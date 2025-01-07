https://ria.ru/20250107/putin-1992698598.html
Путин отметил созидательную роль РПЦ в единении народа
Путин отметил созидательную роль РПЦ в единении народа - РИА Новости, 07.01.2025
Путин отметил созидательную роль РПЦ в единении народа
Президент России Владимир Путин в своем рождественском поздравлении указал на созидательную роль РПЦ в единении народа, сбережении исторической памяти. РИА Новости, 07.01.2025
2025-01-07T00:20:00+03:00
2025-01-07T00:20:00+03:00
2025-01-07T00:52:00+03:00
россия
владимир путин
русская православная церковь
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в своем рождественском поздравлении указал на созидательную роль РПЦ в единении народа, сбережении исторической памяти. "Отмечу, что Русская православная церковь, другие христианские конфессии России играют огромную созидательную роль в единении народа, в сбережении нашей исторической памяти, уникального культурного, духовного наследия", - говорится в поздравлении президента, которое опубликовано на сайте Кремля. Глава государства пожелал православным христианам, всем гражданам России, празднующим Рождество Христово, здоровья и благополучия.
https://ria.ru/20250107/khristiane-1991867133.html
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россия, владимир путин, русская православная церковь
Россия, Владимир Путин, Русская православная церковь
Путин отметил созидательную роль РПЦ в единении народа
Путин: РПЦ играет огромную созидательную роль в единении народа