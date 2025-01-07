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Собянин поздравил москвичей с Рождеством - РИА Новости, 07.01.2025
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09:08 07.01.2025
https://ria.ru/20250107/sobjanin-1992715429.html
Собянин поздравил москвичей с Рождеством
Собянин поздравил москвичей с Рождеством - РИА Новости, 07.01.2025
Собянин поздравил москвичей с Рождеством
Мэр столицы России Сергей Собянин в своем Telegram-канале поздравил москвичей с Рождеством Христовым и пожелал им крепкого здоровья и благополучия. РИА Новости, 07.01.2025
2025-01-07T09:08:00+03:00
2025-01-07T09:08:00+03:00
россия
сергей собянин
рождество христово
общество
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Мэр столицы России Сергей Собянин в своем Telegram-канале поздравил москвичей с Рождеством Христовым и пожелал им крепкого здоровья и благополучия. "От всей души поздравляю вас с Рождеством Христовым. Один из самых почитаемых христианских праздников наполняет храмы радостью торжественных богослужений, улицы и площади - великим колокольным звоном, а сердца православных верующих - красотой и любовью", - написал Собянин. Он подчеркнул, что в эти дни люди особо ценят тепло человеческих отношений, дарят друг другу радость общения и, конечно же, верят в лучшее. "Душевную атмосферу в нашем любимом городе помогают создавать "Путешествие в Рождество" и другие фестивали проекта "Зима в Москве". Красочные и уютные площадки - адреса ярких впечатлений и добрых дел. Друзья, путешествуя по рождественской столице, проникнитесь настроением светлого праздника", - добавил Собянин. Мэр пожелал москвичам и их родным и близким крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго.
https://ria.ru/20250107/rozhdestvo_khristovo-1991416334.html
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россия, сергей собянин, рождество христово, общество
Россия, Сергей Собянин, Рождество Христово, Общество
Собянин поздравил москвичей с Рождеством

Собянин поздравил москвичей с Рождеством и пожелал крепкого здоровья

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанк Мэр Москвы Сергей Собянин
 Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Мэр столицы России Сергей Собянин в своем Telegram-канале поздравил москвичей с Рождеством Христовым и пожелал им крепкого здоровья и благополучия.
"От всей души поздравляю вас с Рождеством Христовым. Один из самых почитаемых христианских праздников наполняет храмы радостью торжественных богослужений, улицы и площади - великим колокольным звоном, а сердца православных верующих - красотой и любовью", - написал Собянин.
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Он подчеркнул, что в эти дни люди особо ценят тепло человеческих отношений, дарят друг другу радость общения и, конечно же, верят в лучшее.
"Душевную атмосферу в нашем любимом городе помогают создавать "Путешествие в Рождество" и другие фестивали проекта "Зима в Москве". Красочные и уютные площадки - адреса ярких впечатлений и добрых дел. Друзья, путешествуя по рождественской столице, проникнитесь настроением светлого праздника", - добавил Собянин.
Мэр пожелал москвичам и их родным и близким крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго.
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РоссияСергей СобянинРождество ХристовоОбщество
 
 
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