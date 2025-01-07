Рейтинг@Mail.ru
В Британии раскрыли, где страны НАТО боятся воевать с Россией - РИА Новости, 07.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:47 07.01.2025 (обновлено: 23:31 07.01.2025)
https://ria.ru/20250107/nato-1992754529.html
В Британии раскрыли, где страны НАТО боятся воевать с Россией
В Британии раскрыли, где страны НАТО боятся воевать с Россией - РИА Новости, 07.01.2025
В Британии раскрыли, где страны НАТО боятся воевать с Россией
Страны НАТО не готовы к серьезному столкновению с Россией в Арктике, пишет британская газета The Sun со ссылкой на мнение экспертов. РИА Новости, 07.01.2025
2025-01-07T17:47:00+03:00
2025-01-07T23:31:00+03:00
россия
арктика
сша
нато
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1b/1734474533_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_883f22bf9b5fff4b30b8eed88b867513.jpg
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Страны НАТО не готовы к серьезному столкновению с Россией в Арктике, пишет британская газета The Sun со ссылкой на мнение экспертов."У нас есть войска [НАТО], но смогут ли они выжить в Арктике еще до начала боя? Даже США не обладают необходимыми знаниями в области базовой подготовки войск и проведения операций в таких условиях", — считает старший эксперт в области обороны и безопасности из Центра анализа европейской политики Минна Аландер.По ее мнению, силы НАТО не готовы к боевым действиям в природных условиях Арктики.Ранее политолог-американист Константин Блохин сообщал, что в американских военных кругах нередко звучит фраза о том, что XXI век — это век противостояния России и США в Арктике, поскольку регион является сокровищницей природных ресурсов, через него проходит Северный морской путь, кроме того, через Арктику наименьшее время полета межконтинентальных баллистических ракет из США в Россию.В последнее время на Западе все чаще звучат идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД России заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20241228/flot-1991710574.html
https://ria.ru/20250104/nato-1992463390.html
россия
арктика
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1b/1734474533_3:0:2734:2048_1920x0_80_0_0_02898c1b6b7f451c3e4e9ebc441a8589.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, арктика, сша, нато, в мире
Россия, Арктика, США, НАТО, В мире
В Британии раскрыли, где страны НАТО боятся воевать с Россией

The Sun: страны НАТО не готовы воевать с Россией в Арктике

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкРабота береговой охраны пограничной службы ФСБ РФ в Керченском проливе
Работа береговой охраны пограничной службы ФСБ РФ в Керченском проливе - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Работа береговой охраны пограничной службы ФСБ РФ в Керченском проливе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Страны НАТО не готовы к серьезному столкновению с Россией в Арктике, пишет британская газета The Sun со ссылкой на мнение экспертов.
"У нас есть войска [НАТО], но смогут ли они выжить в Арктике еще до начала боя? Даже США не обладают необходимыми знаниями в области базовой подготовки войск и проведения операций в таких условиях", — считает старший эксперт в области обороны и безопасности из Центра анализа европейской политики Минна Аландер.
Корабли Черноморского флота - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
"За несколько недель". НАТО готовится потопить весь Черноморский флот
28 декабря 2024, 08:00
По ее мнению, силы НАТО не готовы к боевым действиям в природных условиях Арктики.
Ранее политолог-американист Константин Блохин сообщал, что в американских военных кругах нередко звучит фраза о том, что XXI век — это век противостояния России и США в Арктике, поскольку регион является сокровищницей природных ресурсов, через него проходит Северный морской путь, кроме того, через Арктику наименьшее время полета межконтинентальных баллистических ракет из США в Россию.
В последнее время на Западе все чаще звучат идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД России заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
"Осталось недолго". В США испугались распада НАТО из-за решения по России
4 января, 07:30
 
РоссияАрктикаСШАНАТОВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала