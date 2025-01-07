https://ria.ru/20250107/petrozavodsk-1992724183.html

В Петрозаводске возбудили дело после взрыва газа

В Петрозаводске возбудили дело после взрыва газа - РИА Новости, 07.01.2025

В Петрозаводске возбудили дело после взрыва газа

Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено в Петрозаводске после взрыва газовоздушной смеси, в результате которого... РИА Новости, 07.01.2025

2025-01-07T10:46:00+03:00

2025-01-07T10:46:00+03:00

2025-01-07T10:46:00+03:00

происшествия

россия

петрозаводск

республика карелия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено в Петрозаводске после взрыва газовоздушной смеси, в результате которого пострадали три человека, сообщается в Telegram-канале СУСК России по Республике Карелия. Как сообщали РИА Новости в республиканском управлении МЧС РФ, в понедельник в одной из квартир пятиэтажки на улице Луначарского в Петрозаводске произошел взрыв газовоздушной смеси. Несущие конструкции дома не повреждены. По данным МЧС России, в квартире обрушилась стена между комнатами, возгорания не произошло Пострадали четыре человека, двух из них спасатели вытащили из-под завалов. Прокуратура Карелии сообщала об организации проверки после взрыва бытового газа. "Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)... Следователями и криминалистами СК произведен осмотр места происшествия, изъяты предметы и объекты, представляющие интерес для следствия, назначены судебные экспертизы, проводятся допросы свидетелей и очевидцев происшествия", - говорится в сообщении. По предварительным данным, поздно вечером 6 января в квартире на четвертом этаже дома 19 по улице Луначарского в Петрозаводске произошел взрыв газовоздушной смеси с последующим обрушением межквартирной стены. Отмечается, что в результате пострадали хозяин квартиры и три человека, проживающие по соседству. Всем пострадавшим оказывается медпомощь. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

https://ria.ru/20250107/petrozavodsk-1992723011.html

https://ria.ru/20240822/pozhar-1967715077.html

россия

петрозаводск

республика карелия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, петрозаводск, республика карелия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)