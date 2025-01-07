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В Приморье при пожаре в частном доме погибла девушка - РИА Новости, 07.01.2025
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06:28 07.01.2025
https://ria.ru/20250107/primore-1992709289.html
В Приморье при пожаре в частном доме погибла девушка
В Приморье при пожаре в частном доме погибла девушка - РИА Новости, 07.01.2025
В Приморье при пожаре в частном доме погибла девушка
Девушка-подросток погибла в результате пожара в частном доме в поселке Кавалерово в Приморье, ее мать пострадала, сообщает ГУ МЧС России по Приморскому краю. РИА Новости, 07.01.2025
2025-01-07T06:28:00+03:00
2025-01-07T06:28:00+03:00
происшествия
россия
приморский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВЛАДИВОСТОК, 7 янв - РИА Новости. Девушка-подросток погибла в результате пожара в частном доме в поселке Кавалерово в Приморье, ее мать пострадала, сообщает ГУ МЧС России по Приморскому краю. "Седьмого января в 4.30 (21.00 мск) в поселке Кавалерово произошло возгорание частного дома, в результате которого погибла 17-летняя девушка, тело подростка было обнаружено в ходе тушения пожара. Кроме того, из-за воздействия опасных факторов пожара пострадала мать погибшей", - говорится в сообщении. Отмечается, что площадь возгорания составила около 90 квадратных метров. По факту пожара проводится проверка.
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происшествия, россия, приморский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Приморский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Приморье при пожаре в частном доме погибла девушка

В Приморье девушка погибла при пожаре в частном доме, ее мать пострадала

© ГУ МЧС РФ по Приморскому краюПоследствия пожара в частном доме в поселке Кавалерово
Последствия пожара в частном доме в поселке Кавалерово - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
© ГУ МЧС РФ по Приморскому краю
Последствия пожара в частном доме в поселке Кавалерово. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 7 янв - РИА Новости. Девушка-подросток погибла в результате пожара в частном доме в поселке Кавалерово в Приморье, ее мать пострадала, сообщает ГУ МЧС России по Приморскому краю.
"Седьмого января в 4.30 (21.00 мск) в поселке Кавалерово произошло возгорание частного дома, в результате которого погибла 17-летняя девушка, тело подростка было обнаружено в ходе тушения пожара. Кроме того, из-за воздействия опасных факторов пожара пострадала мать погибшей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что площадь возгорания составила около 90 квадратных метров.
По факту пожара проводится проверка.
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ПроисшествияРоссияПриморский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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