https://ria.ru/20250107/medved-1992744611.html

Белый медведь Терпей из Московского зоопарка получил новогодние подарки

Белый медведь Терпей из Московского зоопарка получил новогодние подарки - РИА Новости, 07.01.2025

Белый медведь Терпей из Московского зоопарка получил новогодние подарки

Белый медведь Терпей из Московского зоопарка получил подарки на Рождество и Новый год, сообщается в Telegram-канале столичного зоосада. РИА Новости, 07.01.2025

2025-01-07T15:37:00+03:00

2025-01-07T15:37:00+03:00

2025-01-07T15:37:00+03:00

хорошие новости

московский зоопарк

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Белый медведь Терпей из Московского зоопарка получил подарки на Рождество и Новый год, сообщается в Telegram-канале столичного зоосада. "Наш северный великан, белый медведь Терпей, получил свои подарки на Рождество и Новый год. Команда специалистов отдела "Хищные животные", в честь праздников, подготовила для него вкусные угощения", - говорится в сообщении. Отмечается, что медведю предложили его любимые рыбу, тыкву, свёклу и ледяной торт. Пожилого пермского белого медведя Терпея перевезли из Казанского зооботанического сада, где он временно обитал, в Московский зоопарк в октябре 2024 года.

https://ria.ru/20250104/medvezhata-1992471396.html

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Рождественские подарки для белого медведя Терпея Наш северный великан, белый медведь Терпей, получил свои подарки на Рождество и Новый год! Команда специалистов отдела "Хищные животные", в честь праздников, подготовила для него вкусные угощения. Медведю предложили любимые рыбу, тыкву, свёклу и ледяной торт. 2025-01-07T15:37 true PT0M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московский зоопарк