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Мужчина не смог отсудить у бывшей жены стоимость купленной ей собаки - РИА Новости, 07.01.2025
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05:53 07.01.2025
https://ria.ru/20250107/sobaka-1992708311.html
Мужчина не смог отсудить у бывшей жены стоимость купленной ей собаки
Мужчина не смог отсудить у бывшей жены стоимость купленной ей собаки - РИА Новости, 07.01.2025
Мужчина не смог отсудить у бывшей жены стоимость купленной ей собаки
Мужчина не смог отсудить у бывшей жены стоимость купленного ей стаффордширского терьера, который остался после развода жить с ней, сказано в материалах дела,... РИА Новости, 07.01.2025
2025-01-07T05:53:00+03:00
2025-01-07T05:53:00+03:00
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Мужчина не смог отсудить у бывшей жены стоимость купленного ей стаффордширского терьера, который остался после развода жить с ней, сказано в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости. Согласно документам, пара прожила вместе девять лет, у них есть дочь и собака. Но при разводе мужчина просил вернуть ему половину стоимости купленных в браке вещей - мебели, сантехники, а также платежей по кредитам, оплаченных спортивных занятий и медицинских услуг. Но суд отказал: не все документы сохранились, не везде есть доказательства, что предметы приобретались для семейных нужд, или, наоборот, некоторые потраченные на семью платежи нельзя делить. "Суд не нашел оснований для удовлетворения требований о взыскании средств, затраченных на приобретение щенка породы американский стаффордширский терьер, зеркала-шкафа, смесителя, раковины под ванну", - сказано в решении суда. Суд объяснил его тем, что доказательств несения данных трат в заявленном размере не представлено, как и доказательств стоимости имущества на момент рассмотрения дела. Отклонил суд и требование истца передать ему на пенсионный счет половину материнского капитала. Особый правовой режим материнского капитала, имеющего специальное целевое назначение, предусматривает, что он не является совместно нажитым имуществом супругов и не может быть разделены между ними, подчеркнул суд.
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Мужчина не смог отсудить у бывшей жены стоимость купленной ей собаки

Мужчина не смог отсудить у бывшей жены стоимость стаффордширского терьера

© Depositphotos.com / polishchykАмериканский стаффордширский терьер
Американский стаффордширский терьер - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
© Depositphotos.com / polishchyk
Американский стаффордширский терьер. Архивное фото
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Мужчина не смог отсудить у бывшей жены стоимость купленного ей стаффордширского терьера, который остался после развода жить с ней, сказано в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Согласно документам, пара прожила вместе девять лет, у них есть дочь и собака. Но при разводе мужчина просил вернуть ему половину стоимости купленных в браке вещей - мебели, сантехники, а также платежей по кредитам, оплаченных спортивных занятий и медицинских услуг.
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Но суд отказал: не все документы сохранились, не везде есть доказательства, что предметы приобретались для семейных нужд, или, наоборот, некоторые потраченные на семью платежи нельзя делить.
"Суд не нашел оснований для удовлетворения требований о взыскании средств, затраченных на приобретение щенка породы американский стаффордширский терьер, зеркала-шкафа, смесителя, раковины под ванну", - сказано в решении суда. Суд объяснил его тем, что доказательств несения данных трат в заявленном размере не представлено, как и доказательств стоимости имущества на момент рассмотрения дела.
Отклонил суд и требование истца передать ему на пенсионный счет половину материнского капитала. Особый правовой режим материнского капитала, имеющего специальное целевое назначение, предусматривает, что он не является совместно нажитым имуществом супругов и не может быть разделены между ними, подчеркнул суд.
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