https://ria.ru/20250107/mishustin-1992702188.html

Мишустин поздравил патриарха Кирилла с Рождеством

Мишустин поздравил патриарха Кирилла с Рождеством - РИА Новости, 07.01.2025

Мишустин поздравил патриарха Кирилла с Рождеством

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Рождеством Христовым, сообщила пресс-служба кабмина РФ. РИА Новости, 07.01.2025

2025-01-07T01:41:00+03:00

2025-01-07T01:41:00+03:00

2025-01-07T01:41:00+03:00

россия

михаил мишустин

русская православная церковь

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595522548_0:124:3342:2004_1920x0_80_0_0_91fd1c27873a45e4d51b1ca854fec7d3.jpg

МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Рождеством Христовым, сообщила пресс-служба кабмина РФ. "Ваше Святейшество! Примите мои искренние поздравления с Рождеством Христовым. Этот праздник дарит истинную радость, свет веры, счастье надежды. Он обращает миллионы людей к духовным ценностям, учит милосердию, состраданию и взаимному уважению. И сегодня, когда Россия проходит через испытания, Русская православная церковь объединяет общество, призывает следовать христианским заповедям, помогает обретать силы, найти ответы на сложные вопросы", - говорится в поздравлении, опубликованном на сайте правительства. Премьер-министр назвал важным то, что РПЦ активно участвует в жизни страны, многое делает для укрепления традиционных семейных ценностей, нравственного воспитания подрастающего поколения. "Под вашим предстоятельством ведётся большая благотворительная и просветительская деятельность, восстанавливаются храмы и монастыри, реализуются социальные проекты. А также оказывается поддержка участникам специальной военной операции и их семьям", - отметил Мишустин. Глава правительства пожелал патриарху доброго здоровья, успехов в высоком служении на благо России, народа, Русской православной церкви.

https://ria.ru/20250107/putin-1992701736.html

https://ria.ru/20250107/putin-1992697581.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, михаил мишустин, русская православная церковь