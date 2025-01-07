https://ria.ru/20250107/sever-1992730777.html

Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Север"

Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Север" - РИА Новости, 07.01.2025

Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Север"

Российская группировка войск "Север" нанесла поражение формированиям трех украинских бригад у Орешанки, Гранова и Ветеринарного в Харьковской области, противник РИА Новости, 07.01.2025

2025-01-07T12:17:00+03:00

2025-01-07T12:17:00+03:00

2025-01-07T18:32:00+03:00

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Российская группировка войск "Север" нанесла поражение формированиям трех украинских бригад у Орешанки, Гранова и Ветеринарного в Харьковской области, противник потерял до 65 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям механизированной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Орешанка, Гранов и Ветеринарное Харьковской области", - говорится в сводке российского военного ведомства."ВСУ потеряли до 65 военнослужащих, два автомобиля, два 152-миллиметровых орудия Д-20 и две 122-миллиметровые гаубицы Д-30", - добавили в МО РФ.

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Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины, украина