https://ria.ru/20250107/raketa-1992702782.html

Ким Чен Ын заявил, что новая ракета КНДР может преодолеть любую систему ПРО

Ким Чен Ын заявил, что новая ракета КНДР может преодолеть любую систему ПРО - РИА Новости, 07.01.2025

Ким Чен Ын заявил, что новая ракета КНДР может преодолеть любую систему ПРО

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что новейшая гиперзвуковая баллистическая ракета КНДР способна преодолеть любую систему ПРО. РИА Новости, 07.01.2025

2025-01-07T01:51:00+03:00

2025-01-07T01:51:00+03:00

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что новейшая гиперзвуковая баллистическая ракета КНДР способна преодолеть любую систему ПРО."Боеспособность системы нашей новейшей гиперзвуковой ракеты средней дальности не может быть игнорируема никем в мире, она способна нанести сильный военный урон противнику, эффективно преодолев любую плотную систему ПРО", - приводит слова лидера КНДР Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).Как отметил Ким Чен Ын, новейшая гиперзвуковая ракета КНДР будет предназначена для сдерживания любых противников страны в АТР.Гиперзвуковая планирующая боеголовка ракеты, запущенной на северо-восток с полигона в окрестностях Пхеньяна, развила скорость в 12 раз выше скорости звука, пролетела по намеченной траектории, достигла "первой максимальной высоты 99,8 километра и второй максимальной высоты 42,5 километра", точно попав в заданную акваторию в открытых водах на расстоянии 1500 километров от места пуска.

https://ria.ru/20250107/kndr-1992702344.html

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ким чен ын, в мире, атр, пхеньян