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Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Север" - РИА Новости, 07.01.2025
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12:17 07.01.2025 (обновлено: 18:32 07.01.2025)
https://ria.ru/20250107/sever-1992730777.html
Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Север"
Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Север" - РИА Новости, 07.01.2025
Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Север"
Российская группировка войск "Север" нанесла поражение формированиям трех украинских бригад у Орешанки, Гранова и Ветеринарного в Харьковской области, противник РИА Новости, 07.01.2025
2025-01-07T12:17:00+03:00
2025-01-07T18:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Российская группировка войск "Север" нанесла поражение формированиям трех украинских бригад у Орешанки, Гранова и Ветеринарного в Харьковской области, противник потерял до 65 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям механизированной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Орешанка, Гранов и Ветеринарное Харьковской области", - говорится в сводке российского военного ведомства."ВСУ потеряли до 65 военнослужащих, два автомобиля, два 152-миллиметровых орудия Д-20 и две 122-миллиметровые гаубицы Д-30", - добавили в МО РФ.
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россия, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина
Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Север"

ВСУ потеряли до 65 военных в зоне ответственности группировки войск "Север"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Российская группировка войск "Север" нанесла поражение формированиям трех украинских бригад у Орешанки, Гранова и Ветеринарного в Харьковской области, противник потерял до 65 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Север" на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям механизированной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Орешанка, Гранов и Ветеринарное Харьковской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.
"ВСУ потеряли до 65 военнослужащих, два автомобиля, два 152-миллиметровых орудия Д-20 и две 122-миллиметровые гаубицы Д-30", - добавили в МО РФ.
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