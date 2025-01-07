https://ria.ru/20250107/mediki-1992750627.html

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Карелии достигло 16

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Карелии достигло 16 - РИА Новости, 07.01.2025

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Карелии достигло 16

Карельские медики оказали помощь 16 пострадавшим в ДТП с туристическим автобусом в воскресенье, часть госпитализированных пациентов уже направляется на лечение... РИА Новости, 07.01.2025

2025-01-07T17:12:00+03:00

2025-01-07T17:12:00+03:00

2025-01-07T17:12:00+03:00

происшествия

москва

питкярантский район

сортавала

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 янв – РИА Новости. Карельские медики оказали помощь 16 пострадавшим в ДТП с туристическим автобусом в воскресенье, часть госпитализированных пациентов уже направляется на лечение в Москву, сообщил глава республиканского минздрава Михаил Охлопков в своем Telegram-канале. Пятого января на федеральной трассе "Кола" в Питкярантском районе вблизи поселка Ляскеля в Карелии пассажирский автобус съехал в кювет по ходу движения и опрокинулся, сообщало ранее республиканское МЧС. По данным УМВД республики, туристы направлялись в парк Рускеала. Охлопков сообщал, что медики оказали помощь 15 пострадавшим в ДТП. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. "Медицинская помощь оказана 16 пассажирам автобуса, перевернувшегося 5 января возле поселка Ляскеля. Семеро из них были госпитализированы в больницы Питкяранты, Сортавалы и Петрозаводска, где получили помощь в полном объеме", – написал Охлопков. Как уточнил глава минздрава Карелии, в настоящее время пациенты из Сортавальской и Питкярантской ЦРБ и Республиканской больницы скорой и экстренной медицинской помощи переведены в клиники Москвы, они "уже в пути". Двое пациентов Республиканской больницы имени Баранова ожидают транспортировки. "Один больной выписан в первый же день на долечивание по месту жительства и уехал самостоятельно", – добавил Охлопков.

https://ria.ru/20250106/dtp-1992619394.html

https://ria.ru/20250105/dtp-1992615192.html

москва

питкярантский район

сортавала

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва, питкярантский район, сортавала, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)