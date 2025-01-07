https://ria.ru/20250107/patriarkh-1992760942.html

Патриарх Кирилл посетил елку для детей участников СВО

Патриарх Кирилл посетил елку для детей участников СВО - РИА Новости, 07.01.2025

Патриарх Кирилл посетил елку для детей участников СВО

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил елку для детей участников СВО в храме Христа Спасителя. РИА Новости, 07.01.2025

2025-01-07T19:24:00+03:00

2025-01-07T19:24:00+03:00

2025-01-07T19:24:00+03:00

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил елку для детей участников СВО в храме Христа Спасителя. "Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил рождественскую елку в зале церковных соборов кафедрального соборного храма Христа Спасителя в Москве... На елку были приглашены дети военнослужащих, побывавших или находящихся в зоне проведения специальной военной операции, дети-воспитанники школ-интернатов и учащиеся воскресных школ", - сообщает сайт Московской патриархии. "Мне хотелось... поблагодарить вас, мои дорогие дети, ваших пап, мам, бабушек и дедушек, всех тех, кто участвует в вашем воспитании, за то, что вы сегодня здесь вместе с патриархом празднуете Рождество Христово. И пусть Господь приклонит к вам Свою милость и Свою любовь, дарует вам мир душевный, благополучие, счастье, радость — все то, что наполняет человека и его жизнь подлинным смыслом. Еще раз всех вас сердечно поздравляю с Рождеством Христовым", - сказал детям в зале патриарх.

https://ria.ru/20250107/kirill-1992734035.html

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