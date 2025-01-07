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Раскрыто, кому придет налог на доход по вкладам в 2025 году
Раскрыто, кому придет налог на доход по вкладам в 2025 году - РИА Новости, 07.01.2025
Раскрыто, кому придет налог на доход по вкладам в 2025 году
Налог по вкладам в 2025 году придется платить в условиях обновленных правил и меняющейся ключевой ставки банка России, рассказал агентству "Прайм" эксперт... РИА Новости, 07.01.2025
2025-01-07T02:17:00+03:00
2025-01-07T02:17:00+03:00
2025-01-07T04:12:00+03:00
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МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Налог по вкладам в 2025 году придется платить в условиях обновленных правил и меняющейся ключевой ставки банка России, рассказал агентству "Прайм" эксперт Института экономики роста им. П.А. Столыпина Дмитрий Григориади.По новым правилам при расчете не облагаемой налогом суммы учитывается максимальная ключевая ставка ЦБ за год. "В 2024 году это дало высокий порог (210 тысяч рублей), а значит — больше необлагаемой части дохода", — говорит адвокат.При этом, если годовой доход с 2025 года превысит 2,4 миллиона рублей, налог по вкладам вырастет с 13 до 15% с суммы превышения.Эксперт напомнил, что сумму выплат рассчитывает ФНС по данным банков – уведомление придет в личный налоговый кабинет ближе к осени. Получив его, нужно просто оплатить налог до 1 декабря 2025 года.
https://ria.ru/20250101/nalog-1992202146.html
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), федеральная налоговая служба (фнс россии), налоги
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Федеральная налоговая служба (ФНС России), Налоги
Раскрыто, кому придет налог на доход по вкладам в 2025 году
Экономист Григориади: в 2025-м налог по вкладам будут платить по новым правилам