https://ria.ru/20250107/otkaz-1992719185.html

На Западе рассказали, к чему привел отказ Украины от переговоров с Россией

На Западе рассказали, к чему привел отказ Украины от переговоров с Россией - РИА Новости, 07.01.2025

На Западе рассказали, к чему привел отказ Украины от переговоров с Россией

Отказ от мирных переговоров с Россией привел к тяжелым потерям ВСУ и утрате территорий Украиной, пишет профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен РИА Новости, 07.01.2025

2025-01-07T09:58:00+03:00

2025-01-07T09:58:00+03:00

2025-01-07T14:35:00+03:00

в мире

украина

россия

франция

эммануэль макрон

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нато

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Отказ от мирных переговоров с Россией привел к тяжелым потерям ВСУ и утрате территорий Украиной, пишет профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в социальной сети X."Любого, кто призывал к переговорам к течение трех лет, называли путинистом, поскольку единственным проукраинским вариантом было продолжение боевых действий. К чему это привело? Сотни тысяч украинских военных погибли, а страна потеряла 20 процентов территорий", — указал эксперт.Дизен также предупредил, что мирные переговоры в нынешних условиях будут значительно отличаться от любых предыдущих, поскольку Украина и НАТО терпят поражение в конфликте, а условия для них с каждым днем становятся все хуже.Накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Украина должна вести реалистичные обсуждения территориальных вопросов в рамках конфликта.Глава МИД Сергей Лавров в интервью РИА Новости 29 декабря отметил, что Россия готова к переговорам по урегулированию ситуации вокруг Украины. При этом он подчеркнул, что они должны быть нацелены на устранение первопричин кризиса и учитывать реальную ситуацию "на земле".Кроме того, Лавров напомнил, что российские подходы к урегулированию конфликта обозначил Владимир Путин.Президент в июне выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Глава государства упомянул и о необходимости отмены санкций.

https://ria.ru/20250107/ws-1992717872.html

https://ria.ru/20250106/vsu-1992658869.html

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в мире, украина, россия, франция, эммануэль макрон, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины, владимир путин