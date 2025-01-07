Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал, как сохранить аккумулятор на смартфоне - РИА Новости, 07.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:36 07.01.2025
https://ria.ru/20250107/smartfon-1992753776.html
Эксперт рассказал, как сохранить аккумулятор на смартфоне
Эксперт рассказал, как сохранить аккумулятор на смартфоне - РИА Новости, 07.01.2025
Эксперт рассказал, как сохранить аккумулятор на смартфоне
Для сохранения аккумулятора на смартфоне не стоит заряжать его на улице, однако, если необходимо зарядить устройство, то лучше делать это короткими сеансами и... РИА Новости, 07.01.2025
2025-01-07T17:36:00+03:00
2025-01-07T17:36:00+03:00
общество
билайн
новый год
смартфон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15181/04/151810410_0:587:1765:1579_1920x0_80_0_0_79f748be6b8fec9b3ac7b5792c9bc8cb.jpg
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Для сохранения аккумулятора на смартфоне не стоит заряжать его на улице, однако, если необходимо зарядить устройство, то лучше делать это короткими сеансами и оставить аккумулятор на уровне 50-60%, также нужно избегать контакта со снегом и льдом, ведь попавший внутрь снег может растаять и привести к образованию влаги на корпусе, рассказал РИА Новости начальник отдела анализа абонентского оборудования и поддержки развития сети "Билайна" Алексей Верещагин. "Чтобы минимизировать негативные последствия воздействия холода, можно принять несколько простых мер… Избегайте размещения телефона на льду или снегу, поскольку он быстро охладится, а попавший внутрь снег может растаять и привести к образованию влаги на корпусе. Зарядка на улице: старайтесь избегать зарядки телефона на морозе, особенно быстрым мощным зарядником, так как это может нанести вред батарее. Если необходимо зарядить устройство, делайте это короткими сеансами и оставьте уровень заряда примерно на 50–60%", - сказал он. По его словам, также на холоде лучше использовать пластиковый чехол. Он помогает замедлить процесс охлаждения и делает его менее резким. Если говорить об аксессуарах, то Верещагин рекомендует выбирать провода в резиновой оплетке, которая сохраняет гибкость и антистатические свойства. Занося смартфон в теплое помещение, желательно обеспечить его постепенное и естественное нагревание до комнатной температуры. Также не нужно пользоваться внешними источниками тепла для быстрого нагревания устройства – достаточно согревать его теплом собственного тела (в кармане или в руках) или окружающей температурой. Эксперт объяснил, что при сильном морозе аккумулятор заметно теряет свою емкость. Показатель заряда, отображаемый на экране, может быть неточным, поэтому не стоит доверять этим данным. Чем сильнее износ батареи со временем и активнее эксплуатация, тем значительнее становится расхождение между фактическим уровнем заряда и показанным на экране. "Износившаяся батарея может работать нормально в теплых помещениях, но на морозе она неизбежно подведет вас. Также нельзя ожидать стабильного разряда в подобных условиях", - добавил он. Кроме того, звук динамиков и других аудиоаксессуаров меняется из-за снижения эластичности полимерных мембран на морозе. Однако подобные проблемы проявляются не сразу после выхода на улицу, а лишь тогда, когда устройство основательно промерзнет, заключил Верещагин.
https://ria.ru/20240729/smartfon-1962593137.html
https://ria.ru/20240806/smartfon-1964299662.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15181/04/151810410_0:421:1765:1744_1920x0_80_0_0_490872d293918d4776fa671bd2d9dc73.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, билайн, новый год, смартфон
Общество, Билайн, Новый год, смартфон
Эксперт рассказал, как сохранить аккумулятор на смартфоне

Эксперт "Билайна" Верещагин посоветовал не заряжать смартфон на улице зимой

© РИА Новости / Сергей ПивоваровСмартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Смартфон. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Для сохранения аккумулятора на смартфоне не стоит заряжать его на улице, однако, если необходимо зарядить устройство, то лучше делать это короткими сеансами и оставить аккумулятор на уровне 50-60%, также нужно избегать контакта со снегом и льдом, ведь попавший внутрь снег может растаять и привести к образованию влаги на корпусе, рассказал РИА Новости начальник отдела анализа абонентского оборудования и поддержки развития сети "Билайна" Алексей Верещагин.
«
"Чтобы минимизировать негативные последствия воздействия холода, можно принять несколько простых мер… Избегайте размещения телефона на льду или снегу, поскольку он быстро охладится, а попавший внутрь снег может растаять и привести к образованию влаги на корпусе. Зарядка на улице: старайтесь избегать зарядки телефона на морозе, особенно быстрым мощным зарядником, так как это может нанести вред батарее. Если необходимо зарядить устройство, делайте это короткими сеансами и оставьте уровень заряда примерно на 50–60%", - сказал он.
Мужчина использует смартфон - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
Эксперт рассказала, как избежать перегрузки оперативной памяти смартфона
29 июля 2024, 05:17
По его словам, также на холоде лучше использовать пластиковый чехол. Он помогает замедлить процесс охлаждения и делает его менее резким. Если говорить об аксессуарах, то Верещагин рекомендует выбирать провода в резиновой оплетке, которая сохраняет гибкость и антистатические свойства.
Занося смартфон в теплое помещение, желательно обеспечить его постепенное и естественное нагревание до комнатной температуры. Также не нужно пользоваться внешними источниками тепла для быстрого нагревания устройства – достаточно согревать его теплом собственного тела (в кармане или в руках) или окружающей температурой.
Эксперт объяснил, что при сильном морозе аккумулятор заметно теряет свою емкость. Показатель заряда, отображаемый на экране, может быть неточным, поэтому не стоит доверять этим данным. Чем сильнее износ батареи со временем и активнее эксплуатация, тем значительнее становится расхождение между фактическим уровнем заряда и показанным на экране. "Износившаяся батарея может работать нормально в теплых помещениях, но на морозе она неизбежно подведет вас. Также нельзя ожидать стабильного разряда в подобных условиях", - добавил он.
Кроме того, звук динамиков и других аудиоаксессуаров меняется из-за снижения эластичности полимерных мембран на морозе. Однако подобные проблемы проявляются не сразу после выхода на улицу, а лишь тогда, когда устройство основательно промерзнет, заключил Верещагин.
Человек держит смартфон - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
Эксперт назвал признаки заражения смартфона вредоносным ПО
6 августа 2024, 03:41
 
ОбществоБилайнНовый годсмартфон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала