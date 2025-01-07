https://ria.ru/20250107/shturmovavshij-1992721251.html

Штурмовавший Капитолий "шаман" считает, что Россия не хочет войны

Штурмовавший Капитолий "шаман" считает, что Россия не хочет войны - РИА Новости, 07.01.2025

Штурмовавший Капитолий "шаман" считает, что Россия не хочет войны

Штурмовавший Капитолий в костюме шамана Джейкоб Ченсли заявил РИА Новости, что считает российское руководство умным, а не ищущим глобального конфликта. РИА Новости, 07.01.2025

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ВАШИНГТОН, 7 янв - РИА Новости. Штурмовавший Капитолий в костюме шамана Джейкоб Ченсли заявил РИА Новости, что считает российское руководство умным, а не ищущим глобального конфликта. "Учитывая некоторые вещи, которые сделал или сказал (президент РФ Владимир) Путин, ясно, что он не хочет глобальной войны. Я не думаю, что он так плох, как все говорят. Думаю, он умен, очень умен", - заявил Ченсли, который теперь сменил имя на Джейк Анджели. А для Владимира Зеленского у "шамана" мрачное предсказание. "Может, он потеряет себя в куче кокаина, я не знаю. Но я не верю ему. Он актер, комедиант, он в качестве лидера - это шутка", - сказал Ченсли. 6 января исполнилось четыре года с момента штурма Капитолия сторонниками избранного президента США Дональда Трампа, Анджели был одним из самых узнаваемых участников событий, когда толпа протестующих ворвалась в конгресс, который должен был утвердить победу Джо Байдена на президентских выборах. Фото "шамана" в меховой шапке с рогами облетело все мировые СМИ. Ченсли в 2021 году был приговорен к 41 месяцу тюрьмы, штрафу в две тысячи долларов и трем годам пребывания под наблюдением после освобождения. В конце мая 2023 года Ченсли вышел на свободу. Более 1500 человек были предъявлены обвинения за штурм Капитолия. Трамп ранее обещал помиловать почти всех участников штурма, за исключением тех, кто тогда "вышли из под контроля", в первый же день вступления в должность - 20 января.

https://ria.ru/20250107/otkaz-1992719185.html

https://ria.ru/20250106/ukraina-1992693893.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, сша, дональд трамп, владимир зеленский, джо байден