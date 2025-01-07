https://ria.ru/20250107/podlodka-1992759525.html

Два политика из СДПГ выдали российскую подлодку за немецкую, сообщает Bild

Два политика из СДПГ выдали российскую подлодку за немецкую, сообщает Bild - РИА Новости, 08.01.2025

Два политика из СДПГ выдали российскую подлодку за немецкую, сообщает Bild

Два немецких политика из Киля, принадлежащих к Социал-демократической партии Германии (СДПГ), членом которой также является канцлер страны Олаф Шольц, в соцсети РИА Новости, 08.01.2025

2025-01-07T19:13:00+03:00

2025-01-07T19:13:00+03:00

2025-01-08T01:32:00+03:00

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Два немецких политика из Киля, принадлежащих к Социал-демократической партии Германии (СДПГ), членом которой также является канцлер страны Олаф Шольц, в соцсети выдали российскую подлодку "Варшавянка" проекта 636 за немецкую производства компании Thyssenkrupp Marine Systems, сообщает газета Bild. Как пишет издание, местный ведущий кандидат от СДПГ на предстоящих выборах в бундестаг Кристина Шуберт и депутат бундестага Кристиан Клинк 4 января опубликовали в соцсети Instagram* пост, в котором комментировали недавнее решение ВМС ФРГ о закупке четырех дополнительных подлодок Thyssenkrupp Marine Systems, однако к публикации они приложили фотографии российской подлодки "Варшавянка" проекта 636. "В аккаунтах в социальных сетях ведущего кандидата 33-летней Кристины Шуберт и депутата бундестага Кристиана Клинка партия перепутала российскую подводную лодку с подлодкой ВМС Германии! На самом деле в рекламе должны были появиться подлодки Thyssenkrupp Marine Systems серии 212CD... При этом изображена российская подлодка класса "Кило" проекта 636", - говорится в публикации газеты. Как сообщает местное издание Kieler Nachrichten со ссылкой на комментарии политиков, пост готовила команда Клинка. По словам мужчины, в ошибке виноват он сам, так как не проверил пост перед публикацией. Уже днем в понедельник на страницах Клинка и Шуберт появились посты с правильным изображением. Подводные лодки класса "Кило" — собирательное обозначение, принятое в НАТО для двух проектов российских подводных лодок: проекта 877 "Палтус" и проекта 636 "Варшавянка".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20250107/bank-1992732499.html

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