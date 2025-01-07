https://ria.ru/20250107/putin-1992701736.html
Путин приехал в храм Христа Спасителя
Путин приехал в храм Христа Спасителя - РИА Новости, 07.01.2025
Путин приехал в храм Христа Спасителя
Президент РФ Владимир Путин после рождественского богослужения в храме великомученика Георгия Победоносца на Поклонной горе в Москве прибыл в храм Христа... РИА Новости, 07.01.2025
2025-01-07T01:17:00+03:00
2025-01-07T01:17:00+03:00
2025-01-07T08:35:00+03:00
владимир путин
патриарх кирилл (владимир гундяев)
москва
россия
русская православная церковь
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин после рождественского богослужения в храме великомученика Георгия Победоносца на Поклонной горе в Москве прибыл в храм Христа Спасителя, чтобы лично поздравить патриарха Московского и всея Руси Кирилла.Кадры общения Путина и предстоятеля Русской православной церкви, который сегодня возглавил праздничное богослужение в главном храме столицы, были показаны в прямой трансляции на телеканале "Россия 1"."Президент прибыл в храм Христа Спасителя, чтобы поздравить патриарха с праздником Рождества Христова", - сообщили в трансляции.Глава государства традиционно посещает храм на Рождество. В этот раз он встретил этот важный для всех христиан праздник в храме великомученика Георгия Победоносца на Поклонной горе в Москве.
https://ria.ru/20250107/patriarkh-1992699496.html
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Путин в храме Христа Спасителя
Путин прибыл в храм Христа Спасителя и лично поздравил патриарха Кирилла с Рождеством.
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РИА Новости
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владимир путин, патриарх кирилл (владимир гундяев), москва, россия, русская православная церковь
Владимир Путин, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Москва, Россия, Русская православная церковь
Путин приехал в храм Христа Спасителя
Путин приехал в храм Христа Спасителя и поздравил Патриарха Кирилла с Рождеством