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В Британии сотни работников присоединились к иску против McDonald's - РИА Новости, 07.01.2025
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18:40 07.01.2025 (обновлено: 20:34 07.01.2025)
https://ria.ru/20250107/mcdonalds-1992757356.html
В Британии сотни работников присоединились к иску против McDonald's
В Британии сотни работников присоединились к иску против McDonald's - РИА Новости, 07.01.2025
В Британии сотни работников присоединились к иску против McDonald's
Более 700 бывших и текущих сотрудников McDonald's в Великобритании присоединились к иску против сети ресторанов быстрого питания о домогательствах на рабочем... РИА Новости, 07.01.2025
2025-01-07T18:40:00+03:00
2025-01-07T20:34:00+03:00
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Более 700 бывших и текущих сотрудников McDonald's в Великобритании присоединились к иску против сети ресторанов быстрого питания о домогательствах на рабочем месте, сообщает юридическая фирма Leigh Day. "Более 700 клиентов в возрасте 19 лет и моложе, работавших в McDonald's, обратились в юридическую фирму Leigh Day с просьбой подать судебный иск от их имени. На данный момент в исках фигурируют более 450 ресторанов McDonald's", - сказано в заявлении фирмы. Сотрудники сети жалуются на то, что во время работы подвергались дискриминации и домогательствам, а также стали жертвами проявлений гомофобии и расизма. Leigh Day будет добиваться для своих клиентов компенсации.
https://ria.ru/20250107/mcdonalds-1992755797.html
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великобритания, mcdonald's corporation, в мире
Великобритания, McDonald's Corporation, В мире
В Британии сотни работников присоединились к иску против McDonald's

В Британии более 700 работников подали иск о домогательствах против McDonald's

© РИА Новости / Дмитрий КоробейниковРесторан "Макдональдс"
Ресторан Макдональдс - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
Ресторан "Макдональдс". Архивное фото
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Более 700 бывших и текущих сотрудников McDonald's в Великобритании присоединились к иску против сети ресторанов быстрого питания о домогательствах на рабочем месте, сообщает юридическая фирма Leigh Day.
"Более 700 клиентов в возрасте 19 лет и моложе, работавших в McDonald's, обратились в юридическую фирму Leigh Day с просьбой подать судебный иск от их имени. На данный момент в исках фигурируют более 450 ресторанов McDonald's", - сказано в заявлении фирмы.
Сотрудники сети жалуются на то, что во время работы подвергались дискриминации и домогательствам, а также стали жертвами проявлений гомофобии и расизма. Leigh Day будет добиваться для своих клиентов компенсации.
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