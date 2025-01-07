https://ria.ru/20250107/nato-1992750241.html

НАТО направит в Балтийское море около десяти кораблей, пишут СМИ

НАТО направит в Балтийское море около десяти кораблей, пишут СМИ - РИА Новости, 07.01.2025

НАТО направит в Балтийское море около десяти кораблей, пишут СМИ

НАТО направит в Балтийское море около десяти кораблей для охраны подводной инфраструктуры, сообщил финский телерадиовещатель Yle со ссылкой на источники. РИА Новости, 07.01.2025

2025-01-07T17:04:00+03:00

2025-01-07T17:04:00+03:00

2025-01-07T17:27:00+03:00

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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. НАТО направит в Балтийское море около десяти кораблей для охраны подводной инфраструктуры, сообщил финский телерадиовещатель Yle со ссылкой на источники. "НАТО направит военно-морские силы в Балтийское море для охраны важных подводных сооружений. <…> В общей сложности их (кораблей. — Прим. ред.) будет около десяти. Они останутся в море до апреля", — указано в материале. По информации Yle, корабли начнут прибывать в конце недели. Они будут располагаться, например, вблизи энергетических и телекоммуникационных кабелей и станут "сдерживающим фактором", пишет издание. Линия электропередачи EstLink 2 между Финляндией и Эстонией отключилась 25 декабря, сообщала финская электросетевая компания Fingrid. Полиция Финляндии подозревает, что судно Eagle S под флагом Островов Кука якорем перерезало электрокабель EstLink 2 и повредило четыре кабеля связи. Финская таможня бездоказательно утверждает, что судно Eagle S якобы причастно к перевозке российских энергоресурсов.Четыре подводных телекоммуникационных кабеля вышли из строя 25 и 26 декабря. Три из них проложены между Финляндией и Эстонией, а один кабель связывает Финляндию с Германией. Правоохранители расследуют дело как причинение вреда при отягчающих обстоятельствах. Уголовным расследованием руководит Центральная криминальная полиция Финляндии.Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила надежду, что расследование будет доведено до конца, а истерика в западных СМИ вокруг якобы российского и китайского следа в повреждении кабелей в Балтийском море уляжется.

https://ria.ru/20241209/polsha-1988170470.html

https://ria.ru/20241230/evropa-1992007288.html

https://ria.ru/20250103/shvetsiya-1992446802.html

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