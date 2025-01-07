https://ria.ru/20250107/povod-1991518155.html

"Есть повод усомниться". Где на самом деле родился Иисус Христос

"Есть повод усомниться". Где на самом деле родился Иисус Христос - РИА Новости, 07.01.2025

"Есть повод усомниться". Где на самом деле родился Иисус Христос

Православные готовятся встретить Рождество Христово. Принято считать, что важнейшее для верующих событие произошло в Вифлееме. Однако у исследователей на этот... РИА Новости, 07.01.2025

2025-01-07T08:00:00+03:00

2025-01-07T08:00:00+03:00

2025-01-07T08:06:00+03:00

религия

вифлеем

палестина

сирия

аналитика - религия и мировоззрение

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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости, Сергей Проскурин. Православные готовятся встретить Рождество Христово. Принято считать, что важнейшее для верующих событие произошло в Вифлееме. Однако у исследователей на этот счет иное мнение.Точно ли тамВ новогоднюю пору арабский город Вифлеем ненадолго становится европейским — гирлянды, иллюминация, елка на главной площади. Обычно ее устанавливают напротив базилики Рождества. Именно там уже много столетий проходит главное богослужение.Храм, возведенный в начале IV века, практически не перестраивали. Одну из величайших христианских святынь так и не решились разрушить многочисленные завоеватели — персы, монголы, турки-османы.Воздвигнуть на том месте церковь распорядилась Елена — мать римского императора Константина Великого. Но как именно царица определила точное местонахождение пещеры, где родился Христос, история умалчивает.Именно это и вызвало сомнение у некоторых исследователей. Еще в XIX веке выдвинули альтернативную версию о месте появления на свет Спасителя. Что удивительно, ее косвенно подтверждает само Евангелие.Сведения разнятсяИз четырех евангелистов только один — Лука — подробно рассказывает о рождении Иисуса. В его благовествовании точно указаны место и время этого события. "В те дни, — сообщает апостол, — вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первая в правление Квириния Сириею".Речь идет о консуле Публии Сульпиции Квиринии, который правил Палестиной в начале I столетия. А в шестом году он стал первым наместником римской провинции Сирия, в состав которой вошла и Иудея. Первое, что сделал новоиспеченный правитель, — провел перепись, чтобы затем собрать налоги."Когда император Август хотел узнать, как велико было число жителей в Римской империи, он приказал произвести личную перепись. Число всех подчиненных Римской империи доходило до 4 101 017 лиц", — свидетельствуют античные хроники.Римские переписчики фиксировали число жителей каждого двора. Такая практика сохранилась до наших дней. Однако у Луки приводится иная схема: каждый из граждан должен был отправиться в свой родовой город.Так, Марии с Иосифом пришлось покинуть Назарет и пройти почти 200 километров на юг. По мнению ряда историков, подобное "переселение народов" вызвало бы коллапс на дорогах. Отсюда и скепсис насчет места рождения Христа.Кроме того, в более старшем по времени составления Евангелии от Марка о Вифлееме ни слова. Зато есть намек на то, что Иисус родом из Назарета. А в посланиях апостола Павла, записанных, как полагают исследователи, задолго до евангельских текстов, вообще ничего не говорится о месте рождения Христа.Явный признакС другой стороны, Вифлеем вскользь упоминает святой Матфей, чье благовествование датируется периодом между Марком и Лукой. О городе в контексте Рождества сообщают и апокрифы — тексты, не вошедшие в библейский канон.Несколько лет назад мир облетела сенсация: израильский археолог Авирам Ошри заявил, что точное место найдено. Это Вифлеем, но другой. Первый находится в исторической области Иудея — именно там, по общепринятой версии, появился на свет Иисус. А второй — в Галилее."Вифлеем Галилейский, — уточнял ученый, — был очень известен в I веке. Он был совсем рядом с Назаретом".Именно там археолог раскопал фундамент византийской церкви. Ее пол был богато отделан мозаикой — явный признак значимости храма."Как мы знаем из преданий, беременная Мария отправилась с Иосифом на осле. Дорога из Назарета до Вифлеема Галилейского занимает несколько часов. А до Иудейского — трое суток. К тому же путь был опасным", — поделился своими мыслями Ошри.Убедительные сведенияПравда, коллеги восприняли теорию в штыки. А Ошри, в свою очередь, обвинял их "в заговоре" и в нежелании похоронить многовековую традицию паломничества в Вифлеем Иудейский. В действительности же возражения критиков — сугубо научные.Во-первых, найденную Ошри в Галилее церковь построили не ранее середины V столетия. Это довольно поздно по меркам региона. И уж тем более — поселения, претендующего на особый статус в христианской истории.Во-вторых, исследователи полагают, что Елена не просто так выбрала место для строительства базилики Рождества. Скорее всего, царица руководствовалась свидетельствами христиан, проживавших в Палестине. Те из поколения в поколение передавали сведения о наиболее значимых локациях земной жизни Спасителя."Конечно, у нас нет таблички с надписью: "Здесь родился Иисус". Но есть предание, которое дошло до времен императора Константина Великого. И оно однозначно говорит в пользу Вифлеема Иудейского", — заявляла в беседе с журналистами немецкий археолог Луиза Гольдаммер.Выходит, исследователи не могут ни подтвердить, ни опровергнуть все имеющиеся версии. В отличие от богословов.Ведь, согласно вероучению, пришествие в мир Христа предсказали еще ветхозаветные пророки. В их книгах довольно подробно описаны признаки, по которым народ узнает Мессию. Один из них — он будет потомком царя Давида и родится в его городе. А это — Вифлеем Иудейский.Таким образом, Мария отправилась туда из Назарета исполнять предначертанное. А христиане поколение за поколением бережно хранили память о великом событии. Их сведения, дошедшие до Елены, были подробны и убедительны. Так что царица смогла найти точное место и воздвигнуть там храм.

https://ria.ru/20241221/relikviya-1990446068.html

вифлеем

палестина

сирия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

вифлеем, палестина, сирия, аналитика - религия и мировоззрение