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Пленный польский наемник рассказал, что им советовали не делать на Украине - РИА Новости, 07.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:38 07.01.2025 (обновлено: 08:54 07.01.2025)
https://ria.ru/20250107/naemnik-1992709979.html
Пленный польский наемник рассказал, что им советовали не делать на Украине
Пленный польский наемник рассказал, что им советовали не делать на Украине - РИА Новости, 07.01.2025
Пленный польский наемник рассказал, что им советовали не делать на Украине
Воюющим на стороне украинских боевиков иностранным наемникам не рекомендуют вступать в контакт с населением контролируемой Киевом части Донбасса, так как многие РИА Новости, 07.01.2025
2025-01-07T06:38:00+03:00
2025-01-07T08:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
донбасс
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Воюющим на стороне украинских боевиков иностранным наемникам не рекомендуют вступать в контакт с населением контролируемой Киевом части Донбасса, так как многие жители там поддерживают Россию, рассказал РИА Новости пленный польский наемник. "Что касается гражданского населения, это после прибытия на восток Украины у нас была такая рекомендация, — чтобы лучше не вступать с ними в контакт, не разговаривать, держаться нейтрально", — сказал пленный.Боевика из Польши, который воевал на стороне ВСУ, ранее взяли в плен бойцы Добровольческого корпуса ВС России.Наемникам, по его словам, объяснили, что местное население "разделено", часть жителей поддерживают Россию.Как утверждает пленный, он выполнял это распоряжение. В Минобороны не раз заявляли об уничтожении на Украине наемников из США, Великобритании, Грузии, Польши и других стран. Как подчеркивали в ведомстве, киевский режим использует их в качестве "пушечного мяса". Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинское командование плохо координирует их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
https://ria.ru/20250106/naemnik-1992628515.html
https://ria.ru/20250105/vsu-1992557350.html
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россия, украина, донбасс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Донбасс, Вооруженные силы Украины
Пленный польский наемник рассказал, что им советовали не делать на Украине

Пленный наемник из Польши: иностранцам советуют не общаться с жителями Донбасса

© AP Photo / Frank AugsteinУкраинские наемники
Украинские наемники - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
© AP Photo / Frank Augstein
Украинские наемники. Архивное фото
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Воюющим на стороне украинских боевиков иностранным наемникам не рекомендуют вступать в контакт с населением контролируемой Киевом части Донбасса, так как многие жители там поддерживают Россию, рассказал РИА Новости пленный польский наемник.
«
"Что касается гражданского населения, это после прибытия на восток Украины у нас была такая рекомендация, — чтобы лучше не вступать с ними в контакт, не разговаривать, держаться нейтрально", — сказал пленный.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
Пленный рассказал, что наемники живут в квартирах граждан в Донбассе
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Боевика из Польши, который воевал на стороне ВСУ, ранее взяли в плен бойцы Добровольческого корпуса ВС России.
Наемникам, по его словам, объяснили, что местное население "разделено", часть жителей поддерживают Россию.
Как утверждает пленный, он выполнял это распоряжение.
В Минобороны не раз заявляли об уничтожении на Украине наемников из США, Великобритании, Грузии, Польши и других стран. Как подчеркивали в ведомстве, киевский режим использует их в качестве "пушечного мяса".
Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинское командование плохо координирует их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаДонбассВооруженные силы Украины
 
 
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