https://ria.ru/20250107/naemnik-1992709979.html

Пленный польский наемник рассказал, что им советовали не делать на Украине

Пленный польский наемник рассказал, что им советовали не делать на Украине - РИА Новости, 07.01.2025

Пленный польский наемник рассказал, что им советовали не делать на Украине

Воюющим на стороне украинских боевиков иностранным наемникам не рекомендуют вступать в контакт с населением контролируемой Киевом части Донбасса, так как многие РИА Новости, 07.01.2025

2025-01-07T06:38:00+03:00

2025-01-07T06:38:00+03:00

2025-01-07T08:54:00+03:00

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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Воюющим на стороне украинских боевиков иностранным наемникам не рекомендуют вступать в контакт с населением контролируемой Киевом части Донбасса, так как многие жители там поддерживают Россию, рассказал РИА Новости пленный польский наемник. "Что касается гражданского населения, это после прибытия на восток Украины у нас была такая рекомендация, — чтобы лучше не вступать с ними в контакт, не разговаривать, держаться нейтрально", — сказал пленный.Боевика из Польши, который воевал на стороне ВСУ, ранее взяли в плен бойцы Добровольческого корпуса ВС России.Наемникам, по его словам, объяснили, что местное население "разделено", часть жителей поддерживают Россию.Как утверждает пленный, он выполнял это распоряжение. В Минобороны не раз заявляли об уничтожении на Украине наемников из США, Великобритании, Грузии, Польши и других стран. Как подчеркивали в ведомстве, киевский режим использует их в качестве "пушечного мяса". Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинское командование плохо координирует их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.

https://ria.ru/20250106/naemnik-1992628515.html

https://ria.ru/20250105/vsu-1992557350.html

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россия, украина, донбасс, вооруженные силы украины