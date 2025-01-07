https://ria.ru/20250107/putin-1992701736.html

Путин приехал в храм Христа Спасителя

Путин приехал в храм Христа Спасителя - РИА Новости, 07.01.2025

Путин приехал в храм Христа Спасителя

Президент РФ Владимир Путин после рождественского богослужения в храме великомученика Георгия Победоносца на Поклонной горе в Москве прибыл в храм Христа... РИА Новости, 07.01.2025

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2025-01-07T01:17:00+03:00

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владимир путин

патриарх кирилл (владимир гундяев)

москва

россия

русская православная церковь

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин после рождественского богослужения в храме великомученика Георгия Победоносца на Поклонной горе в Москве прибыл в храм Христа Спасителя, чтобы лично поздравить патриарха Московского и всея Руси Кирилла.Кадры общения Путина и предстоятеля Русской православной церкви, который сегодня возглавил праздничное богослужение в главном храме столицы, были показаны в прямой трансляции на телеканале "Россия 1"."Президент прибыл в храм Христа Спасителя, чтобы поздравить патриарха с праздником Рождества Христова", - сообщили в трансляции.Глава государства традиционно посещает храм на Рождество. В этот раз он встретил этот важный для всех христиан праздник в храме великомученика Георгия Победоносца на Поклонной горе в Москве.

https://ria.ru/20250107/patriarkh-1992699496.html

https://ria.ru/20250107/putin-1992698598.html

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Путин в храме Христа Спасителя Путин прибыл в храм Христа Спасителя и лично поздравил патриарха Кирилла с Рождеством. 2025-01-07T01:17 true PT0M49S

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владимир путин, патриарх кирилл (владимир гундяев), москва, россия, русская православная церковь