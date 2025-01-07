https://ria.ru/20250107/primore-1992709289.html

В Приморье при пожаре в частном доме погибла девушка

В Приморье при пожаре в частном доме погибла девушка - РИА Новости, 07.01.2025

В Приморье при пожаре в частном доме погибла девушка

Девушка-подросток погибла в результате пожара в частном доме в поселке Кавалерово в Приморье, ее мать пострадала, сообщает ГУ МЧС России по Приморскому краю. РИА Новости, 07.01.2025

2025-01-07T06:28:00+03:00

2025-01-07T06:28:00+03:00

2025-01-07T06:28:00+03:00

происшествия

россия

приморский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/07/1992709154_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_0c96799dc219674c256f0d8ca7961965.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 7 янв - РИА Новости. Девушка-подросток погибла в результате пожара в частном доме в поселке Кавалерово в Приморье, ее мать пострадала, сообщает ГУ МЧС России по Приморскому краю. "Седьмого января в 4.30 (21.00 мск) в поселке Кавалерово произошло возгорание частного дома, в результате которого погибла 17-летняя девушка, тело подростка было обнаружено в ходе тушения пожара. Кроме того, из-за воздействия опасных факторов пожара пострадала мать погибшей", - говорится в сообщении. Отмечается, что площадь возгорания составила около 90 квадратных метров. По факту пожара проводится проверка.

https://ria.ru/20250105/pozhar-1992547167.html

россия

приморский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, приморский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)