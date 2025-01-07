В Молдавии рассказали, как власти помогают бизнесу "загнуться"
Шор: молдавские власти помогают бизнесу "загнуться", закрывая магазины duty free
© Sputnik / Miroslav RotariИлан Шор
© Sputnik / Miroslav Rotari
Илан Шор. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 7 янв - РИА Новости. Молдавские власти помогают бизнесу окончательно "загнуться", закрывая в разгар энергокризиса магазины беспошлинной торговли duty free на всех наземных пунктах пересечения границы Молдавии, заявил лидер оппозиционного в республике блока "Победа" Илан Шор.
«
"Бизнесу сейчас тяжело, а власти помогают ему окончательно загнуться. На всех наземных КПП Молдовы закрыли магазины duty free. И когда? В разгар энергокризиса и зимы. Около 500 человек оставили без работы", - приводит слова Шора Telegram-канал блока.
Политик отмечает, что торговля в магазинах duty free никому не мешала. "В развитых странах бизнесу помогают пережить кризис, его поддерживают, а у нас душат… Инвесторы теперь и на километр не подойдут к молдавскому рынку", - подчеркивает Шор.
Молдавия несколько лет переживает очередную волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. Из-за роста цен на энергоресурсы тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. В 2023 году инфляция в Молдавии составила 13,4%. Из-за подорожания энергоресурсов у населения растут долги за коммунальные услуги. На фоне подорожания энергоресурсов, а также роста инфляции в стране стихийно проходят антиправительственные протесты.
В Молдавии назвали рост тарифов на отопление ударом на поражение
28 декабря 2024, 14:58