https://ria.ru/20250107/smartfon-1992753776.html

Эксперт рассказал, как сохранить аккумулятор на смартфоне

Эксперт рассказал, как сохранить аккумулятор на смартфоне - РИА Новости, 07.01.2025

Эксперт рассказал, как сохранить аккумулятор на смартфоне

Для сохранения аккумулятора на смартфоне не стоит заряжать его на улице, однако, если необходимо зарядить устройство, то лучше делать это короткими сеансами и... РИА Новости, 07.01.2025

2025-01-07T17:36:00+03:00

2025-01-07T17:36:00+03:00

2025-01-07T17:36:00+03:00

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Для сохранения аккумулятора на смартфоне не стоит заряжать его на улице, однако, если необходимо зарядить устройство, то лучше делать это короткими сеансами и оставить аккумулятор на уровне 50-60%, также нужно избегать контакта со снегом и льдом, ведь попавший внутрь снег может растаять и привести к образованию влаги на корпусе, рассказал РИА Новости начальник отдела анализа абонентского оборудования и поддержки развития сети "Билайна" Алексей Верещагин. "Чтобы минимизировать негативные последствия воздействия холода, можно принять несколько простых мер… Избегайте размещения телефона на льду или снегу, поскольку он быстро охладится, а попавший внутрь снег может растаять и привести к образованию влаги на корпусе. Зарядка на улице: старайтесь избегать зарядки телефона на морозе, особенно быстрым мощным зарядником, так как это может нанести вред батарее. Если необходимо зарядить устройство, делайте это короткими сеансами и оставьте уровень заряда примерно на 50–60%", - сказал он. По его словам, также на холоде лучше использовать пластиковый чехол. Он помогает замедлить процесс охлаждения и делает его менее резким. Если говорить об аксессуарах, то Верещагин рекомендует выбирать провода в резиновой оплетке, которая сохраняет гибкость и антистатические свойства. Занося смартфон в теплое помещение, желательно обеспечить его постепенное и естественное нагревание до комнатной температуры. Также не нужно пользоваться внешними источниками тепла для быстрого нагревания устройства – достаточно согревать его теплом собственного тела (в кармане или в руках) или окружающей температурой. Эксперт объяснил, что при сильном морозе аккумулятор заметно теряет свою емкость. Показатель заряда, отображаемый на экране, может быть неточным, поэтому не стоит доверять этим данным. Чем сильнее износ батареи со временем и активнее эксплуатация, тем значительнее становится расхождение между фактическим уровнем заряда и показанным на экране. "Износившаяся батарея может работать нормально в теплых помещениях, но на морозе она неизбежно подведет вас. Также нельзя ожидать стабильного разряда в подобных условиях", - добавил он. Кроме того, звук динамиков и других аудиоаксессуаров меняется из-за снижения эластичности полимерных мембран на морозе. Однако подобные проблемы проявляются не сразу после выхода на улицу, а лишь тогда, когда устройство основательно промерзнет, заключил Верещагин.

https://ria.ru/20240729/smartfon-1962593137.html

https://ria.ru/20240806/smartfon-1964299662.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, билайн, новый год, смартфон