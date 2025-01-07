На Западе рассказали, к чему привел отказ Украины от переговоров с Россией
Профессор Дизен назвал тяжелые потери ВСУ последствием отказа от переговоров
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие переносят носилки с раненым
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие переносят носилки с раненым. Архивное фото
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Отказ от мирных переговоров с Россией привел к тяжелым потерям ВСУ и утрате территорий Украиной, пишет профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в социальной сети X.
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"Любого, кто призывал к переговорам к течение трех лет, называли путинистом, поскольку единственным проукраинским вариантом было продолжение боевых действий. К чему это привело? Сотни тысяч украинских военных погибли, а страна потеряла 20 процентов территорий", — указал эксперт.
Накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Украина должна вести реалистичные обсуждения территориальных вопросов в рамках конфликта.
Глава МИД Сергей Лавров в интервью РИА Новости 29 декабря отметил, что Россия готова к переговорам по урегулированию ситуации вокруг Украины. При этом он подчеркнул, что они должны быть нацелены на устранение первопричин кризиса и учитывать реальную ситуацию "на земле".
Кроме того, Лавров напомнил, что российские подходы к урегулированию конфликта обозначил Владимир Путин.
Президент в июне выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Глава государства упомянул и о необходимости отмены санкций.
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