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В Молдавии рассказали, как власти помогают бизнесу "загнуться" - РИА Новости, 07.01.2025
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16:28 07.01.2025
https://ria.ru/20250107/moldavija-1992748098.html
В Молдавии рассказали, как власти помогают бизнесу "загнуться"
В Молдавии рассказали, как власти помогают бизнесу "загнуться" - РИА Новости, 07.01.2025
В Молдавии рассказали, как власти помогают бизнесу "загнуться"
Молдавские власти помогают бизнесу окончательно "загнуться", закрывая в разгар энергокризиса магазины беспошлинной торговли duty free на всех наземных пунктах... РИА Новости, 07.01.2025
2025-01-07T16:28:00+03:00
2025-01-07T16:28:00+03:00
молдавия
илан шор
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КИШИНЕВ, 7 янв - РИА Новости. Молдавские власти помогают бизнесу окончательно "загнуться", закрывая в разгар энергокризиса магазины беспошлинной торговли duty free на всех наземных пунктах пересечения границы Молдавии, заявил лидер оппозиционного в республике блока "Победа" Илан Шор. "Бизнесу сейчас тяжело, а власти помогают ему окончательно загнуться. На всех наземных КПП Молдовы закрыли магазины duty free. И когда? В разгар энергокризиса и зимы. Около 500 человек оставили без работы", - приводит слова Шора Telegram-канал блока. Политик отмечает, что торговля в магазинах duty free никому не мешала. "В развитых странах бизнесу помогают пережить кризис, его поддерживают, а у нас душат… Инвесторы теперь и на километр не подойдут к молдавскому рынку", - подчеркивает Шор. Молдавия несколько лет переживает очередную волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. Из-за роста цен на энергоресурсы тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. В 2023 году инфляция в Молдавии составила 13,4%. Из-за подорожания энергоресурсов у населения растут долги за коммунальные услуги. На фоне подорожания энергоресурсов, а также роста инфляции в стране стихийно проходят антиправительственные протесты.
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молдавия, илан шор
Молдавия, Илан Шор
В Молдавии рассказали, как власти помогают бизнесу "загнуться"

Шор: молдавские власти помогают бизнесу "загнуться", закрывая магазины duty free

© Sputnik / Miroslav RotariИлан Шор
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
© Sputnik / Miroslav Rotari
Илан Шор. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 7 янв - РИА Новости. Молдавские власти помогают бизнесу окончательно "загнуться", закрывая в разгар энергокризиса магазины беспошлинной торговли duty free на всех наземных пунктах пересечения границы Молдавии, заявил лидер оппозиционного в республике блока "Победа" Илан Шор.
«
"Бизнесу сейчас тяжело, а власти помогают ему окончательно загнуться. На всех наземных КПП Молдовы закрыли магазины duty free. И когда? В разгар энергокризиса и зимы. Около 500 человек оставили без работы", - приводит слова Шора Telegram-канал блока.
Политик отмечает, что торговля в магазинах duty free никому не мешала. "В развитых странах бизнесу помогают пережить кризис, его поддерживают, а у нас душат… Инвесторы теперь и на километр не подойдут к молдавскому рынку", - подчеркивает Шор.
Молдавия несколько лет переживает очередную волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. Из-за роста цен на энергоресурсы тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. В 2023 году инфляция в Молдавии составила 13,4%. Из-за подорожания энергоресурсов у населения растут долги за коммунальные услуги. На фоне подорожания энергоресурсов, а также роста инфляции в стране стихийно проходят антиправительственные протесты.
Председатель партии Шанс Алексей Лунгу - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
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МолдавияИлан Шор
 
 
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