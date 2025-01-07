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Белый медведь Терпей из Московского зоопарка получил новогодние подарки
Белый медведь Терпей из Московского зоопарка получил новогодние подарки - РИА Новости, 07.01.2025
Белый медведь Терпей из Московского зоопарка получил новогодние подарки
Белый медведь Терпей из Московского зоопарка получил подарки на Рождество и Новый год, сообщается в Telegram-канале столичного зоосада. РИА Новости, 07.01.2025
2025-01-07T15:37:00+03:00
2025-01-07T15:37:00+03:00
2025-01-07T15:37:00+03:00
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Белый медведь Терпей из Московского зоопарка получил подарки на Рождество и Новый год, сообщается в Telegram-канале столичного зоосада. "Наш северный великан, белый медведь Терпей, получил свои подарки на Рождество и Новый год. Команда специалистов отдела "Хищные животные", в честь праздников, подготовила для него вкусные угощения", - говорится в сообщении. Отмечается, что медведю предложили его любимые рыбу, тыкву, свёклу и ледяной торт. Пожилого пермского белого медведя Терпея перевезли из Казанского зооботанического сада, где он временно обитал, в Московский зоопарк в октябре 2024 года.
https://ria.ru/20250104/medvezhata-1992471396.html
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Рождественские подарки для белого медведя Терпея
Наш северный великан, белый медведь Терпей, получил свои подарки на Рождество и Новый год! Команда специалистов отдела "Хищные животные", в честь праздников, подготовила для него вкусные угощения. Медведю предложили любимые рыбу, тыкву, свёклу и ледяной торт.
2025-01-07T15:37
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Хорошие новости, Московский зоопарк
Белый медведь Терпей из Московского зоопарка получил новогодние подарки
Медведь Терпей из Московского зоопарка получил подарки на Рождество и Новый год