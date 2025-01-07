"За несколько дней". На Западе сделали неутешительный прогноз по Украине
Меркурис: контратака в Курской области станет для Украины огромной ошибкой
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Контратака ВСУ в Курской области принесет Украине лишь вред, заявил британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran.
"Это огромная ошибка, если это такая небольшая контратака, которую проводят за несколько дней, а потом отменяют. В таком случае это может нанести только большой вред", — считает он.
По словам аналитика, эта контратака происходит в тот момент, когда Россия совершает значительные продвижения на линии фронта.
"Это нагромождение глупости на глупость, потому что данное наступление не может быть успешным. Это будет еще одна бессмысленная трата ресурсов: бросить туда больше машин и отправить больше людей на убой", — добавил он.
Минобороны России 5 января заявило, что около 9.00 по Москве, с целью остановить наступление российских войск на курском направлении, ВСУ предприняли контратаку штурмовой группой в составе двух танков, машины разграждения и 12 боевых бронированных машин с десантом в направлении хутора Бердин. Артиллерией и авиацией группировки войск "Север" нанесено поражение штурмовой группе ВСУ: уничтожено два танка, машина разграждения и семь боевых бронированных машин. За сутки потери ВСУ составили на курском направлении до 340 военнослужащих, уничтожены четыре танка.
На следующий день российские военнослужащие группировки "Север" пресекли попытку ВСУ прорваться к Большому Солдатскому в Курской области.