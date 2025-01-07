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В Латвии говорят на русском языке, рассказал профессор - РИА Новости, 07.01.2025
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09:17 07.01.2025
https://ria.ru/20250107/professor-1992715943.html
В Латвии говорят на русском языке, рассказал профессор
В Латвии говорят на русском языке, рассказал профессор - РИА Новости, 07.01.2025
В Латвии говорят на русском языке, рассказал профессор
В Латвии, несмотря на языковую политику, все люди, проживающие в русской зоне, говорят на русском языке, в том числе и местные, рассказал РИА Новости профессор... РИА Новости, 07.01.2025
2025-01-07T09:17:00+03:00
2025-01-07T09:17:00+03:00
латвия
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МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. В Латвии, несмотря на языковую политику, все люди, проживающие в русской зоне, говорят на русском языке, в том числе и местные, рассказал РИА Новости профессор Василий Свистунов, который вернулся в Россию после сорока лет жизни в Латвии. Свистунов уехал в Латвию после института по распределению. Сам он родом из Кемеровской области, его родители переехали туда с Донбасса. В Латвии профессор проработал около сорока лет, открыл там научный институт по экологическим разработкам. В Россию вернулся в 2023 году по государственной программе оказания содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. "При всем уважении к народу, за все время проживания в Латвии я не выучил латышский язык. В нем не было надобности, живя в русской зоне, где 80% населения - русскоговорящего. С кем мне на нем разговаривать, если все говорят на русском? Я и на курсы ходил, и книги читал, и пластинки покупал, но зачем мне нужен марсианский язык, если среди окружающих меня людей нет марсиан?", - сказал Свистунов. Он добавил, что не сталкивался с дискриминацией по национальному и языковому признаку со стороны местных, так как жил в русском районе и разговаривал на русском языке. "У меня не было проблем, потому что вокруг наши. А у того, кто переехал из одной зоны в другую (латышскую – ред.), конечно, они будут. Сексоты (стукачи) ходят, развесив уши и ищут тех, кто разговаривает не на латышском языке. Ввели даже в законодательство, чтобы в семье разговаривали на латышском языке", - отметил профессор. "Люди бывают разные: кто-то мимо ушей пропустит, кто-то зацепится и будет ходить с диктофоном и блокнотиком, записывать, кто на каком языке разговаривает", - подчеркнул Свистунов. Несмотря на это, все как разговаривали на русском языке, так и разговаривают, рассказал он. "На производствах, например, все зависит от хозяина. Если он русский, то все говорят на русском. Если латыш, то наоборот", - указал профессор. Свистунов добавил, что отказался регистрироваться в латвийском международном реестре, а также публиковать свои научные разработки, так как они могли утечь США. "В каждой дыре "америкос" сидит… Я не вел никакую деятельность, потому что все под "америкосами". Я собирался вступить в реестр институтов, чтобы быть в ученом реестре, но там ничем не помогают, а только требуют отчеты, которые уходят в Америку", - заключил он.
https://ria.ru/20250101/putin-1992260824.html
https://ria.ru/20241017/rossija-1978474049.html
https://ria.ru/20250101/meropriyatiya-1992246228.html
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латвия, россия, кемеровская область, в мире
Латвия, Россия, Кемеровская область, В мире
В Латвии говорят на русском языке, рассказал профессор

Профессор Свистунов: в Латвии говорят на русском языке, несмотря на политику

CC BY 2.0 / kishjar? / РигаРига
Рига - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
CC BY 2.0 / kishjar? / Рига
Рига. Архивное фото
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МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. В Латвии, несмотря на языковую политику, все люди, проживающие в русской зоне, говорят на русском языке, в том числе и местные, рассказал РИА Новости профессор Василий Свистунов, который вернулся в Россию после сорока лет жизни в Латвии.
Свистунов уехал в Латвию после института по распределению. Сам он родом из Кемеровской области, его родители переехали туда с Донбасса. В Латвии профессор проработал около сорока лет, открыл там научный институт по экологическим разработкам. В Россию вернулся в 2023 году по государственной программе оказания содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.
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"При всем уважении к народу, за все время проживания в Латвии я не выучил латышский язык. В нем не было надобности, живя в русской зоне, где 80% населения - русскоговорящего. С кем мне на нем разговаривать, если все говорят на русском? Я и на курсы ходил, и книги читал, и пластинки покупал, но зачем мне нужен марсианский язык, если среди окружающих меня людей нет марсиан?", - сказал Свистунов.
Он добавил, что не сталкивался с дискриминацией по национальному и языковому признаку со стороны местных, так как жил в русском районе и разговаривал на русском языке.
"У меня не было проблем, потому что вокруг наши. А у того, кто переехал из одной зоны в другую (латышскую – ред.), конечно, они будут. Сексоты (стукачи) ходят, развесив уши и ищут тех, кто разговаривает не на латышском языке. Ввели даже в законодательство, чтобы в семье разговаривали на латышском языке", - отметил профессор.
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"Люди бывают разные: кто-то мимо ушей пропустит, кто-то зацепится и будет ходить с диктофоном и блокнотиком, записывать, кто на каком языке разговаривает", - подчеркнул Свистунов.
Несмотря на это, все как разговаривали на русском языке, так и разговаривают, рассказал он. "На производствах, например, все зависит от хозяина. Если он русский, то все говорят на русском. Если латыш, то наоборот", - указал профессор.
Свистунов добавил, что отказался регистрироваться в латвийском международном реестре, а также публиковать свои научные разработки, так как они могли утечь США.
"В каждой дыре "америкос" сидит… Я не вел никакую деятельность, потому что все под "америкосами". Я собирался вступить в реестр институтов, чтобы быть в ученом реестре, но там ничем не помогают, а только требуют отчеты, которые уходят в Америку", - заключил он.
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