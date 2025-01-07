https://ria.ru/20250107/moldavija-1992748098.html

В Молдавии рассказали, как власти помогают бизнесу "загнуться"

В Молдавии рассказали, как власти помогают бизнесу "загнуться" - РИА Новости, 07.01.2025

В Молдавии рассказали, как власти помогают бизнесу "загнуться"

Молдавские власти помогают бизнесу окончательно "загнуться", закрывая в разгар энергокризиса магазины беспошлинной торговли duty free на всех наземных пунктах... РИА Новости, 07.01.2025

2025-01-07T16:28:00+03:00

2025-01-07T16:28:00+03:00

2025-01-07T16:28:00+03:00

молдавия

илан шор

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КИШИНЕВ, 7 янв - РИА Новости. Молдавские власти помогают бизнесу окончательно "загнуться", закрывая в разгар энергокризиса магазины беспошлинной торговли duty free на всех наземных пунктах пересечения границы Молдавии, заявил лидер оппозиционного в республике блока "Победа" Илан Шор. "Бизнесу сейчас тяжело, а власти помогают ему окончательно загнуться. На всех наземных КПП Молдовы закрыли магазины duty free. И когда? В разгар энергокризиса и зимы. Около 500 человек оставили без работы", - приводит слова Шора Telegram-канал блока. Политик отмечает, что торговля в магазинах duty free никому не мешала. "В развитых странах бизнесу помогают пережить кризис, его поддерживают, а у нас душат… Инвесторы теперь и на километр не подойдут к молдавскому рынку", - подчеркивает Шор. Молдавия несколько лет переживает очередную волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. Из-за роста цен на энергоресурсы тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. В 2023 году инфляция в Молдавии составила 13,4%. Из-за подорожания энергоресурсов у населения растут долги за коммунальные услуги. На фоне подорожания энергоресурсов, а также роста инфляции в стране стихийно проходят антиправительственные протесты.

https://ria.ru/20241228/moldaviya-1991872018.html

молдавия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

молдавия, илан шор