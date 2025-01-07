https://ria.ru/20250107/nato-1992754529.html

В Британии раскрыли, где страны НАТО боятся воевать с Россией

В Британии раскрыли, где страны НАТО боятся воевать с Россией - РИА Новости, 07.01.2025

В Британии раскрыли, где страны НАТО боятся воевать с Россией

Страны НАТО не готовы к серьезному столкновению с Россией в Арктике, пишет британская газета The Sun со ссылкой на мнение экспертов. РИА Новости, 07.01.2025

2025-01-07T17:47:00+03:00

2025-01-07T17:47:00+03:00

2025-01-07T23:31:00+03:00

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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Страны НАТО не готовы к серьезному столкновению с Россией в Арктике, пишет британская газета The Sun со ссылкой на мнение экспертов."У нас есть войска [НАТО], но смогут ли они выжить в Арктике еще до начала боя? Даже США не обладают необходимыми знаниями в области базовой подготовки войск и проведения операций в таких условиях", — считает старший эксперт в области обороны и безопасности из Центра анализа европейской политики Минна Аландер.По ее мнению, силы НАТО не готовы к боевым действиям в природных условиях Арктики.Ранее политолог-американист Константин Блохин сообщал, что в американских военных кругах нередко звучит фраза о том, что XXI век — это век противостояния России и США в Арктике, поскольку регион является сокровищницей природных ресурсов, через него проходит Северный морской путь, кроме того, через Арктику наименьшее время полета межконтинентальных баллистических ракет из США в Россию.В последнее время на Западе все чаще звучат идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД России заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

https://ria.ru/20241228/flot-1991710574.html

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россия, арктика, сша, нато, в мире