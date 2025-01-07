https://ria.ru/20250107/mwm-1992745237.html
СМИ рассказали, что произошло с ВСУ из-за применения российского оружия
СМИ рассказали, что произошло с ВСУ из-за применения российского оружия - РИА Новости, 07.01.2025
СМИ рассказали, что произошло с ВСУ из-за применения российского оружия
Вооруженные силы Украины стали уязвимыми из-за применения российскими военными ракет "Искандер-М", пишет Military Watch Magazine. РИА Новости, 07.01.2025
2025-01-07T15:41:00+03:00
2025-01-07T15:41:00+03:00
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Вооруженные силы Украины стали уязвимыми из-за применения российскими военными ракет "Искандер-М", пишет Military Watch Magazine."Баллистические ракеты “Искандер-М” применяются против украинских зенитно-ракетных комплексов с 2024 года с большим успехом и выступают в роли множителя силы, значительно повышая уязвимость ВСУ", — говорится в материале.ОТРК "Искандер" относится к высокоточному оружию с дальностью стрельбы до 500 километров. Боевая часть ракеты может уничтожить практически любую цель: командные пункты противника, колонны техники, комплексы противовоздушной обороны.В арсенале ОТРК есть как баллистические, так и крылатые снаряды, которые на подлете к цели ставят ложные электронные помехи и становятся практически неуязвимыми для систем ПВО противника. Крылатые ракеты могут идти на сверхнизких высотах и огибать рельеф местности.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
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СМИ рассказали, что произошло с ВСУ из-за применения российского оружия
MWM: ВСУ стали уязвимыми из-за российских ракет "Искандер-М"