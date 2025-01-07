https://ria.ru/20250107/putin-1992698738.html
Путин отметил вклад религиозных организаций в укрепление семьи
Путин отметил вклад религиозных организаций в укрепление семьи - РИА Новости, 07.01.2025
Путин отметил вклад религиозных организаций в укрепление семьи
Президент России Владимир Путин отметил вклад религиозных организаций в укрепление института семьи и воспитание молодёжи. РИА Новости, 07.01.2025
2025-01-07T00:21:00+03:00
2025-01-07T00:21:00+03:00
2025-01-07T00:52:00+03:00
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/07/1992700247_0:0:2919:1642_1920x0_80_0_0_5d05de0868fd417e046e4ef62df27d37.jpg
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил вклад религиозных организаций в укрепление института семьи и воспитание молодёжи. "Значим вклад религиозных организаций в укрепление института семьи, воспитание молодёжи, утверждение в обществе таких непреходящих нравственных идеалов и ценностей, как забота о ближнем, милосердие и сострадание, поддержка тех, кто нуждается в помощи и внимании", - отметил Путин в поздравительной телеграмме православным христианам, всем гражданам России, празднующим Рождество Христово. "Эта многогранная, востребованная работа достойна самого глубокого признания", - добавил глава государства.
https://ria.ru/20250107/putin-1992698598.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/07/1992700247_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_d4b64e37140609db9bb30476f3cbf47d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин
Путин отметил вклад религиозных организаций в укрепление семьи
Путин отметил вклад религиозных организаций в укрепление института семьи