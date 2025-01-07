https://ria.ru/20250107/patriarkh-1992699345.html

Патриарх Кирилл призвал стремиться к счастью

Патриарх Кирилл призвал стремиться к счастью - РИА Новости, 07.01.2025

Патриарх Кирилл призвал стремиться к счастью

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в рождественском обращении сказал, что человек призван к счастью, призвав стремиться к любви, радости, миру и... РИА Новости, 07.01.2025

2025-01-07T00:34:00+03:00

2025-01-07T00:34:00+03:00

2025-01-07T00:34:00+03:00

патриарх кирилл (владимир гундяев)

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в рождественском обращении сказал, что человек призван к счастью, призвав стремиться к любви, радости, миру и долготерпению, так как оно невозможно без Бога. "Каждый человек призван к радости и к полноте жизни, говоря другими словами - к счастью. А оно - это важно сознавать и важно понимать, - невозможно без Бога, ибо он источник жизни и всех благ, то есть и нашего счастья, он наш милостивый отец и заботливый помощник. Памятуя об этом, будем, по слову апостола Павла, стремиться стяжать в себе любовь, радость, мир, долготерпение, милосердие, веру, кротость, воздержание и другие дары духа святаго", - сказал патриарх в рождественском видеообращении, имеющемся в распоряжении РИА Новости. Он призвал верующих делать все возможное, чтобы оставаться христианами в образе жизни по отношению к родным и близким, сотрудникам, сослуживцам, и к каждому человеку, нуждающемуся в помощи, участии и поддержке.

https://ria.ru/20250106/kirill-1992667250.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

патриарх кирилл (владимир гундяев)