https://ria.ru/20250107/sobjanin-1992715429.html

Собянин поздравил москвичей с Рождеством

Собянин поздравил москвичей с Рождеством - РИА Новости, 07.01.2025

Собянин поздравил москвичей с Рождеством

Мэр столицы России Сергей Собянин в своем Telegram-канале поздравил москвичей с Рождеством Христовым и пожелал им крепкого здоровья и благополучия. РИА Новости, 07.01.2025

2025-01-07T09:08:00+03:00

2025-01-07T09:08:00+03:00

2025-01-07T09:08:00+03:00

россия

сергей собянин

рождество христово

общество

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Мэр столицы России Сергей Собянин в своем Telegram-канале поздравил москвичей с Рождеством Христовым и пожелал им крепкого здоровья и благополучия. "От всей души поздравляю вас с Рождеством Христовым. Один из самых почитаемых христианских праздников наполняет храмы радостью торжественных богослужений, улицы и площади - великим колокольным звоном, а сердца православных верующих - красотой и любовью", - написал Собянин. Он подчеркнул, что в эти дни люди особо ценят тепло человеческих отношений, дарят друг другу радость общения и, конечно же, верят в лучшее. "Душевную атмосферу в нашем любимом городе помогают создавать "Путешествие в Рождество" и другие фестивали проекта "Зима в Москве". Красочные и уютные площадки - адреса ярких впечатлений и добрых дел. Друзья, путешествуя по рождественской столице, проникнитесь настроением светлого праздника", - добавил Собянин. Мэр пожелал москвичам и их родным и близким крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго.

https://ria.ru/20250107/rozhdestvo_khristovo-1991416334.html

https://ria.ru/20250107/rozhdestvo-1913835689.html

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Варвара Скокшина

россия, сергей собянин, рождество христово, общество