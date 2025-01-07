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Ландшафтный парк Эвереста закрыли для туристов после землетрясения - РИА Новости, 07.01.2025
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09:04 07.01.2025
https://ria.ru/20250107/park-1992714935.html
Ландшафтный парк Эвереста закрыли для туристов после землетрясения
Ландшафтный парк Эвереста закрыли для туристов после землетрясения - РИА Новости, 07.01.2025
Ландшафтный парк Эвереста закрыли для туристов после землетрясения
Ландшафтный парк высочайшей вершины Земли горы Эверест (Джомолунгма) после землетрясения магнитудой 6,8 временно закрыт для туристов с 7 января, сообщает... РИА Новости, 07.01.2025
2025-01-07T09:04:00+03:00
2025-01-07T09:04:00+03:00
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джомолунгма
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ПЕКИН, 7 янв – РИА Новости. Ландшафтный парк высочайшей вершины Земли горы Эверест (Джомолунгма) после землетрясения магнитудой 6,8 временно закрыт для туристов с 7 января, сообщает управление культуры и туризма уезда Тингри Тибетского автономного района. В уезде Тингри расположен северный базовый лагерь Джомолунгмы. "В связи с землетрясением магнитудой 6,8, произошедшим в уезде Тингри городского округа Шигадзе в 9.05 (4.05 мск) 7 января 2025 года, ради защиты жизни и имущества туристов и персонала, ландшафтный парк Эвереста будет закрыт для публики с 10.00 (5.00 мск) 7 января 2025 года", - говорится в заявлении. Отмечается, что власти позже отдельно уведомят о времени открытия. Гора Эверест, или Джомолунгма, является частью Гималайской горной системы и располагается на границе Китая и Непала. Высота горы над уровнем моря составляет 8848,86 метра. Первое покорение Эвереста состоялось в 1953 году. Согласно данным китайских властей, в 2024 году гору Джомолунгма со стороны Китая посетили 13 764 иностранных путешественника. Землетрясение магнитудой 6,8 произошло во вторник в 9.05 по местному времени (4.05 мск) на территории уезда Тингри округа Шигадзе Тибетского автономного района, очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. В радиусе 20 километров от эпицентра расположены 3 поселка и 27 деревень, где проживают около 6,9 тысячи человек. К настоящему моменту власти подтвердили гибель 53 человек, еще 62 получили травмы разной степени тяжести. После землетрясения сейсмологи зафиксировали 49 афтершоков.
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в мире, джомолунгма, китай, земля
В мире, Джомолунгма, Китай, Земля
Ландшафтный парк Эвереста закрыли для туристов после землетрясения

Парк Эвереста временно закрыли для туристов после землетрясения магнитудой 6,8

© Фото из соцсетейПоследствия землетрясения в Тибете
Последствия землетрясения в Тибете - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
© Фото из соцсетей
Последствия землетрясения в Тибете. Архивное фото
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ПЕКИН, 7 янв – РИА Новости. Ландшафтный парк высочайшей вершины Земли горы Эверест (Джомолунгма) после землетрясения магнитудой 6,8 временно закрыт для туристов с 7 января, сообщает управление культуры и туризма уезда Тингри Тибетского автономного района.
В уезде Тингри расположен северный базовый лагерь Джомолунгмы.
"В связи с землетрясением магнитудой 6,8, произошедшим в уезде Тингри городского округа Шигадзе в 9.05 (4.05 мск) 7 января 2025 года, ради защиты жизни и имущества туристов и персонала, ландшафтный парк Эвереста будет закрыт для публики с 10.00 (5.00 мск) 7 января 2025 года", - говорится в заявлении.
Отмечается, что власти позже отдельно уведомят о времени открытия.
Гора Эверест, или Джомолунгма, является частью Гималайской горной системы и располагается на границе Китая и Непала. Высота горы над уровнем моря составляет 8848,86 метра. Первое покорение Эвереста состоялось в 1953 году. Согласно данным китайских властей, в 2024 году гору Джомолунгма со стороны Китая посетили 13 764 иностранных путешественника.
Землетрясение магнитудой 6,8 произошло во вторник в 9.05 по местному времени (4.05 мск) на территории уезда Тингри округа Шигадзе Тибетского автономного района, очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. В радиусе 20 километров от эпицентра расположены 3 поселка и 27 деревень, где проживают около 6,9 тысячи человек. К настоящему моменту власти подтвердили гибель 53 человек, еще 62 получили травмы разной степени тяжести. После землетрясения сейсмологи зафиксировали 49 афтершоков.
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