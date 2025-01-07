В Петрозаводске возбудили дело после взрыва газа
В Петрозаводске возбудили дело после взрыва газа в квартире
© МЧС РФРабота сотрудников МЧС на месте взрыва газа в жилом доме в Петрозаводске
© МЧС РФ
Работа сотрудников МЧС на месте взрыва газа в жилом доме в Петрозаводске
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено в Петрозаводске после взрыва газовоздушной смеси, в результате которого пострадали три человека, сообщается в Telegram-канале СУСК России по Республике Карелия.
Как сообщали РИА Новости в республиканском управлении МЧС РФ, в понедельник в одной из квартир пятиэтажки на улице Луначарского в Петрозаводске произошел взрыв газовоздушной смеси. Несущие конструкции дома не повреждены. По данным МЧС России, в квартире обрушилась стена между комнатами, возгорания не произошло Пострадали четыре человека, двух из них спасатели вытащили из-под завалов. Прокуратура Карелии сообщала об организации проверки после взрыва бытового газа.
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"Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)... Следователями и криминалистами СК произведен осмотр места происшествия, изъяты предметы и объекты, представляющие интерес для следствия, назначены судебные экспертизы, проводятся допросы свидетелей и очевидцев происшествия", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, поздно вечером 6 января в квартире на четвертом этаже дома 19 по улице Луначарского в Петрозаводске произошел взрыв газовоздушной смеси с последующим обрушением межквартирной стены. Отмечается, что в результате пострадали хозяин квартиры и три человека, проживающие по соседству. Всем пострадавшим оказывается медпомощь.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.
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