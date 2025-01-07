https://ria.ru/20250107/moskva-1992740540.html

В Москве обеспечена пожарная безопасность в храмах в Рождество

В Москве обеспечена пожарная безопасность в храмах в Рождество - РИА Новости, 07.01.2025

В Москве обеспечена пожарная безопасность в храмах в Рождество

Пожарная безопасность Рождественских богослужений обеспечена в полном объеме, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 07.01.2025

2025-01-07T14:23:00+03:00

2025-01-07T14:23:00+03:00

2025-01-07T14:27:00+03:00

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Пожарная безопасность Рождественских богослужений обеспечена в полном объеме, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В ночь с 6 на 7 января Рождественские богослужения состоялись в более чем 400 храмах и церквях, на дежурстве находились свыше 600 сотрудников столичного пожарно-спасательного гарнизона и добровольцев. Пожарная безопасность всех мероприятий, связанных с празднованием Рождества, обеспечена в полном объеме, происшествий не допущено", – рассказал Бирюков. Заммэра отметил, что все городские службы работают в усиленном режиме до 8 января включительно. "На круглосуточном дежурстве ответственные лица, оперативный и ремонтный персонал", - подчеркнул Бирюков. Он добавил, что принимаются все необходимые меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения столицы.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, рождество христово