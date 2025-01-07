Рейтинг@Mail.ru
В Раде зарегистрировали проект об отправке ВСУ в другие страны - РИА Новости, 07.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:30 07.01.2025
https://ria.ru/20250107/rada-1992765745.html
В Раде зарегистрировали проект об отправке ВСУ в другие страны
В Раде зарегистрировали проект об отправке ВСУ в другие страны - РИА Новости, 07.01.2025
В Раде зарегистрировали проект об отправке ВСУ в другие страны
Депутаты Верховной рады Украины зарегистрировали законопроект об отправке ВСУ в другие страны в период действия военного положения, как утверждается, это... РИА Новости, 07.01.2025
2025-01-07T20:30:00+03:00
2025-01-07T20:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
россия
сша
владимир зеленский
сергей лавров
вооруженные силы украины
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154902/73/1549027323_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3292ba71f05d9af0ef5990f3604e8af3.jpg
МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Депутаты Верховной рады Украины зарегистрировали законопроект об отправке ВСУ в другие страны в период действия военного положения, как утверждается, это поможет привлечь больше помощи в виде военной техники, следует из проекта закона, опубликованного на сайте украинского парламента во вторник. "Встал вопрос по усовершенствованию механизмов направления и пребывания военнослужащих как самостоятельно, так и в составе подразделений на территории стран-партнеров во время действия военного положения, что будет способствовать получению сложной военной техники и профессионального освоения и ее использования для защиты суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в пояснительной записке к документу. Согласно законопроекту, подразделения ВСУ могут находиться за границей для обеспечения безопасности, обороны и отпора агрессии против Украины по уставу ООН; решение о направлении войск в другие государства принимает Владимир Зеленский; вместе с законопроектом подается информация о задачах, общей численности указанных подразделений, типе и составе их вооружения, военной технике, подчиненности, сроках пребывания и порядке их возможного продления, порядке замены личного состава подразделения и порядке их содержания. Также отмечается, что в период действия военного положения, изменения в этом законе будут применяться к подразделениям ВСУ, которые до дня вступления в силу документа были направлены в установленном законодательством Украины порядке в другое государство и находились на его территории. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250107/dezertirstvo-1992762763.html
https://ria.ru/20250107/mwm-1992745237.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154902/73/1549027323_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_0dcba835c8887fe775597072420ad631.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, сша, владимир зеленский, сергей лавров, вооруженные силы украины, нато, верховная рада украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, НАТО, Верховная Рада Украины, В мире
В Раде зарегистрировали проект об отправке ВСУ в другие страны

На сайте Рады появился проект об отправке ВСУ в другие страны для поиска помощи

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Депутаты Верховной рады Украины зарегистрировали законопроект об отправке ВСУ в другие страны в период действия военного положения, как утверждается, это поможет привлечь больше помощи в виде военной техники, следует из проекта закона, опубликованного на сайте украинского парламента во вторник.
"Встал вопрос по усовершенствованию механизмов направления и пребывания военнослужащих как самостоятельно, так и в составе подразделений на территории стран-партнеров во время действия военного положения, что будет способствовать получению сложной военной техники и профессионального освоения и ее использования для защиты суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в пояснительной записке к документу.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
ВСУ подтвердили дезертирство в бригаде, обученной во Франции
Вчера, 19:49
Согласно законопроекту, подразделения ВСУ могут находиться за границей для обеспечения безопасности, обороны и отпора агрессии против Украины по уставу ООН; решение о направлении войск в другие государства принимает Владимир Зеленский; вместе с законопроектом подается информация о задачах, общей численности указанных подразделений, типе и составе их вооружения, военной технике, подчиненности, сроках пребывания и порядке их возможного продления, порядке замены личного состава подразделения и порядке их содержания.
Также отмечается, что в период действия военного положения, изменения в этом законе будут применяться к подразделениям ВСУ, которые до дня вступления в силу документа были направлены в установленном законодательством Украины порядке в другое государство и находились на его территории.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Украинские военные в Артемовске - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
СМИ рассказали, что произошло с ВСУ из-за применения российского оружия
Вчера, 15:41
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияСШАВладимир ЗеленскийСергей ЛавровВооруженные силы УкраиныНАТОВерховная Рада УкраиныВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала