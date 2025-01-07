https://ria.ru/20250107/putin-1992698738.html

Путин отметил вклад религиозных организаций в укрепление семьи

Путин отметил вклад религиозных организаций в укрепление семьи - РИА Новости, 07.01.2025

Путин отметил вклад религиозных организаций в укрепление семьи

Президент России Владимир Путин отметил вклад религиозных организаций в укрепление института семьи и воспитание молодёжи. РИА Новости, 07.01.2025

2025-01-07T00:21:00+03:00

2025-01-07T00:21:00+03:00

2025-01-07T00:52:00+03:00

россия

владимир путин

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил вклад религиозных организаций в укрепление института семьи и воспитание молодёжи. "Значим вклад религиозных организаций в укрепление института семьи, воспитание молодёжи, утверждение в обществе таких непреходящих нравственных идеалов и ценностей, как забота о ближнем, милосердие и сострадание, поддержка тех, кто нуждается в помощи и внимании", - отметил Путин в поздравительной телеграмме православным христианам, всем гражданам России, празднующим Рождество Христово. "Эта многогранная, востребованная работа достойна самого глубокого признания", - добавил глава государства.

https://ria.ru/20250107/putin-1992698598.html

россия

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2025

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россия, владимир путин