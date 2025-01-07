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В Москве обеспечена пожарная безопасность в храмах в Рождество - РИА Новости, 07.01.2025
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14:23 07.01.2025 (обновлено: 14:27 07.01.2025)
https://ria.ru/20250107/moskva-1992740540.html
В Москве обеспечена пожарная безопасность в храмах в Рождество
В Москве обеспечена пожарная безопасность в храмах в Рождество - РИА Новости, 07.01.2025
В Москве обеспечена пожарная безопасность в храмах в Рождество
Пожарная безопасность Рождественских богослужений обеспечена в полном объеме, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 07.01.2025
2025-01-07T14:23:00+03:00
2025-01-07T14:27:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
рождество христово
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Пожарная безопасность Рождественских богослужений обеспечена в полном объеме, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В ночь с 6 на 7 января Рождественские богослужения состоялись в более чем 400 храмах и церквях, на дежурстве находились свыше 600 сотрудников столичного пожарно-спасательного гарнизона и добровольцев. Пожарная безопасность всех мероприятий, связанных с празднованием Рождества, обеспечена в полном объеме, происшествий не допущено", – рассказал Бирюков. Заммэра отметил, что все городские службы работают в усиленном режиме до 8 января включительно. "На круглосуточном дежурстве ответственные лица, оперативный и ремонтный персонал", - подчеркнул Бирюков. Он добавил, что принимаются все необходимые меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения столицы.
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городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, рождество христово
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков, Рождество Христово
В Москве обеспечена пожарная безопасность в храмах в Рождество

Бирюков: пожарная безопасность в храмах в Рождество обеспечена в полном объеме

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНа Патриаршем мосту на фоне храма Христа Спасителя в Москве
На Патриаршем мосту на фоне храма Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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На Патриаршем мосту на фоне храма Христа Спасителя в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Пожарная безопасность Рождественских богослужений обеспечена в полном объеме, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
«
"В ночь с 6 на 7 января Рождественские богослужения состоялись в более чем 400 храмах и церквях, на дежурстве находились свыше 600 сотрудников столичного пожарно-спасательного гарнизона и добровольцев. Пожарная безопасность всех мероприятий, связанных с празднованием Рождества, обеспечена в полном объеме, происшествий не допущено", – рассказал Бирюков.
Заммэра отметил, что все городские службы работают в усиленном режиме до 8 января включительно.
"На круглосуточном дежурстве ответственные лица, оперативный и ремонтный персонал", - подчеркнул Бирюков.
Он добавил, что принимаются все необходимые меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения столицы.
Рождество - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыМоскваПетр БирюковРождество Христово
 
 
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