https://ria.ru/20250107/mobilizatsiya-1992756818.html

На Украине сотрудники военкомата избили мужчину, но мобилизовать не смогли

На Украине сотрудники военкомата избили мужчину, но мобилизовать не смогли - РИА Новости, 07.01.2025

На Украине сотрудники военкомата избили мужчину, но мобилизовать не смогли

Полиция Днепропетровской области на Украине утверждает, что мужчина в Днепропетровске по время конфликта с сотрудниками военкомата ударил ножом полицейского в... РИА Новости, 07.01.2025

2025-01-07T18:30:00+03:00

2025-01-07T18:30:00+03:00

2025-01-07T18:30:00+03:00

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МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Полиция Днепропетровской области на Украине утверждает, что мужчина в Днепропетровске по время конфликта с сотрудниками военкомата ударил ножом полицейского в ответ на требование предоставить документы. Украинское издание "Страна.ua" ранее во вторник сообщала, что сотрудники военкомата в Днепропетровске на Украине запугивали расстрелом жителей, пытавшихся отбить от них мужчину, которого хотели насильно мобилизовать. Инцидент произошел на ж/д вокзале. Мужчину избили, но мобилизовать в итоге его не удалось. "По факту конфликтной ситуации на железнодорожном вокзале в Днепропетровске полиция проводит проверку. Во время отказа предоставить личные документы для проверки представителям ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы) нарушитель нанес правоохранителю ножевое ранение… Он обратился в больницу, где ему была оказана медицинская помощь", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале. По данным полиции, мужчина также обратился в полицию с заявлением о нанесении ему телесных повреждений сотрудниками военкомата. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20250107/ukraina-1992746579.html

https://ria.ru/20250106/voenkomy-1992689880.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, днепропетровск, днепропетровская область, страна.ua