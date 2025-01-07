https://ria.ru/20250107/mischuk-1992703931.html
Умер советский бард Вадим Мищук
Умер советский бард Вадим Мищук - РИА Новости, 07.01.2025
Умер советский бард Вадим Мищук
Советский бард-исполнитель Вадим Мищук умер в возрасте 68 лет. Информация об этом появилась на сайте Грушинского фестиваля, участником которого он был не один... РИА Новости, 07.01.2025
2025-01-07T02:28:00+03:00
2025-01-07T02:28:00+03:00
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Советский бард-исполнитель Вадим Мищук умер в возрасте 68 лет. Информация об этом появилась на сайте Грушинского фестиваля, участником которого он был не один раз."Очень горькие новости. Сегодня не стало нашего друга — Вадима Мищука. Мы ждали Вадима на Зимний Грушинский, но судьба распорядилась иначе. Будем помнить всегда. И петь песни с его гениальной музыкой", — сказано в публикации.Вадим Мищук родился в 1956 году в Риге. В 1989 году вместе со своим братом Валерием переехал в Москву, где они начали выступать дуэтом в жанре авторской песни. Братья гастролировали по России, а также по городам зарубежья. Аккомпанировали себе на шестиструнных гитарах. C 1998 года были участниками творческого проекта "Песни нашего века". После смерти брата боровшегося с онкологическим заболеванием, в 2022 году Вадим Мищук продолжил сольную карьеру и являлся музыкальным руководителем проекта "Песни нашего времени".
https://rsport.ria.ru/20250106/mayksner-1992683408.html
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Умер советский бард Вадим Мищук
Советский бард Вадим Мищук умер на 69-м году жизни