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Патриарх Кирилл посетил елку для детей участников СВО - РИА Новости, 07.01.2025
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Религия
 
19:24 07.01.2025
https://ria.ru/20250107/patriarkh-1992760942.html
Патриарх Кирилл посетил елку для детей участников СВО
Патриарх Кирилл посетил елку для детей участников СВО - РИА Новости, 07.01.2025
Патриарх Кирилл посетил елку для детей участников СВО
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил елку для детей участников СВО в храме Христа Спасителя. РИА Новости, 07.01.2025
2025-01-07T19:24:00+03:00
2025-01-07T19:24:00+03:00
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россия
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил елку для детей участников СВО в храме Христа Спасителя. "Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил рождественскую елку в зале церковных соборов кафедрального соборного храма Христа Спасителя в Москве... На елку были приглашены дети военнослужащих, побывавших или находящихся в зоне проведения специальной военной операции, дети-воспитанники школ-интернатов и учащиеся воскресных школ", - сообщает сайт Московской патриархии. "Мне хотелось... поблагодарить вас, мои дорогие дети, ваших пап, мам, бабушек и дедушек, всех тех, кто участвует в вашем воспитании, за то, что вы сегодня здесь вместе с патриархом празднуете Рождество Христово. И пусть Господь приклонит к вам Свою милость и Свою любовь, дарует вам мир душевный, благополучие, счастье, радость — все то, что наполняет человека и его жизнь подлинным смыслом. Еще раз всех вас сердечно поздравляю с Рождеством Христовым", - сказал детям в зале патриарх.
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москва, московская патриархия, патриарх кирилл (владимир гундяев), россия, храм христа спасителя
Религия, Москва, Московская Патриархия, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Россия, Храм Христа Спасителя
Патриарх Кирилл посетил елку для детей участников СВО

Патриарх Кирилл посетил елку для детей участников СВО в храме Христа Спасителя

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил елку для детей участников СВО в храме Христа Спасителя.
"Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил рождественскую елку в зале церковных соборов кафедрального соборного храма Христа Спасителя в Москве... На елку были приглашены дети военнослужащих, побывавших или находящихся в зоне проведения специальной военной операции, дети-воспитанники школ-интернатов и учащиеся воскресных школ", - сообщает сайт Московской патриархии.
"Мне хотелось... поблагодарить вас, мои дорогие дети, ваших пап, мам, бабушек и дедушек, всех тех, кто участвует в вашем воспитании, за то, что вы сегодня здесь вместе с патриархом празднуете Рождество Христово. И пусть Господь приклонит к вам Свою милость и Свою любовь, дарует вам мир душевный, благополучие, счастье, радость — все то, что наполняет человека и его жизнь подлинным смыслом. Еще раз всех вас сердечно поздравляю с Рождеством Христовым", - сказал детям в зале патриарх.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
Патриарх Кирилл поздравил Путина с Рождеством
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