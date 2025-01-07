https://ria.ru/20250107/mischuk-1992703931.html

Умер советский бард Вадим Мищук

Умер советский бард Вадим Мищук - РИА Новости, 07.01.2025

Умер советский бард Вадим Мищук

Советский бард-исполнитель Вадим Мищук умер в возрасте 68 лет. Информация об этом появилась на сайте Грушинского фестиваля, участником которого он был не один... РИА Новости, 07.01.2025

2025-01-07T02:28:00+03:00

2025-01-07T02:28:00+03:00

2025-01-07T03:39:00+03:00

рига

москва

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/112317/35/1123173576_0:103:2917:1744_1920x0_80_0_0_0d2a50b8c90853c63e86c5e2a5ad3dbf.jpg

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Советский бард-исполнитель Вадим Мищук умер в возрасте 68 лет. Информация об этом появилась на сайте Грушинского фестиваля, участником которого он был не один раз."Очень горькие новости. Сегодня не стало нашего друга — Вадима Мищука. Мы ждали Вадима на Зимний Грушинский, но судьба распорядилась иначе. Будем помнить всегда. И петь песни с его гениальной музыкой", — сказано в публикации.Вадим Мищук родился в 1956 году в Риге. В 1989 году вместе со своим братом Валерием переехал в Москву, где они начали выступать дуэтом в жанре авторской песни. Братья гастролировали по России, а также по городам зарубежья. Аккомпанировали себе на шестиструнных гитарах. C 1998 года были участниками творческого проекта "Песни нашего века". После смерти брата боровшегося с онкологическим заболеванием, в 2022 году Вадим Мищук продолжил сольную карьеру и являлся музыкальным руководителем проекта "Песни нашего времени".

https://rsport.ria.ru/20250106/mayksner-1992683408.html

https://ria.ru/20250104/kosach-1992517118.html

рига

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

рига, москва, россия