Мишустин поздравил патриарха Кирилла с Рождеством
Мишустин поздравил патриарха Кирилла с Рождеством Христовым
© РИА Новости / Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и патриарх Московского и всея Руси Кирилл во время встречи
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и патриарх Московского и всея Руси Кирилл во время встречи. Архивное фото
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Рождеством Христовым, сообщила пресс-служба кабмина РФ.
"Ваше Святейшество! Примите мои искренние поздравления с Рождеством Христовым. Этот праздник дарит истинную радость, свет веры, счастье надежды. Он обращает миллионы людей к духовным ценностям, учит милосердию, состраданию и взаимному уважению. И сегодня, когда Россия проходит через испытания, Русская православная церковь объединяет общество, призывает следовать христианским заповедям, помогает обретать силы, найти ответы на сложные вопросы", - говорится в поздравлении, опубликованном на сайте правительства.
Премьер-министр назвал важным то, что РПЦ активно участвует в жизни страны, многое делает для укрепления традиционных семейных ценностей, нравственного воспитания подрастающего поколения.
"Под вашим предстоятельством ведётся большая благотворительная и просветительская деятельность, восстанавливаются храмы и монастыри, реализуются социальные проекты. А также оказывается поддержка участникам специальной военной операции и их семьям", - отметил Мишустин.
Глава правительства пожелал патриарху доброго здоровья, успехов в высоком служении на благо России, народа, Русской православной церкви.