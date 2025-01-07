https://ria.ru/20250107/sanktsii-1992773347.html

Сийярто прокомментировал включение Рогана в санкционный список США

Сийярто прокомментировал включение Рогана в санкционный список США - РИА Новости, 07.01.2025

Сийярто прокомментировал включение Рогана в санкционный список США

Глава венгерского МИД Петер Сийярто назвал включение главы кабинета премьер-министра Венгрии Антала Рогана в санкционный список США личной местью покидающего... РИА Новости, 07.01.2025

2025-01-07T23:14:00+03:00

2025-01-07T23:14:00+03:00

2025-01-07T23:14:00+03:00

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БУДАПЕШТ, 7 янв - РИА Новости. Глава венгерского МИД Петер Сийярто назвал включение главы кабинета премьер-министра Венгрии Антала Рогана в санкционный список США личной местью покидающего свой пост американского посла Дэвида Прессмана. США во вторник ввели санкции против представителя правительства Венгрии Антала Рогана, обвинив его в создании схем по установлению контроля над секторами венгерской экономики. "Это личная месть Анталу Рогану посла, направленного в Венгрию провалившейся американской администрацией и уезжающего отсюда неудачно и бесславно", - написал Сийярто в соцсети Facebook*.Он также приветствовал, что "через несколько дней к власти в США придут люди, которые видят в Венгрии друга, а не врага". Ранее директор по коммуникациям венгерского правящего партийного альянса "Фидес - Христианско-демократическая народная партия" Тамаш Менцер в шутку заявил, что "будет скучать" по нынешнему послу США в Будапеште Дэвиду Прессману, который неоднократно критиковал политику венгерских властей, в частности, за то, что Венгрия не разорвала экономические связи с Россией. Прессман ранее отмечал, что для Венгрии настал важный момент для определения будущего пути, и призвал Будапешт укрепить отношения с западными союзниками. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявлял, что Будапешт заинтересован в том, чтобы поддерживать связи с Россией как можно дольше, однако никто не может сказать, удастся ли это. Посол США также вел счет поездкам главы МИД Венгрии Петера Сийярто в Москву и Минск, в ответ Сийярто пожелал ему "приятного подсчета". Прессман также заявлял, что Венгрия единственная из союзников по НАТО относится к членству в альянсе как к контракту и игнорирует интересы союзников, укрепляя связи с Россией. Внешнюю политику Венгрии посол назвал "радикальной". Советник премьера Венгрии по политическим вопросам Балаж Орбан в ответ на обвинения со стороны посла США заявил, что в основе венгерской внешней политики лежат национальные интересы.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20241025/siyyarto-1980133480.html

https://ria.ru/20241224/siyyarto-1990920743.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, венгрия, сша, россия, петер сийярто, виктор орбан, facebook, нато