https://ria.ru/20250107/rada-1992765745.html

В Раде зарегистрировали проект об отправке ВСУ в другие страны

В Раде зарегистрировали проект об отправке ВСУ в другие страны - РИА Новости, 07.01.2025

В Раде зарегистрировали проект об отправке ВСУ в другие страны

Депутаты Верховной рады Украины зарегистрировали законопроект об отправке ВСУ в другие страны в период действия военного положения, как утверждается, это... РИА Новости, 07.01.2025

2025-01-07T20:30:00+03:00

2025-01-07T20:30:00+03:00

2025-01-07T20:30:00+03:00

специальная военная операция на украине

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сша

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сергей лавров

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МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Депутаты Верховной рады Украины зарегистрировали законопроект об отправке ВСУ в другие страны в период действия военного положения, как утверждается, это поможет привлечь больше помощи в виде военной техники, следует из проекта закона, опубликованного на сайте украинского парламента во вторник. "Встал вопрос по усовершенствованию механизмов направления и пребывания военнослужащих как самостоятельно, так и в составе подразделений на территории стран-партнеров во время действия военного положения, что будет способствовать получению сложной военной техники и профессионального освоения и ее использования для защиты суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в пояснительной записке к документу. Согласно законопроекту, подразделения ВСУ могут находиться за границей для обеспечения безопасности, обороны и отпора агрессии против Украины по уставу ООН; решение о направлении войск в другие государства принимает Владимир Зеленский; вместе с законопроектом подается информация о задачах, общей численности указанных подразделений, типе и составе их вооружения, военной технике, подчиненности, сроках пребывания и порядке их возможного продления, порядке замены личного состава подразделения и порядке их содержания. Также отмечается, что в период действия военного положения, изменения в этом законе будут применяться к подразделениям ВСУ, которые до дня вступления в силу документа были направлены в установленном законодательством Украины порядке в другое государство и находились на его территории. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250107/dezertirstvo-1992762763.html

https://ria.ru/20250107/mwm-1992745237.html

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украина, россия, сша, владимир зеленский, сергей лавров, вооруженные силы украины, нато, верховная рада украины, в мире