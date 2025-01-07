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В Словакии назвали главную проблему остановки транзита газа через Украину - РИА Новости, 07.01.2025
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17:03 07.01.2025
https://ria.ru/20250107/slovakiya-1992750044.html
В Словакии назвали главную проблему остановки транзита газа через Украину
В Словакии назвали главную проблему остановки транзита газа через Украину - РИА Новости, 07.01.2025
В Словакии назвали главную проблему остановки транзита газа через Украину
Остановка транзита газа через Украину негативно повлияет на конечных потребителей в Европе, проблемой может стать растущая цена на этот вид топлива, заявил... РИА Новости, 07.01.2025
2025-01-07T17:03:00+03:00
2025-01-07T17:03:00+03:00
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словакия
европа
роберт фицо
владимир путин
газпром
евросоюз
транзит газа через украину
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БРАТИСЛАВА, 7 янв - РИА Новости. Остановка транзита газа через Украину негативно повлияет на конечных потребителей в Европе, проблемой может стать растущая цена на этот вид топлива, заявил глава МИД Словакии Юрай Бланар. Пресс-служба словацкого МИД сообщила, что Бланар во вторник по телефону обсудил со своим венгерским коллегой ситуацию с остановкой транзита газа через украинскую территорию в Словакию. "С венгерским коллегой мы сошлись в том, что эта ситуация очень негативно отразится главным образом на конечных пользователях в центральной Европе", - сообщил Бланар, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы. По мнению главы МИД Словакии, главной проблемой станет не дефицит газа, а растущая цена на него. "Государство должно будет это компенсировать, но оно при этом лишится платежей за транзит в размере как минимум 500 миллионов евро, этих средств будет не доставать для того, чтобы повышенные цены не были переложены на компании или домохозяйства", - отметил Бланар. По данным МИД Словакии, оба министра сошлись в необходимости соблюдения соглашения об ассоциации между Европейским союзом и Украиной, которое также учитывает сохранение существующих энергетических маршрутов. Заключенный в 2019 году договор о транзите российского газа в Европу по украинской территории истек 31 декабря 2024 года. "Газпром" в 2024 году поставил по этому маршруту около 15 миллиардов кубометров газа, что составило 4,5% от общего потребления в ЕС. Украинские власти в течение всего 2024 года неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитный договор. Президент России Владимир Путин ранее сказал, что контракта на транзит газа через Украину больше не будет. Премьер Словакии Роберт Фицо ранее подтвердил, что республика обладает достаточным объемом газа для внутреннего потребления, а цена для словацких домохозяйств в 2025 году расти не будет, главным образом потери страны связаны с невозможностью транспортировать газ, поступающий с Украины, в другие страны Европейского союза. Словацкие власти ранее неоднократно заявляли, что хотят сохранить возможность транспортировать по своей территории газ дальше на Запад, поскольку республика получает за это порядка 500 миллионов евро в год в качестве сборов за транзит. Фицо ранее заявил, что республика выступает за восстановление транзита газа через Украину, в противном случае потери стране должны быть компенсированы. Он также пригрозил Киеву прекращением поставок электроэнергии на Украину и сокращением поддержки украинских граждан, которые сейчас находятся в Словакии.
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украина, словакия, европа, роберт фицо, владимир путин, газпром, евросоюз, транзит газа через украину, в мире, россия
Украина, Словакия, Европа, Роберт Фицо, Владимир Путин, Газпром, Евросоюз, транзит газа через Украину, В мире, Россия
В Словакии назвали главную проблему остановки транзита газа через Украину

Бланар: главной проблемой остановки транзита газа через Украину станет цена

© РИА Новости / Иван Руднев | Перейти в медиабанкГазокомпрессорная станция
Газокомпрессорная станция - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
© РИА Новости / Иван Руднев
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БРАТИСЛАВА, 7 янв - РИА Новости. Остановка транзита газа через Украину негативно повлияет на конечных потребителей в Европе, проблемой может стать растущая цена на этот вид топлива, заявил глава МИД Словакии Юрай Бланар.
Пресс-служба словацкого МИД сообщила, что Бланар во вторник по телефону обсудил со своим венгерским коллегой ситуацию с остановкой транзита газа через украинскую территорию в Словакию.
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"С венгерским коллегой мы сошлись в том, что эта ситуация очень негативно отразится главным образом на конечных пользователях в центральной Европе", - сообщил Бланар, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы.
По мнению главы МИД Словакии, главной проблемой станет не дефицит газа, а растущая цена на него.
"Государство должно будет это компенсировать, но оно при этом лишится платежей за транзит в размере как минимум 500 миллионов евро, этих средств будет не доставать для того, чтобы повышенные цены не были переложены на компании или домохозяйства", - отметил Бланар.
По данным МИД Словакии, оба министра сошлись в необходимости соблюдения соглашения об ассоциации между Европейским союзом и Украиной, которое также учитывает сохранение существующих энергетических маршрутов.
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Заключенный в 2019 году договор о транзите российского газа в Европу по украинской территории истек 31 декабря 2024 года. "Газпром" в 2024 году поставил по этому маршруту около 15 миллиардов кубометров газа, что составило 4,5% от общего потребления в ЕС. Украинские власти в течение всего 2024 года неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитный договор. Президент России Владимир Путин ранее сказал, что контракта на транзит газа через Украину больше не будет.
Премьер Словакии Роберт Фицо ранее подтвердил, что республика обладает достаточным объемом газа для внутреннего потребления, а цена для словацких домохозяйств в 2025 году расти не будет, главным образом потери страны связаны с невозможностью транспортировать газ, поступающий с Украины, в другие страны Европейского союза.
Словацкие власти ранее неоднократно заявляли, что хотят сохранить возможность транспортировать по своей территории газ дальше на Запад, поскольку республика получает за это порядка 500 миллионов евро в год в качестве сборов за транзит. Фицо ранее заявил, что республика выступает за восстановление транзита газа через Украину, в противном случае потери стране должны быть компенсированы. Он также пригрозил Киеву прекращением поставок электроэнергии на Украину и сокращением поддержки украинских граждан, которые сейчас находятся в Словакии.
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