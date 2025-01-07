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Патриарх Кирилл призвал стремиться к счастью - РИА Новости, 07.01.2025
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00:34 07.01.2025
https://ria.ru/20250107/patriarkh-1992699345.html
Патриарх Кирилл призвал стремиться к счастью
Патриарх Кирилл призвал стремиться к счастью - РИА Новости, 07.01.2025
Патриарх Кирилл призвал стремиться к счастью
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в рождественском обращении сказал, что человек призван к счастью, призвав стремиться к любви, радости, миру и... РИА Новости, 07.01.2025
2025-01-07T00:34:00+03:00
2025-01-07T00:34:00+03:00
патриарх кирилл (владимир гундяев)
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в рождественском обращении сказал, что человек призван к счастью, призвав стремиться к любви, радости, миру и долготерпению, так как оно невозможно без Бога. "Каждый человек призван к радости и к полноте жизни, говоря другими словами - к счастью. А оно - это важно сознавать и важно понимать, - невозможно без Бога, ибо он источник жизни и всех благ, то есть и нашего счастья, он наш милостивый отец и заботливый помощник. Памятуя об этом, будем, по слову апостола Павла, стремиться стяжать в себе любовь, радость, мир, долготерпение, милосердие, веру, кротость, воздержание и другие дары духа святаго", - сказал патриарх в рождественском видеообращении, имеющемся в распоряжении РИА Новости. Он призвал верующих делать все возможное, чтобы оставаться христианами в образе жизни по отношению к родным и близким, сотрудникам, сослуживцам, и к каждому человеку, нуждающемуся в помощи, участии и поддержке.
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патриарх кирилл (владимир гундяев)
Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев)
Патриарх Кирилл призвал стремиться к счастью

Патриарх Кирилл: человек призван к счастью, так как оно невозможно без Бога

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкРождество Христово. Патриаршая Литургия в Храме Христа Спасителя
Рождество Христово. Патриаршая Литургия в Храме Христа Спасителя - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Рождество Христово. Патриаршая Литургия в Храме Христа Спасителя. Архивное фото
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в рождественском обращении сказал, что человек призван к счастью, призвав стремиться к любви, радости, миру и долготерпению, так как оно невозможно без Бога.
"Каждый человек призван к радости и к полноте жизни, говоря другими словами - к счастью. А оно - это важно сознавать и важно понимать, - невозможно без Бога, ибо он источник жизни и всех благ, то есть и нашего счастья, он наш милостивый отец и заботливый помощник. Памятуя об этом, будем, по слову апостола Павла, стремиться стяжать в себе любовь, радость, мир, долготерпение, милосердие, веру, кротость, воздержание и другие дары духа святаго", - сказал патриарх в рождественском видеообращении, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
Он призвал верующих делать все возможное, чтобы оставаться христианами в образе жизни по отношению к родным и близким, сотрудникам, сослуживцам, и к каждому человеку, нуждающемуся в помощи, участии и поддержке.
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