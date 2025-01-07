https://ria.ru/20250107/patriarkh-1992703046.html
Патриарх Кирилл освятил нательные кресты для военнослужащих в зоне СВО
Патриарх Кирилл освятил нательные кресты для военнослужащих в зоне СВО - РИА Новости, 07.01.2025
Патриарх Кирилл освятил нательные кресты для военнослужащих в зоне СВО
Президент России Владимир Путин после рождественского богослужения в храме великомученика Георгия Победоносца на Поклонной горе в Москве отправился в храм... РИА Новости, 07.01.2025
2025-01-07T02:00:00+03:00
2025-01-07T02:00:00+03:00
2025-01-07T08:41:00+03:00
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дмитрий песков
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин после рождественского богослужения в храме великомученика Георгия Победоносца на Поклонной горе в Москве отправился в храм Христа Спасителя, где патриарх Московский и Всея Руси Кирилл по просьбе главы российского государства освятил нательные кресты и иконки для военнослужащих в зоне СВО, об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Путин поздравил Патриарха с Рождеством Христовым и попросил его освятить нательные кресты и иконки, которые были выложены алтаре храма Христа Спасителя. В ходе беседы президент сообщил патриарху, что передаст эти символы веры командующим группировками войск, выполняющих особо важные задачи по обеспечению безопасности отечества в зоне СВО. "Думаю, что нашим товарищам будет почетно получить эти символы веры, освященные патриархом Московским и Всея Руси в ходе праздничного богослужения в Рождественскую ночь", - процитировал Песков слова президента. Патриарх Кирилл освятил нательные кресты и иконы в присутствии главы государства. Путин попросил, чтобы на отдельных звеньях цепочек к крестам были выгравированы инициалы президента РФ, уточнил Песков."Здесь кресты, а также еще иконочки нательные, с изображением святого равнопостольного великого князя Владимира, основателя нашей Руси, нашего государства, того, кто защищал с мечом в руках Отечество наше, и который сейчас тоже является таким символом собирания русской земли. Но, кроме того, это еще и ваш небесный покровитель. Так что, я думаю, что это вдвойне будет вразумительно и приятно для всех воинов, которые получат эти изображения", - сказал патриарх Кирилл перед тем, как их освятить.Он также отметил искусное выполнение и крестов, и нательных икон."Очень красиво", - согласился президент.
https://ria.ru/20250107/putin-1992701736.html
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россия, москва, владимир путин, дмитрий песков, патриарх кирилл (владимир гундяев)
Россия, Москва, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев)
Патриарх Кирилл освятил нательные кресты для военнослужащих в зоне СВО
Патриарх Кирилл освятил нательные кресты и иконки для военных в зоне СВО
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин после рождественского богослужения в храме великомученика Георгия Победоносца на Поклонной горе в Москве отправился в храм Христа Спасителя, где патриарх Московский и Всея Руси Кирилл по просьбе главы российского государства освятил нательные кресты и иконки для военнослужащих в зоне СВО, об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, Путин
поздравил Патриарха с Рождеством Христовым и попросил его освятить нательные кресты и иконки, которые были выложены алтаре храма Христа Спасителя.
В ходе беседы президент сообщил патриарху, что передаст эти символы веры командующим группировками войск, выполняющих особо важные задачи по обеспечению безопасности отечества в зоне СВО. "Думаю, что нашим товарищам будет почетно получить эти символы веры, освященные патриархом Московским и Всея Руси в ходе праздничного богослужения в Рождественскую ночь", - процитировал Песков
слова президента.
Патриарх Кирилл
освятил нательные кресты и иконы в присутствии главы государства.
Путин попросил, чтобы на отдельных звеньях цепочек к крестам были выгравированы инициалы президента РФ
, уточнил Песков.
"Здесь кресты, а также еще иконочки нательные, с изображением святого равнопостольного великого князя Владимира, основателя нашей Руси, нашего государства, того, кто защищал с мечом в руках Отечество наше, и который сейчас тоже является таким символом собирания русской земли. Но, кроме того, это еще и ваш небесный покровитель. Так что, я думаю, что это вдвойне будет вразумительно и приятно для всех воинов, которые получат эти изображения", - сказал патриарх Кирилл перед тем, как их освятить.
Он также отметил искусное выполнение и крестов, и нательных икон.
"Очень красиво", - согласился президент.