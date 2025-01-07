https://ria.ru/20250107/moskva-1992740540.html
В Москве обеспечена пожарная безопасность в храмах в Рождество
В Москве обеспечена пожарная безопасность в храмах в Рождество - РИА Новости, 07.01.2025
В Москве обеспечена пожарная безопасность в храмах в Рождество
Пожарная безопасность Рождественских богослужений обеспечена в полном объеме, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 07.01.2025
2025-01-07T14:23:00+03:00
2025-01-07T14:23:00+03:00
2025-01-07T14:27:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
рождество христово
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/10/1763987922_0:352:3015:2047_1920x0_80_0_0_4df11946d7ca7b7749a89b38b836261a.jpg
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Пожарная безопасность Рождественских богослужений обеспечена в полном объеме, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В ночь с 6 на 7 января Рождественские богослужения состоялись в более чем 400 храмах и церквях, на дежурстве находились свыше 600 сотрудников столичного пожарно-спасательного гарнизона и добровольцев. Пожарная безопасность всех мероприятий, связанных с празднованием Рождества, обеспечена в полном объеме, происшествий не допущено", – рассказал Бирюков. Заммэра отметил, что все городские службы работают в усиленном режиме до 8 января включительно. "На круглосуточном дежурстве ответственные лица, оперативный и ремонтный персонал", - подчеркнул Бирюков. Он добавил, что принимаются все необходимые меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения столицы.
https://ria.ru/20250107/rozhdestvo-1913835689.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/10/1763987922_92:0:2821:2047_1920x0_80_0_0_7326594c622547ca1e8e59031b4097b8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, рождество христово
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков, Рождество Христово
В Москве обеспечена пожарная безопасность в храмах в Рождество
Бирюков: пожарная безопасность в храмах в Рождество обеспечена в полном объеме