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Рязань приняла эстафету Новогодней столицы России
Рязань приняла эстафету Новогодней столицы России - РИА Новости, 07.01.2025
Рязань приняла эстафету Новогодней столицы России
Город Киров передал Рязани эстафету Новогодней столицы России, сообщил губернатор Кировской области Александр Соколов. РИА Новости, 07.01.2025
2025-01-07T20:41:00+03:00
2025-01-07T20:41:00+03:00
2025-01-07T20:41:00+03:00
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 янв - РИА Новости. Город Киров передал Рязани эстафету Новогодней столицы России, сообщил губернатор Кировской области Александр Соколов. "Из сердца Новогодней столицы России 2024/2025 передали титул городу с не менее богатой историей — Рязани. Отправили символ следующего Нового года — нашу вятскую снежинку. Она сделана из кукарского кружева. Надеюсь, станет добрым знаком к большим переменам на благо людей. Мы в Кирове точно в этом убедились", - написал Соколов в своем Telegram-канале. Он отметил, что со времени старта праздничного марафона в декабре тысячи гостей увидели Киров во всей красе. "Вятская ярмарка, ледовое шоу, череда праздничных мероприятий. Архитектурная подсветка 120 зданий останется в Кирове на долгие годы. Мы рады всем, кто разделил этот праздник с нами и стал счастливее в новогоднем Кирове", - заявил глава региона.
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общество, киров, рязань, россия, александр соколов, новый год 2025
Общество, Киров, Рязань, Россия, Александр Соколов, Новый год 2025
Рязань приняла эстафету Новогодней столицы России
Киров передал Рязани эстафету Новогодней столицы России