https://ria.ru/20250107/naemnik-1992709979.html
Пленный польский наемник рассказал, что им советовали не делать на Украине
Пленный польский наемник рассказал, что им советовали не делать на Украине - РИА Новости, 07.01.2025
Пленный польский наемник рассказал, что им советовали не делать на Украине
Воюющим на стороне украинских боевиков иностранным наемникам не рекомендуют вступать в контакт с населением контролируемой Киевом части Донбасса, так как многие РИА Новости, 07.01.2025
2025-01-07T06:38:00+03:00
2025-01-07T06:38:00+03:00
2025-01-07T08:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
донбасс
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962101409_252:0:3072:1586_1920x0_80_0_0_f5f6aae63df9b51a100d470af46dea5e.jpg
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Воюющим на стороне украинских боевиков иностранным наемникам не рекомендуют вступать в контакт с населением контролируемой Киевом части Донбасса, так как многие жители там поддерживают Россию, рассказал РИА Новости пленный польский наемник. "Что касается гражданского населения, это после прибытия на восток Украины у нас была такая рекомендация, — чтобы лучше не вступать с ними в контакт, не разговаривать, держаться нейтрально", — сказал пленный.Боевика из Польши, который воевал на стороне ВСУ, ранее взяли в плен бойцы Добровольческого корпуса ВС России.Наемникам, по его словам, объяснили, что местное население "разделено", часть жителей поддерживают Россию.Как утверждает пленный, он выполнял это распоряжение. В Минобороны не раз заявляли об уничтожении на Украине наемников из США, Великобритании, Грузии, Польши и других стран. Как подчеркивали в ведомстве, киевский режим использует их в качестве "пушечного мяса". Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинское командование плохо координирует их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
https://ria.ru/20250106/naemnik-1992628515.html
https://ria.ru/20250105/vsu-1992557350.html
россия
украина
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962101409_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_0b60deab9138412f6d72909f75068d20.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, донбасс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Донбасс, Вооруженные силы Украины
Пленный польский наемник рассказал, что им советовали не делать на Украине
Пленный наемник из Польши: иностранцам советуют не общаться с жителями Донбасса