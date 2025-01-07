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В Петрозаводске возбудили дело после взрыва газа - РИА Новости, 07.01.2025
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10:46 07.01.2025
https://ria.ru/20250107/petrozavodsk-1992724183.html
В Петрозаводске возбудили дело после взрыва газа
В Петрозаводске возбудили дело после взрыва газа - РИА Новости, 07.01.2025
В Петрозаводске возбудили дело после взрыва газа
Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено в Петрозаводске после взрыва газовоздушной смеси, в результате которого... РИА Новости, 07.01.2025
2025-01-07T10:46:00+03:00
2025-01-07T10:46:00+03:00
происшествия
россия
петрозаводск
республика карелия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено в Петрозаводске после взрыва газовоздушной смеси, в результате которого пострадали три человека, сообщается в Telegram-канале СУСК России по Республике Карелия. Как сообщали РИА Новости в республиканском управлении МЧС РФ, в понедельник в одной из квартир пятиэтажки на улице Луначарского в Петрозаводске произошел взрыв газовоздушной смеси. Несущие конструкции дома не повреждены. По данным МЧС России, в квартире обрушилась стена между комнатами, возгорания не произошло Пострадали четыре человека, двух из них спасатели вытащили из-под завалов. Прокуратура Карелии сообщала об организации проверки после взрыва бытового газа. "Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)... Следователями и криминалистами СК произведен осмотр места происшествия, изъяты предметы и объекты, представляющие интерес для следствия, назначены судебные экспертизы, проводятся допросы свидетелей и очевидцев происшествия", - говорится в сообщении. По предварительным данным, поздно вечером 6 января в квартире на четвертом этаже дома 19 по улице Луначарского в Петрозаводске произошел взрыв газовоздушной смеси с последующим обрушением межквартирной стены. Отмечается, что в результате пострадали хозяин квартиры и три человека, проживающие по соседству. Всем пострадавшим оказывается медпомощь. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.
https://ria.ru/20250107/petrozavodsk-1992723011.html
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россия
петрозаводск
республика карелия
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происшествия, россия, петрозаводск, республика карелия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Петрозаводск, Республика Карелия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
В Петрозаводске возбудили дело после взрыва газа

В Петрозаводске возбудили дело после взрыва газа в квартире

© МЧС РФРабота сотрудников МЧС на месте взрыва газа в жилом доме в Петрозаводске
Работа сотрудников МЧС на месте взрыва газа в жилом доме в Петрозаводске - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
© МЧС РФ
Работа сотрудников МЧС на месте взрыва газа в жилом доме в Петрозаводске
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено в Петрозаводске после взрыва газовоздушной смеси, в результате которого пострадали три человека, сообщается в Telegram-канале СУСК России по Республике Карелия.
Как сообщали РИА Новости в республиканском управлении МЧС РФ, в понедельник в одной из квартир пятиэтажки на улице Луначарского в Петрозаводске произошел взрыв газовоздушной смеси. Несущие конструкции дома не повреждены. По данным МЧС России, в квартире обрушилась стена между комнатами, возгорания не произошло Пострадали четыре человека, двух из них спасатели вытащили из-под завалов. Прокуратура Карелии сообщала об организации проверки после взрыва бытового газа.
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"Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)... Следователями и криминалистами СК произведен осмотр места происшествия, изъяты предметы и объекты, представляющие интерес для следствия, назначены судебные экспертизы, проводятся допросы свидетелей и очевидцев происшествия", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, поздно вечером 6 января в квартире на четвертом этаже дома 19 по улице Луначарского в Петрозаводске произошел взрыв газовоздушной смеси с последующим обрушением межквартирной стены. Отмечается, что в результате пострадали хозяин квартиры и три человека, проживающие по соседству. Всем пострадавшим оказывается медпомощь.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.
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ПроисшествияРоссияПетрозаводскРеспублика КарелияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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