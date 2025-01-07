https://ria.ru/20250107/omsk-1992774623.html
Пожар в омском тире потушили
Пожар в омском тире потушили - РИА Новости, 08.01.2025
Пожар в омском тире потушили
Пожар в помещении тира в Парке культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ в Омске потушен, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-07T23:44:00+03:00
2025-01-07T23:44:00+03:00
2025-01-08T09:17:00+03:00
происшествия
омск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Пожар в помещении тира в Парке культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ в Омске потушен, сообщается в Telegram-канале МЧС России. Ранее сообщалось, что у входа в Парк культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ в Омске загорелось помещение тира на 192 "квадратах". "Огнеборцы МЧС России полностью потушили пожар в Омске", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250107/bytovki-1992772132.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, омск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Омск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар в омском тире потушили
МЧС: пожар в помещении тира в Парке культуры и отдыха в Омске потушили