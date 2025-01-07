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В Петербурге возбудили дело после пожара в квартире, где погибли жильцы - РИА Новости, 07.01.2025
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18:45 07.01.2025
https://ria.ru/20250107/pozhar-1992757875.html
В Петербурге возбудили дело после пожара в квартире, где погибли жильцы
В Петербурге возбудили дело после пожара в квартире, где погибли жильцы - РИА Новости, 07.01.2025
В Петербурге возбудили дело после пожара в квартире, где погибли жильцы
Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено после пожара в квартире во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, двое жильцов которой погибли,... РИА Новости, 07.01.2025
2025-01-07T18:45:00+03:00
2025-01-07T18:45:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 янв – РИА Новости. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено после пожара в квартире во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, двое жильцов которой погибли, еще четырех жителей дома госпитализировали, сообщил городской главк СК РФ. ГУМЧС по Санкт-Петербургу во вторник сообщало о пожаре в квартире на улице Белы Куна, где обгорела обстановка на площади 30 квадратных метров. В результате пожара, по данным ведомства, погибли два человека, еще трех госпитализировали с отравлением продуктами горения. Причиной пожара, по предварительным данным, стала непотушенная сигарета. Как уточняет ГСУСК, при пожаре погибли его предполагаемый виновник и пожилая женщина, жившие в квартире. В больницу с отравлением были направлены четверо жильцов. "Следственным отделом по Фрунзенскому району... возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", – говорится в сообщении. В городском главке СК подтверждают, что одной из возможных причин пожара могло стать неосторожное обращение с огнем при курении.
https://ria.ru/20250107/primore-1992709289.html
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происшествия, санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Петербурге возбудили дело после пожара в квартире, где погибли жильцы

СК возбудил дело после пожара в квартире в Петербурге, где погибли два человека

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 янв – РИА Новости. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено после пожара в квартире во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, двое жильцов которой погибли, еще четырех жителей дома госпитализировали, сообщил городской главк СК РФ.
ГУМЧС по Санкт-Петербургу во вторник сообщало о пожаре в квартире на улице Белы Куна, где обгорела обстановка на площади 30 квадратных метров. В результате пожара, по данным ведомства, погибли два человека, еще трех госпитализировали с отравлением продуктами горения. Причиной пожара, по предварительным данным, стала непотушенная сигарета.
Последствия пожара в частном доме в поселке Кавалерово - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
В Приморье при пожаре в частном доме погибла девушка
Вчера, 06:28
Как уточняет ГСУСК, при пожаре погибли его предполагаемый виновник и пожилая женщина, жившие в квартире. В больницу с отравлением были направлены четверо жильцов.
"Следственным отделом по Фрунзенскому району... возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", – говорится в сообщении.
В городском главке СК подтверждают, что одной из возможных причин пожара могло стать неосторожное обращение с огнем при курении.
Пожар в многоквартирном деревянном доме в поселке Кильмезь Кировской области. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
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6 января, 02:52
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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