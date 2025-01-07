https://ria.ru/20250107/mcdonalds-1992757356.html

В Британии сотни работников присоединились к иску против McDonald's

В Британии сотни работников присоединились к иску против McDonald's - РИА Новости, 07.01.2025

В Британии сотни работников присоединились к иску против McDonald's

Более 700 бывших и текущих сотрудников McDonald's в Великобритании присоединились к иску против сети ресторанов быстрого питания о домогательствах на рабочем... РИА Новости, 07.01.2025

2025-01-07T18:40:00+03:00

2025-01-07T18:40:00+03:00

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Более 700 бывших и текущих сотрудников McDonald's в Великобритании присоединились к иску против сети ресторанов быстрого питания о домогательствах на рабочем месте, сообщает юридическая фирма Leigh Day. "Более 700 клиентов в возрасте 19 лет и моложе, работавших в McDonald's, обратились в юридическую фирму Leigh Day с просьбой подать судебный иск от их имени. На данный момент в исках фигурируют более 450 ресторанов McDonald's", - сказано в заявлении фирмы. Сотрудники сети жалуются на то, что во время работы подвергались дискриминации и домогательствам, а также стали жертвами проявлений гомофобии и расизма. Leigh Day будет добиваться для своих клиентов компенсации.

https://ria.ru/20250107/mcdonalds-1992755797.html

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великобритания, mcdonald's corporation, в мире