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Путин отметил вклад религиозных организаций в укрепление семьи - РИА Новости, 07.01.2025
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00:21 07.01.2025 (обновлено: 00:52 07.01.2025)
https://ria.ru/20250107/putin-1992698738.html
Путин отметил вклад религиозных организаций в укрепление семьи
Путин отметил вклад религиозных организаций в укрепление семьи - РИА Новости, 07.01.2025
Путин отметил вклад религиозных организаций в укрепление семьи
Президент России Владимир Путин отметил вклад религиозных организаций в укрепление института семьи и воспитание молодёжи. РИА Новости, 07.01.2025
2025-01-07T00:21:00+03:00
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россия
владимир путин
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил вклад религиозных организаций в укрепление института семьи и воспитание молодёжи. "Значим вклад религиозных организаций в укрепление института семьи, воспитание молодёжи, утверждение в обществе таких непреходящих нравственных идеалов и ценностей, как забота о ближнем, милосердие и сострадание, поддержка тех, кто нуждается в помощи и внимании", - отметил Путин в поздравительной телеграмме православным христианам, всем гражданам России, празднующим Рождество Христово. "Эта многогранная, востребованная работа достойна самого глубокого признания", - добавил глава государства.
https://ria.ru/20250107/putin-1992698598.html
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россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
Путин отметил вклад религиозных организаций в укрепление семьи

Путин отметил вклад религиозных организаций в укрепление института семьи

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин посетил Рождественское богослужение
Президент Владимир Путин посетил Рождественское богослужение - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
© POOL
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Президент Владимир Путин посетил Рождественское богослужение
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил вклад религиозных организаций в укрепление института семьи и воспитание молодёжи.
"Значим вклад религиозных организаций в укрепление института семьи, воспитание молодёжи, утверждение в обществе таких непреходящих нравственных идеалов и ценностей, как забота о ближнем, милосердие и сострадание, поддержка тех, кто нуждается в помощи и внимании", - отметил Путин в поздравительной телеграмме православным христианам, всем гражданам России, празднующим Рождество Христово.
"Эта многогранная, востребованная работа достойна самого глубокого признания", - добавил глава государства.
Президент Владимир Путин посетил Рождественское богослужение - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
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РоссияВладимир Путин
 
 
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