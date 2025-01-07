https://ria.ru/20250107/rossiya-1992743810.html

Россия начала возвращаться к своим корням, считает турецкий политолог

Россия начала возвращаться к своим корням, считает турецкий политолог - РИА Новости, 07.01.2025

Россия начала возвращаться к своим корням, считает турецкий политолог

Тенденция возрождения бывших империй станет актуальной в 2025 году, Россия также начала возвращаться к своим корням, заявил РИА Новости турецкий политолог,... РИА Новости, 07.01.2025

2025-01-07T15:26:00+03:00

2025-01-07T15:26:00+03:00

2025-01-07T15:26:00+03:00

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АНКАРА, 7 янв – РИА Новости. Тенденция возрождения бывших империй станет актуальной в 2025 году, Россия также начала возвращаться к своим корням, заявил РИА Новости турецкий политолог, ведущий эксперт экспертно-аналитической сети "Анкара-Москва" Энгин Озер. Интересы России и ее народа остаются неизменными, заявил ранее президент России Владимир Путин. Российский лидер на встрече с представителями СМИ стран-членов БРИКС отмечал, что России нужно решить вопрос с долгосрочным обеспечением своих интересов в сфере безопасности. Озер считает, что несмотря на утверждения некоторых теоретиков о том, что в XXI веке мир будет разделен на пятьсот стран, мы становимся свидетелями возрождения старых империй. "Как и все империи, новые образования трансформируются в структуры, не привязанные к этнической принадлежности, и которые фактически расширят свою территорию. Китай по-прежнему остается процветающей империей, и он будет расширяться. Россия также начала возвращаться к своим корням. Индия начала вспоминать свои имперские рефлексы спустя долгие годы после того, как британцы расчленили ее страну. Выйдя из Европейского союза, Англия вернулась к своим имперским традициям со стратегией "Глобальной Британии". Турецкая Республика начала продолжать имперскую традицию, вернувшись в сферы влияния Османской империи. Европейский союз превратится в своего рода империю со своей собственной армией, поскольку некоторые члены покинут союз", - сказал собеседник агентства. По мнению Озера, если отбросить в сторону популярные тенденции и общепринятые академические теории и провести рациональный анализ, то XXI век фактически стал периодом возвращения к эпохе империй. "В конце двадцатого века неспособность небольших административных структур, отделившихся от империй, сформировать государства и создать собственную бюрократию, в сочетании с экономическими и социальными проблемами привели к долгосрочной региональной нестабильности. Новые государства превратились в крайне неэффективные структуры из-за неспособности обновить свои политические элиты и отсутствия традиций бюрократии. Теория Сэмюэля Хантингтона о столкновении цивилизаций практически утратила свою актуальность. Двадцать первый век станет свидетелем геополитических столкновений империй, а не верований и идеологий", - резюмировал аналитик.

https://ria.ru/20250107/briks-1992716568.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, китай, индия, владимир путин, брикс, в мире