Рейтинг@Mail.ru
СМИ рассказали, что произошло с ВСУ из-за применения российского оружия - РИА Новости, 07.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:41 07.01.2025
https://ria.ru/20250107/mwm-1992745237.html
СМИ рассказали, что произошло с ВСУ из-за применения российского оружия
СМИ рассказали, что произошло с ВСУ из-за применения российского оружия - РИА Новости, 07.01.2025
СМИ рассказали, что произошло с ВСУ из-за применения российского оружия
Вооруженные силы Украины стали уязвимыми из-за применения российскими военными ракет "Искандер-М", пишет Military Watch Magazine. РИА Новости, 07.01.2025
2025-01-07T15:41:00+03:00
2025-01-07T15:41:00+03:00
вооруженные силы украины
в мире
россия
украина
вооруженные силы рф
искандер-м
искандер
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846818476_0:200:3072:1928_1920x0_80_0_0_e37d3afdaf4281e97ca23269f6d695a3.jpg
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Вооруженные силы Украины стали уязвимыми из-за применения российскими военными ракет "Искандер-М", пишет Military Watch Magazine."Баллистические ракеты “Искандер-М” применяются против украинских зенитно-ракетных комплексов с 2024 года с большим успехом и выступают в роли множителя силы, значительно повышая уязвимость ВСУ", — говорится в материале.ОТРК "Искандер" относится к высокоточному оружию с дальностью стрельбы до 500 километров. Боевая часть ракеты может уничтожить практически любую цель: командные пункты противника, колонны техники, комплексы противовоздушной обороны.В арсенале ОТРК есть как баллистические, так и крылатые снаряды, которые на подлете к цели ставят ложные электронные помехи и становятся практически неуязвимыми для систем ПВО противника. Крылатые ракеты могут идти на сверхнизких высотах и огибать рельеф местности.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20250107/wp-1992722281.html
https://ria.ru/20250107/otkaz-1992719185.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846818476_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a268462caee1ec38a63daee7d10a34f1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, в мире, россия, украина, вооруженные силы рф, искандер-м, искандер, сша
Вооруженные силы Украины, В мире, Россия, Украина, Вооруженные силы РФ, Искандер-М, Искандер, США
СМИ рассказали, что произошло с ВСУ из-за применения российского оружия

MWM: ВСУ стали уязвимыми из-за российских ракет "Искандер-М"

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные в Артемовске
Украинские военные в Артемовске - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные в Артемовске. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Вооруженные силы Украины стали уязвимыми из-за применения российскими военными ракет "Искандер-М", пишет Military Watch Magazine.
«
"Баллистические ракеты “Искандер-М” применяются против украинских зенитно-ракетных комплексов с 2024 года с большим успехом и выступают в роли множителя силы, значительно повышая уязвимость ВСУ", — говорится в материале.
Украинские военные на линии соприкосновения в Донбассе - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
Американские СМИ сделали Украине страшный прогноз
Вчера, 10:25
ОТРК "Искандер" относится к высокоточному оружию с дальностью стрельбы до 500 километров. Боевая часть ракеты может уничтожить практически любую цель: командные пункты противника, колонны техники, комплексы противовоздушной обороны.
В арсенале ОТРК есть как баллистические, так и крылатые снаряды, которые на подлете к цели ставят ложные электронные помехи и становятся практически неуязвимыми для систем ПВО противника. Крылатые ракеты могут идти на сверхнизких высотах и огибать рельеф местности.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
Украинские военнослужащие переносят носилки с раненым - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
На Западе рассказали, к чему привел отказ Украины от переговоров с Россией
Вчера, 09:58
 
Вооруженные силы УкраиныВ миреРоссияУкраинаВооруженные силы РФИскандер-МИскандерСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала