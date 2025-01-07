Сийярто прокомментировал включение Рогана в санкционный список США
Сийярто назвал санкции против главы кабинета Орбана личной местью посла США
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Петер Сийярто. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 7 янв - РИА Новости. Глава венгерского МИД Петер Сийярто назвал включение главы кабинета премьер-министра Венгрии Антала Рогана в санкционный список США личной местью покидающего свой пост американского посла Дэвида Прессмана.
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"Это личная месть Анталу Рогану посла, направленного в Венгрию провалившейся американской администрацией и уезжающего отсюда неудачно и бесславно", - написал Сийярто в соцсети Facebook*.
Он также приветствовал, что "через несколько дней к власти в США придут люди, которые видят в Венгрии друга, а не врага".
Ранее директор по коммуникациям венгерского правящего партийного альянса "Фидес - Христианско-демократическая народная партия" Тамаш Менцер в шутку заявил, что "будет скучать" по нынешнему послу США в Будапеште Дэвиду Прессману, который неоднократно критиковал политику венгерских властей, в частности, за то, что Венгрия не разорвала экономические связи с Россией.
Прессман ранее отмечал, что для Венгрии настал важный момент для определения будущего пути, и призвал Будапешт укрепить отношения с западными союзниками. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявлял, что Будапешт заинтересован в том, чтобы поддерживать связи с Россией как можно дольше, однако никто не может сказать, удастся ли это.
Прессман также заявлял, что Венгрия единственная из союзников по НАТО относится к членству в альянсе как к контракту и игнорирует интересы союзников, укрепляя связи с Россией. Внешнюю политику Венгрии посол назвал "радикальной". Советник премьера Венгрии по политическим вопросам Балаж Орбан в ответ на обвинения со стороны посла США заявил, что в основе венгерской внешней политики лежат национальные интересы.
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