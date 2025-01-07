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Украинские войска девять раз за сутки обстреляли ДНР
Украинские войска девять раз за сутки обстреляли ДНР - РИА Новости, 07.01.2025
Украинские войска девять раз за сутки обстреляли ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 9 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 23 боеприпаса, сообщило управление по документированию военных преступлений... РИА Новости, 07.01.2025
2025-01-07T00:24:00+03:00
2025-01-07T00:24:00+03:00
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ДОНЕЦК, 7 янв - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 9 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 23 боеприпаса, сообщило управление по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства республики. "Девять фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Девять вооруженных атак - на горловском направлении", - сообщает управление в своем Telegram-канале. Как уточняется, всего выпущено 23 единицы различных боеприпасов. Отмечается, что в представительство не поступало сведений о ранении мирных жителей. В предыдущие сутки было зафиксировано 24 обстрела.
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украина, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Украина, Донецкая Народная Республика
Украинские войска девять раз за сутки обстреляли ДНР
Украинские войска за сутки 9 раз обстреляли ДНР, выпустив 23 боеприпаса