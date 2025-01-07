Рейтинг@Mail.ru
Рязань приняла эстафету Новогодней столицы России - РИА Новости, 07.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:41 07.01.2025
https://ria.ru/20250107/ryazan-1992766505.html
Рязань приняла эстафету Новогодней столицы России
Рязань приняла эстафету Новогодней столицы России - РИА Новости, 07.01.2025
Рязань приняла эстафету Новогодней столицы России
Город Киров передал Рязани эстафету Новогодней столицы России, сообщил губернатор Кировской области Александр Соколов. РИА Новости, 07.01.2025
2025-01-07T20:41:00+03:00
2025-01-07T20:41:00+03:00
общество
киров
рязань
россия
александр соколов
новый год 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1d/1577949204_0:156:1500:1000_1920x0_80_0_0_859a27352f76c6e7f73ce12f7b36446b.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 янв - РИА Новости. Город Киров передал Рязани эстафету Новогодней столицы России, сообщил губернатор Кировской области Александр Соколов. "Из сердца Новогодней столицы России 2024/2025 передали титул городу с не менее богатой историей — Рязани. Отправили символ следующего Нового года — нашу вятскую снежинку. Она сделана из кукарского кружева. Надеюсь, станет добрым знаком к большим переменам на благо людей. Мы в Кирове точно в этом убедились", - написал Соколов в своем Telegram-канале. Он отметил, что со времени старта праздничного марафона в декабре тысячи гостей увидели Киров во всей красе. "Вятская ярмарка, ледовое шоу, череда праздничных мероприятий. Архитектурная подсветка 120 зданий останется в Кирове на долгие годы. Мы рады всем, кто разделил этот праздник с нами и стал счастливее в новогоднем Кирове", - заявил глава региона.
https://ria.ru/20250107/traditsii-1837632806.html
киров
рязань
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1d/1577949204_167:0:1500:1000_1920x0_80_0_0_80c878af3dc1c78ccddf53f5b9384393.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, киров, рязань, россия, александр соколов, новый год 2025
Общество, Киров, Рязань, Россия, Александр Соколов, Новый год 2025
Рязань приняла эстафету Новогодней столицы России

Киров передал Рязани эстафету Новогодней столицы России

© РИА Новости / Евгений ОдиноковРязань
Рязань - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Рязань. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 янв - РИА Новости. Город Киров передал Рязани эстафету Новогодней столицы России, сообщил губернатор Кировской области Александр Соколов.
"Из сердца Новогодней столицы России 2024/2025 передали титул городу с не менее богатой историей — Рязани. Отправили символ следующего Нового года — нашу вятскую снежинку. Она сделана из кукарского кружева. Надеюсь, станет добрым знаком к большим переменам на благо людей. Мы в Кирове точно в этом убедились", - написал Соколов в своем Telegram-канале.
Он отметил, что со времени старта праздничного марафона в декабре тысячи гостей увидели Киров во всей красе. "Вятская ярмарка, ледовое шоу, череда праздничных мероприятий. Архитектурная подсветка 120 зданий останется в Кирове на долгие годы. Мы рады всем, кто разделил этот праздник с нами и стал счастливее в новогоднем Кирове", - заявил глава региона.
История Нового года - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
Кто придумал Новый год: история и традиции праздника
Вчера, 13:26
 
ОбществоКировРязаньРоссияАлександр СоколовНовый год 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала