https://ria.ru/20250107/prazdnik-1990850933.html

7 января: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

Какой сегодня праздник: что отмечают 7 января в России и в мире по календарю

7 января: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

7 января 2025 года в России отмечается Рождество Христово – один из важнейших христианских праздников. Профессиональный праздник в Международный день... РИА Новости, 07.01.2025

2025-01-07T06:00:00+03:00

2025-01-07T06:00:00+03:00

2025-01-07T06:00:00+03:00

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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. 7 января 2025 года в России отмечается Рождество Христово – один из важнейших христианских праздников. Профессиональный праздник в Международный день программиста могут отметить те, кто владеет компьютерными технологиями. Какие еще праздники отмечают сегодня, важные исторические события в мире, что можно делать по народному календарю, – в материале РИА Новости.Какой сегодня праздник в России7 января в России ежегодно отмечается Рождество Христово – самый значимый праздник для православных христиан. В этот день завершается большой Рождественский или Филиппов пост и начинаются Святки – период от Рождества до Крещения Господня, которое отмечается 19 января. Россия в эту дату отмечает победу над международными войсками французского императора Наполеона Бонапарта в Отечественной войне 1812 года.Профессиональный праздникПрофессиональных праздников 7 января в России не отмечается.Церковный праздник сегодня7 января в православной церкви отмечается один из светлых и главных двунадесятых праздников – Рождество Христово. Накануне праздника утреннее и вечернее богослужение соединяется во всенощное бдение, которое проводится дважды в году – на Рождество и Пасху.Вместе с Русской православной церковью праздник Рождества Христова встречают Иерусалимская, Сербская и Грузинская православные церкви, афонские монастыри, а также католики восточного обряда и протестанты, которые придерживаются юлианского календаря.В храмах проходят праздничные службы, после верующие возвращаются домой и собираются за праздничным столом.Народный праздникПо народному календарю 7 января 2025 Рождество Иисуса Христа проводится одновременно с древним обрядом – Святками. Согласно святочным традициям люди наряжаются в старую одежду, надевают маски и устраивают игрища. На Руси в эту ночь проводили ритуалы на богатство, здоровье, устраивали гадания. Принято не работать и не заниматься домашними делами – стирать, подметать, ремонтировать и не выбрасывать мусор. Нельзя ссориться и ругаться, чтобы не притянуть к себе неприятности.Какой сегодня праздник в миреВ Мeждунapoдный дeнь пpoгpaммиcтa (International Programmers Dаy) компьютерщики в разных уголках мира получают поздравления. Часто к этой дате приурочены соревнования среди программистов и геймеров, семинары и конференции по обмену опытом.Памятные даты в историиЗначимые события, которые произошли 7 января в разные годы:1610 – день открытия четырех крупнейших спутников Юпитера Галилео Галилеем.1726 – состоялось первое заседание Петербургской Академии наук.1782 – в Филадельфии открылся первый американский коммерческий банк – Банк Северной Америки.1785 – француз Жан-Пьер Франсуа Бланшар вместе с американцем Джоном Джеффрисом впервые пересекли Ла-Манш на воздушном шаре.1839 – физик Франсуа Араго на заседании Парижской академии наук впервые сообщил об изобретении Дагером и Ньепсом дагеротипии. С 1935 года по решению IX Международного конгресса научной и прикладной фотографии эта дата считается днем изобретения фотографии.1928 – первый полет самолета У-2 “Кукурузник”, сконструированного Николаем Поликарповым.1953 – президент США Гарри Трумэн заявил о наличии у США водородной бомбы.1959 – США признали кубинское правительство Фиделя Кастро.1965 – Индонезия объявила о своём выходе из ООН.1985 – Япония запустила свою первую автоматическую межпланетную станцию “Сакигакэ” (Пионер).1986 – открытие Новосибирского метрополитена.1989 – наследный принц Японии Акихито провозглашен новым императором.1993– война в Боснии и Герцеговине: бойня в Кравице.2015 – террористический акт был совершен в редакции Charlie Hebdo в Париже.ИмениныВ день Рождества Христова 7 января именинников нет.

https://ria.ru/20241212/sochelnik-1842547419.html

https://ria.ru/20241120/kalendar-1984676783.html

https://ria.ru/20250106/post-1909431934.html

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россия, общество, праздники, религиозные праздники