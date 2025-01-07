https://ria.ru/20250107/omsk-1992770349.html

В Омске загорелся тир

В Омске загорелся тир - РИА Новости, 07.01.2025

В Омске загорелся тир

Тир загорелся в омском парке культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ, помещение горит на 192 "квадратах", сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 07.01.2025

2025-01-07T21:50:00+03:00

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2025-01-07T21:50:00+03:00

происшествия

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омск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Тир загорелся в омском парке культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ, помещение горит на 192 "квадратах", сообщается в Telegram-канале МЧС России. "В Омске огнеборцы МЧС России тушат тир. У входа в парк культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ загорелось помещение на 192 "квадратах", - говорится в сообщении. Отмечается, что на месте работают 33 специалиста и семь единиц техники.

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2025

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происшествия, россия, омск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)