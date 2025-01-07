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В Перми зафиксировали вспышку сальмонеллеза - РИА Новости, 07.01.2025
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20:46 07.01.2025
https://ria.ru/20250107/perm-1992767092.html
В Перми зафиксировали вспышку сальмонеллеза
В Перми зафиксировали вспышку сальмонеллеза - РИА Новости, 07.01.2025
В Перми зафиксировали вспышку сальмонеллеза
Несколько человек заболели сальмонеллезом в Перми, пострадавшие связывают свое состояние с употреблением блюд из пекарни, сообщает краевое управление... РИА Новости, 07.01.2025
2025-01-07T20:46:00+03:00
2025-01-07T20:46:00+03:00
происшествия
здоровье - общество
пермь
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
россия
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ПЕРМЬ, 7 янв - РИА Новости. Несколько человек заболели сальмонеллезом в Перми, пострадавшие связывают свое состояние с употреблением блюд из пекарни, сообщает краевое управление Роспотребнадзора. "Среди населения Перми с 30 декабря зарегистрированы неединичные случаи заболевания острыми кишечными инфекциями... По предварительным данным, у заболевших выделен возбудитель сальмонеллеза", - говорится в сообщении. Уточняется, что все пострадавшие связывают свое заболевание с употреблением готовых блюд из сети пекарен "Хлебница" (ИП Ю. В. Гагарина). Сотрудники Роспотребнадзора проверили пекарни и выявили "несоблюдение поточности технологического процесса, нарушение маркировки инвентаря" и другие. В результате три точки сети и заготовочный цех были закрыты на сроки от 30 до 90 суток.
https://ria.ru/20241212/chesotka-1988732844.html
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происшествия, здоровье - общество, пермь, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество, россия
Происшествия, Здоровье - Общество, Пермь, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Общество, Россия
В Перми зафиксировали вспышку сальмонеллеза

В Перми зафиксировали вспышку сальмонеллеза после употребления блюд из пекарни

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ПЕРМЬ, 7 янв - РИА Новости. Несколько человек заболели сальмонеллезом в Перми, пострадавшие связывают свое состояние с употреблением блюд из пекарни, сообщает краевое управление Роспотребнадзора.
"Среди населения Перми с 30 декабря зарегистрированы неединичные случаи заболевания острыми кишечными инфекциями... По предварительным данным, у заболевших выделен возбудитель сальмонеллеза", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что все пострадавшие связывают свое заболевание с употреблением готовых блюд из сети пекарен "Хлебница" (ИП Ю. В. Гагарина).
Сотрудники Роспотребнадзора проверили пекарни и выявили "несоблюдение поточности технологического процесса, нарушение маркировки инвентаря" и другие. В результате три точки сети и заготовочный цех были закрыты на сроки от 30 до 90 суток.
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ПроисшествияЗдоровье - ОбществоПермьФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ОбществоРоссия
 
 
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