершат конфликт

Соскин: мир на Украине может быть заключен по примеру Австрии

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкНациональные флаги Украины и России
Национальные флаги Украины и России - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Мир на Украине может быть заключен по примеру договора с Австрией после Второй мировой войны, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.
"США, Российская Федерация, Украина и, может, Европейский Союз на четырех заключат соглашение о нейтральном статусе Украины. В основу можно положить австрийский опыт", — предложил он.
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Он считает, что именно эта модель включает в себя пункт о денацификации страны, а также обеспечит реальные нейтралитет и независимость Украины и послужит на благо ее восстановления во всех сферах.
Австрийский государственный договор был заключен в апреле 1955 года между союзными силами, то есть Францией, Великобританией, Соединенными Штатами и Советским Союзом, и австрийским правительством. Он провозглашал постоянный нейтралитет страны после подписания соглашения.
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Глава МИД Сергей Лавров в интервью РИА Новости 29 декабря отметил, что Россия готова к переговорам по урегулированию ситуации вокруг Украины. При этом он подчеркнул, что они должны быть нацелены на устранение первопричин кризиса и учитывать реальную ситуацию "на земле".
Кроме того, Лавров напомнил, что российские подходы к урегулированию конфликта обозначил Владимир Путин.
Президент в июне выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Глава государства упомянул и необходимость отмены санкций.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСергей ЛавровОлег СоскинНАТОАвстрия
 
 
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