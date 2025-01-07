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Путин отметил созидательную роль РПЦ в единении народа - РИА Новости, 07.01.2025
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00:20 07.01.2025 (обновлено: 00:52 07.01.2025)
https://ria.ru/20250107/putin-1992698598.html
Путин отметил созидательную роль РПЦ в единении народа
Путин отметил созидательную роль РПЦ в единении народа - РИА Новости, 07.01.2025
Путин отметил созидательную роль РПЦ в единении народа
Президент России Владимир Путин в своем рождественском поздравлении указал на созидательную роль РПЦ в единении народа, сбережении исторической памяти. РИА Новости, 07.01.2025
2025-01-07T00:20:00+03:00
2025-01-07T00:52:00+03:00
россия
владимир путин
русская православная церковь
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в своем рождественском поздравлении указал на созидательную роль РПЦ в единении народа, сбережении исторической памяти. "Отмечу, что Русская православная церковь, другие христианские конфессии России играют огромную созидательную роль в единении народа, в сбережении нашей исторической памяти, уникального культурного, духовного наследия", - говорится в поздравлении президента, которое опубликовано на сайте Кремля. Глава государства пожелал православным христианам, всем гражданам России, празднующим Рождество Христово, здоровья и благополучия.
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россия, владимир путин, русская православная церковь
Россия, Владимир Путин, Русская православная церковь
Путин отметил созидательную роль РПЦ в единении народа

Путин: РПЦ играет огромную созидательную роль в единении народа

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин посетил Рождественское богослужение
Президент Владимир Путин посетил Рождественское богослужение - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
© POOL
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Президент Владимир Путин посетил Рождественское богослужение
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в своем рождественском поздравлении указал на созидательную роль РПЦ в единении народа, сбережении исторической памяти.
"Отмечу, что Русская православная церковь, другие христианские конфессии России играют огромную созидательную роль в единении народа, в сбережении нашей исторической памяти, уникального культурного, духовного наследия", - говорится в поздравлении президента, которое опубликовано на сайте Кремля.
Глава государства пожелал православным христианам, всем гражданам России, празднующим Рождество Христово, здоровья и благополучия.
Верующая у иконы Рождество Христово в храме Христа Спасителя в Москве перед началом Рождественского богослужения - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
Православные христиане отмечают Рождество Христово
00:00
 
РоссияВладимир ПутинРусская православная церковь
 
 
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