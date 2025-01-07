https://ria.ru/20250107/park-1992714935.html

Ландшафтный парк Эвереста закрыли для туристов после землетрясения

Ландшафтный парк Эвереста закрыли для туристов после землетрясения - РИА Новости, 07.01.2025

Ландшафтный парк Эвереста закрыли для туристов после землетрясения

Ландшафтный парк высочайшей вершины Земли горы Эверест (Джомолунгма) после землетрясения магнитудой 6,8 временно закрыт для туристов с 7 января, сообщает... РИА Новости, 07.01.2025

2025-01-07T09:04:00+03:00

2025-01-07T09:04:00+03:00

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ПЕКИН, 7 янв – РИА Новости. Ландшафтный парк высочайшей вершины Земли горы Эверест (Джомолунгма) после землетрясения магнитудой 6,8 временно закрыт для туристов с 7 января, сообщает управление культуры и туризма уезда Тингри Тибетского автономного района. В уезде Тингри расположен северный базовый лагерь Джомолунгмы. "В связи с землетрясением магнитудой 6,8, произошедшим в уезде Тингри городского округа Шигадзе в 9.05 (4.05 мск) 7 января 2025 года, ради защиты жизни и имущества туристов и персонала, ландшафтный парк Эвереста будет закрыт для публики с 10.00 (5.00 мск) 7 января 2025 года", - говорится в заявлении. Отмечается, что власти позже отдельно уведомят о времени открытия. Гора Эверест, или Джомолунгма, является частью Гималайской горной системы и располагается на границе Китая и Непала. Высота горы над уровнем моря составляет 8848,86 метра. Первое покорение Эвереста состоялось в 1953 году. Согласно данным китайских властей, в 2024 году гору Джомолунгма со стороны Китая посетили 13 764 иностранных путешественника. Землетрясение магнитудой 6,8 произошло во вторник в 9.05 по местному времени (4.05 мск) на территории уезда Тингри округа Шигадзе Тибетского автономного района, очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. В радиусе 20 километров от эпицентра расположены 3 поселка и 27 деревень, где проживают около 6,9 тысячи человек. К настоящему моменту власти подтвердили гибель 53 человек, еще 62 получили травмы разной степени тяжести. После землетрясения сейсмологи зафиксировали 49 афтершоков.

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в мире, джомолунгма, китай, земля