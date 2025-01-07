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Пленный ВСУ рассказал, как его отправили на заведомо невыполнимое задание - РИА Новости, 07.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
09:59 07.01.2025
https://ria.ru/20250107/plennyj-1992719346.html
Пленный ВСУ рассказал, как его отправили на заведомо невыполнимое задание
Пленный ВСУ рассказал, как его отправили на заведомо невыполнимое задание - РИА Новости, 07.01.2025
Пленный ВСУ рассказал, как его отправили на заведомо невыполнимое задание
Пленный военнослужащий ВСУ Николай Поцелуйко рассказал, как командование включило его в специально сформированную группу пожилых и неопытных военнослужащих и... РИА Новости, 07.01.2025
2025-01-07T09:59:00+03:00
2025-01-07T09:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Пленный военнослужащий ВСУ Николай Поцелуйко рассказал, как командование включило его в специально сформированную группу пожилых и неопытных военнослужащих и отправило на заведомо невыполнимое задание. Пленный рассказал, что служит с марта 2022 года, тогда его вызвали в военкомат по месту прописки и распределили служить в медицинское подразделение на должность водителя. Там он убирал, косил траву, рубил дрова и доставлял еду в больницу. "Два года я служил и меня ни разу не отправили на подготовку... Ротный сказал, чтобы собирался - "за тобой заедут", - сказал Поцелуйко. Он отметил, что ротный со словами "мы так решили, вы, типа, лучшие, самые старшие" пообещал группе пожилых военнослужащих, что они три дня будут охранниками в безопасном месте. На утро второго дня позицию группы Поцелуйко обстреляли, одного из его сослуживцев ранило. Военнослужащие запросили эвакуацию, командование долго не могло решить этот вопрос, и в итоге заявило военнослужащим, что никого не эвакуируют, лишь заберут раненых и пришлют им еще двоих военных.
https://ria.ru/20250107/naemnik-1992709979.html
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вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Украина
Пленный ВСУ рассказал, как его отправили на заведомо невыполнимое задание

Пленный ВСУ рассказал, как его обманом отправили на невыполнимое задание

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Пленный военнослужащий ВСУ Николай Поцелуйко рассказал, как командование включило его в специально сформированную группу пожилых и неопытных военнослужащих и отправило на заведомо невыполнимое задание.
Пленный рассказал, что служит с марта 2022 года, тогда его вызвали в военкомат по месту прописки и распределили служить в медицинское подразделение на должность водителя. Там он убирал, косил траву, рубил дрова и доставлял еду в больницу.
«
"Два года я служил и меня ни разу не отправили на подготовку... Ротный сказал, чтобы собирался - "за тобой заедут", - сказал Поцелуйко.
Он отметил, что ротный со словами "мы так решили, вы, типа, лучшие, самые старшие" пообещал группе пожилых военнослужащих, что они три дня будут охранниками в безопасном месте.
На утро второго дня позицию группы Поцелуйко обстреляли, одного из его сослуживцев ранило. Военнослужащие запросили эвакуацию, командование долго не могло решить этот вопрос, и в итоге заявило военнослужащим, что никого не эвакуируют, лишь заберут раненых и пришлют им еще двоих военных.
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