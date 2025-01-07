https://ria.ru/20250107/plennyj-1992719346.html

Пленный ВСУ рассказал, как его отправили на заведомо невыполнимое задание

Пленный ВСУ рассказал, как его отправили на заведомо невыполнимое задание - РИА Новости, 07.01.2025

Пленный ВСУ рассказал, как его отправили на заведомо невыполнимое задание

Пленный военнослужащий ВСУ Николай Поцелуйко рассказал, как командование включило его в специально сформированную группу пожилых и неопытных военнослужащих и... РИА Новости, 07.01.2025

2025-01-07T09:59:00+03:00

2025-01-07T09:59:00+03:00

2025-01-07T09:59:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1a/1854370424_0:222:3072:1950_1920x0_80_0_0_9763ffc5a49eec01b952431fc0fb11c6.jpg

МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Пленный военнослужащий ВСУ Николай Поцелуйко рассказал, как командование включило его в специально сформированную группу пожилых и неопытных военнослужащих и отправило на заведомо невыполнимое задание. Пленный рассказал, что служит с марта 2022 года, тогда его вызвали в военкомат по месту прописки и распределили служить в медицинское подразделение на должность водителя. Там он убирал, косил траву, рубил дрова и доставлял еду в больницу. "Два года я служил и меня ни разу не отправили на подготовку... Ротный сказал, чтобы собирался - "за тобой заедут", - сказал Поцелуйко. Он отметил, что ротный со словами "мы так решили, вы, типа, лучшие, самые старшие" пообещал группе пожилых военнослужащих, что они три дня будут охранниками в безопасном месте. На утро второго дня позицию группы Поцелуйко обстреляли, одного из его сослуживцев ранило. Военнослужащие запросили эвакуацию, командование долго не могло решить этот вопрос, и в итоге заявило военнослужащим, что никого не эвакуируют, лишь заберут раненых и пришлют им еще двоих военных.

https://ria.ru/20250107/naemnik-1992709979.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

вооруженные силы украины, украина