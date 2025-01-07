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Пентагон перевел 11 йеменских заключенных из тюрьмы Гуантанамо - РИА Новости, 07.01.2025
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04:04 07.01.2025 (обновлено: 04:10 07.01.2025)
https://ria.ru/20250107/pentagon-1992705936.html
Пентагон перевел 11 йеменских заключенных из тюрьмы Гуантанамо
Пентагон перевел 11 йеменских заключенных из тюрьмы Гуантанамо - РИА Новости, 07.01.2025
Пентагон перевел 11 йеменских заключенных из тюрьмы Гуантанамо
Министерство обороны США объявило о том, что перевело одиннадцать заключенных, являющихся гражданами Йемена, из американской тюрьмы Гуантанамо в Оман. РИА Новости, 07.01.2025
2025-01-07T04:04:00+03:00
2025-01-07T04:10:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 7 янв - РИА Новости. Министерство обороны США объявило о том, что перевело одиннадцать заключенных, являющихся гражданами Йемена, из американской тюрьмы Гуантанамо в Оман. "Министерство обороны объявило сегодня о переселении в Оман 11 йеменских заключенных из следственного изолятора в заливе Гуантанамо... 15 сентября 2023 года министр обороны Остин уведомил Конгресс о своем намерении репатриировать этих 11 йеменских задержанных правительству Омана, и, проконсультировавшись с нашими партнерами в Омане, мы выполнили требования для передачи", - говорится в заявлении. По законам США, в случае если в стране происхождения заключенного идет война и нет достаточных механизмов для мониторинга их репатриации, переселение осуществляется в страну-партнера. Заключенным предоставляется возможность постепенно реинтегрироваться в общество. Это не первое переселение в Оман, ранее туда были переведены около 30 заключенных скандально известной тюрьмы. Сейчас в тюрьме Гуантанамо остаются 15 заключенных, из которых трое имеют право на перевод, трое ожидают рассмотрения их дела специальной комиссией, семь участвуют в процессе военных трибуналов, а двое уже осуждены и отбывают наказание, добавили в Пентагоне. Тюрьма для международных террористов на базе Гуантанамо была создана после терактов 11 сентября 2001 года и вскоре стала мишенью для критики со стороны правозащитников за содержание заключенных без суда и следствия и применяемые к ним пытки. Всего через тюрьму прошли около 800 человек. Бывший президент США Барак Обама более 10 лет назад подписал указ о закрытии Гуантанамо, но не смог его выполнить, поскольку конгресс отказался финансировать ликвидацию тюрьмы. Его преемник Дональд Трамп формально отменил указ, хотя новые заключенные в Гуантанамо при нем не появлялись. Администрация Джо Байдена заявляет о стремлении закрыть тюрьму, но не конкретизирует, когда это произойдет.
https://ria.ru/20241211/ssha-1988710286.html
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в мире, гуантанамо (город), оман, сша, барак обама, дональд трамп, джо байден, министерство обороны сша
В мире, Гуантанамо (город), Оман, США, Барак Обама, Дональд Трамп, Джо Байден, Министерство обороны США
Пентагон перевел 11 йеменских заключенных из тюрьмы Гуантанамо

Пентагон перевел 11 йеменских заключенных из тюрьмы Гуантанамо в Оман

CC BY 2.0 / gregwest98 / Пентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
CC BY 2.0 / gregwest98 /
Пентагон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 янв - РИА Новости. Министерство обороны США объявило о том, что перевело одиннадцать заключенных, являющихся гражданами Йемена, из американской тюрьмы Гуантанамо в Оман.
"Министерство обороны объявило сегодня о переселении в Оман 11 йеменских заключенных из следственного изолятора в заливе Гуантанамо... 15 сентября 2023 года министр обороны Остин уведомил Конгресс о своем намерении репатриировать этих 11 йеменских задержанных правительству Омана, и, проконсультировавшись с нашими партнерами в Омане, мы выполнили требования для передачи", - говорится в заявлении.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
Пентагон не смог объяснить, на каких основаниях силы США находятся в Сирии
11 декабря 2024, 23:24
По законам США, в случае если в стране происхождения заключенного идет война и нет достаточных механизмов для мониторинга их репатриации, переселение осуществляется в страну-партнера. Заключенным предоставляется возможность постепенно реинтегрироваться в общество. Это не первое переселение в Оман, ранее туда были переведены около 30 заключенных скандально известной тюрьмы.
Сейчас в тюрьме Гуантанамо остаются 15 заключенных, из которых трое имеют право на перевод, трое ожидают рассмотрения их дела специальной комиссией, семь участвуют в процессе военных трибуналов, а двое уже осуждены и отбывают наказание, добавили в Пентагоне.
Тюрьма для международных террористов на базе Гуантанамо была создана после терактов 11 сентября 2001 года и вскоре стала мишенью для критики со стороны правозащитников за содержание заключенных без суда и следствия и применяемые к ним пытки. Всего через тюрьму прошли около 800 человек.
Бывший президент США Барак Обама более 10 лет назад подписал указ о закрытии Гуантанамо, но не смог его выполнить, поскольку конгресс отказался финансировать ликвидацию тюрьмы. Его преемник Дональд Трамп формально отменил указ, хотя новые заключенные в Гуантанамо при нем не появлялись. Администрация Джо Байдена заявляет о стремлении закрыть тюрьму, но не конкретизирует, когда это произойдет.
Тюрьма в Гуантанамо - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
Байден отчитался о 30 заключенных на базе Гуантанамо
7 декабря 2024, 02:33
 
В миреГуантанамо (город)ОманСШАБарак ОбамаДональд ТрампДжо БайденМинистерство обороны США
 
 
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