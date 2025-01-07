СБУ задержала чиновника Киевской городской администрации
СБУ задержала чиновника Киевской городской администрации по подозрению в хищении
© Фото : СБУНашивка СБУ
© Фото : СБУ
Нашивка СБУ. Архивное фото
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МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Служба безопасности Украины сообщила о задержании чиновника коммунальной организации "Киевмедспецтранс" Киевской государственной городской администрации по подозрению в хищениях 141,8 тысячи долларов.
"Служба безопасности Украины совместно со следователями Национальной полиции ликвидировала еще одну преступную схему в Киевской городской государственной администрации. По результатам комплексных мероприятий задержан чиновник коммунальной организации "Киевмедспецтранс" администрации и четверо его сообщников, которые подозреваются в хищении более 6 миллионов гривен (141,8 тысячи долларов)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ. Имена фигурантов не называются.
По данным следствия, задержанные присвоили средства, которые предназначались на закупку автомобильных запчастей для машин скорой медицинской помощи. Так, была сформирована завышенная стоимость тендерной закупки, а к участию в конкурсе допустил исключительно подконтрольные фирмы, которые и выиграли тендер.
Фигурантам вменяются статьи "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное повторно, в крупных размерах, в условиях военного положения, организованной группой"; "Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов"; "Служебный подлог". Им грозит до 12 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.