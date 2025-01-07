https://ria.ru/20250107/omsk-1992770349.html
В Омске загорелся тир
В Омске загорелся тир - РИА Новости, 07.01.2025
В Омске загорелся тир
Тир загорелся в омском парке культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ, помещение горит на 192 "квадратах", сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 07.01.2025
2025-01-07T21:50:00+03:00
2025-01-07T21:50:00+03:00
2025-01-07T21:50:00+03:00
происшествия
россия
омск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1b/1880662995_0:262:3173:2047_1920x0_80_0_0_2a029b99fdee69c12263fdb78662d5b1.jpg
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Тир загорелся в омском парке культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ, помещение горит на 192 "квадратах", сообщается в Telegram-канале МЧС России. "В Омске огнеборцы МЧС России тушат тир. У входа в парк культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ загорелось помещение на 192 "квадратах", - говорится в сообщении. Отмечается, что на месте работают 33 специалиста и семь единиц техники.
https://ria.ru/20250101/pozhar-1992209929.html
россия
омск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1b/1880662995_444:0:3173:2047_1920x0_80_0_0_7c4d71d529e7fbdc01832fd51267351e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, омск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Омск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)