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Сийярто прокомментировал включение Рогана в санкционный список США - РИА Новости, 07.01.2025
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23:14 07.01.2025
https://ria.ru/20250107/sanktsii-1992773347.html
Сийярто прокомментировал включение Рогана в санкционный список США
Сийярто прокомментировал включение Рогана в санкционный список США - РИА Новости, 07.01.2025
Сийярто прокомментировал включение Рогана в санкционный список США
Глава венгерского МИД Петер Сийярто назвал включение главы кабинета премьер-министра Венгрии Антала Рогана в санкционный список США личной местью покидающего... РИА Новости, 07.01.2025
2025-01-07T23:14:00+03:00
2025-01-07T23:14:00+03:00
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БУДАПЕШТ, 7 янв - РИА Новости. Глава венгерского МИД Петер Сийярто назвал включение главы кабинета премьер-министра Венгрии Антала Рогана в санкционный список США личной местью покидающего свой пост американского посла Дэвида Прессмана. США во вторник ввели санкции против представителя правительства Венгрии Антала Рогана, обвинив его в создании схем по установлению контроля над секторами венгерской экономики. "Это личная месть Анталу Рогану посла, направленного в Венгрию провалившейся американской администрацией и уезжающего отсюда неудачно и бесславно", - написал Сийярто в соцсети Facebook*.Он также приветствовал, что "через несколько дней к власти в США придут люди, которые видят в Венгрии друга, а не врага". Ранее директор по коммуникациям венгерского правящего партийного альянса "Фидес - Христианско-демократическая народная партия" Тамаш Менцер в шутку заявил, что "будет скучать" по нынешнему послу США в Будапеште Дэвиду Прессману, который неоднократно критиковал политику венгерских властей, в частности, за то, что Венгрия не разорвала экономические связи с Россией. Прессман ранее отмечал, что для Венгрии настал важный момент для определения будущего пути, и призвал Будапешт укрепить отношения с западными союзниками. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявлял, что Будапешт заинтересован в том, чтобы поддерживать связи с Россией как можно дольше, однако никто не может сказать, удастся ли это. Посол США также вел счет поездкам главы МИД Венгрии Петера Сийярто в Москву и Минск, в ответ Сийярто пожелал ему "приятного подсчета". Прессман также заявлял, что Венгрия единственная из союзников по НАТО относится к членству в альянсе как к контракту и игнорирует интересы союзников, укрепляя связи с Россией. Внешнюю политику Венгрии посол назвал "радикальной". Советник премьера Венгрии по политическим вопросам Балаж Орбан в ответ на обвинения со стороны посла США заявил, что в основе венгерской внешней политики лежат национальные интересы.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20241025/siyyarto-1980133480.html
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в мире, венгрия, сша, россия, петер сийярто, виктор орбан, facebook, нато
В мире, Венгрия, США, Россия, Петер Сийярто, Виктор Орбан, Facebook, НАТО
Сийярто прокомментировал включение Рогана в санкционный список США

Сийярто назвал санкции против главы кабинета Орбана личной местью посла США

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Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
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Петер Сийярто. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 7 янв - РИА Новости. Глава венгерского МИД Петер Сийярто назвал включение главы кабинета премьер-министра Венгрии Антала Рогана в санкционный список США личной местью покидающего свой пост американского посла Дэвида Прессмана.
США во вторник ввели санкции против представителя правительства Венгрии Антала Рогана, обвинив его в создании схем по установлению контроля над секторами венгерской экономики.
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"Это личная месть Анталу Рогану посла, направленного в Венгрию провалившейся американской администрацией и уезжающего отсюда неудачно и бесславно", - написал Сийярто в соцсети Facebook*.
Он также приветствовал, что "через несколько дней к власти в США придут люди, которые видят в Венгрии друга, а не врага".
Ранее директор по коммуникациям венгерского правящего партийного альянса "Фидес - Христианско-демократическая народная партия" Тамаш Менцер в шутку заявил, что "будет скучать" по нынешнему послу США в Будапеште Дэвиду Прессману, который неоднократно критиковал политику венгерских властей, в частности, за то, что Венгрия не разорвала экономические связи с Россией.
Прессман ранее отмечал, что для Венгрии настал важный момент для определения будущего пути, и призвал Будапешт укрепить отношения с западными союзниками. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявлял, что Будапешт заинтересован в том, чтобы поддерживать связи с Россией как можно дольше, однако никто не может сказать, удастся ли это.
Посол США также вел счет поездкам главы МИД Венгрии Петера Сийярто в Москву и Минск, в ответ Сийярто пожелал ему "приятного подсчета".
Прессман также заявлял, что Венгрия единственная из союзников по НАТО относится к членству в альянсе как к контракту и игнорирует интересы союзников, укрепляя связи с Россией. Внешнюю политику Венгрии посол назвал "радикальной". Советник премьера Венгрии по политическим вопросам Балаж Орбан в ответ на обвинения со стороны посла США заявил, что в основе венгерской внешней политики лежат национальные интересы.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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