https://ria.ru/20250107/prognoz-1992761201.html

"За несколько дней". На Западе сделали неутешительный прогноз по Украине

"За несколько дней". На Западе сделали неутешительный прогноз по Украине - РИА Новости, 07.01.2025

"За несколько дней". На Западе сделали неутешительный прогноз по Украине

Контратака ВСУ в Курской области принесет Украине лишь вред, заявил британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran. РИА Новости, 07.01.2025

2025-01-07T19:27:00+03:00

2025-01-07T19:27:00+03:00

2025-01-07T19:27:00+03:00

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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Контратака ВСУ в Курской области принесет Украине лишь вред, заявил британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran."Это огромная ошибка, если это такая небольшая контратака, которую проводят за несколько дней, а потом отменяют. В таком случае это может нанести только большой вред", — считает он.По словам аналитика, эта контратака происходит в тот момент, когда Россия совершает значительные продвижения на линии фронта."Это нагромождение глупости на глупость, потому что данное наступление не может быть успешным. Это будет еще одна бессмысленная трата ресурсов: бросить туда больше машин и отправить больше людей на убой", — добавил он.Минобороны России 5 января заявило, что около 9.00 по Москве, с целью остановить наступление российских войск на курском направлении, ВСУ предприняли контратаку штурмовой группой в составе двух танков, машины разграждения и 12 боевых бронированных машин с десантом в направлении хутора Бердин. Артиллерией и авиацией группировки войск "Север" нанесено поражение штурмовой группе ВСУ: уничтожено два танка, машина разграждения и семь боевых бронированных машин. За сутки потери ВСУ составили на курском направлении до 340 военнослужащих, уничтожены четыре танка.На следующий день российские военнослужащие группировки "Север" пресекли попытку ВСУ прорваться к Большому Солдатскому в Курской области.

https://ria.ru/20250107/soskin-1992746297.html

https://ria.ru/20250107/geroy-1992744028.html

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