Рейтинг@Mail.ru
McDonald's отменил цели инклюзивности и многообразия для сотрудников - РИА Новости, 07.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:10 07.01.2025
https://ria.ru/20250107/mcdonalds-1992755797.html
McDonald's отменил цели инклюзивности и многообразия для сотрудников
McDonald's отменил цели инклюзивности и многообразия для сотрудников - РИА Новости, 07.01.2025
McDonald's отменил цели инклюзивности и многообразия для сотрудников
Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's заявила в понедельник об отмене целей инклюзивности и многообразия для своих сотрудников и поставщиков, сообщает... РИА Новости, 07.01.2025
2025-01-07T18:10:00+03:00
2025-01-07T18:10:00+03:00
сша
mcdonald's corporation
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979511777_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b8a508fa03625621f9af2c76389130eb.jpg
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's заявила в понедельник об отмене целей инклюзивности и многообразия для своих сотрудников и поставщиков, сообщает газета Wall Street Journal. "McDonald's заявила в понедельник, что отменяет установленные цели по разнообразию для своих сотрудников и поставщиков, став последней крупной компанией, пересмотревшей свои стратегии в отношении многообразия, справедливости и инклюзивности", - пишет газета. Компания подчеркнула, что не планирует далее ставить новые цели по инклюзивности своего персонала, однако продолжит публиковать отчеты по этому параметру. Кроме того, согласно публикации Wall Street Journal, вопрос отчетов будет обсуждаться с поставщиками. "Более 30% руководителей компании в США теперь происходят из недостаточно представленных групп, в то время как 25% ее расходов идет на разнообразных поставщиков", - пишет газета, подчеркивая, что компания по-прежнему привержена принципам многообразия и добилась успехов с момента постановки соответствующих целей. Ранее свой глобальный отдел по вопросам многообразия, равноправия и инклюзивности расформировала американская авиастроительная корпорация Boeing, передало агентство Блумберг.
https://ria.ru/20241029/mcdonalds-1980807765.html
https://ria.ru/20241020/trump-1979025975.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979511777_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_636585b26f0d6a6ccd1e49008c0f942c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, mcdonald's corporation, в мире
США, McDonald's Corporation, В мире
McDonald's отменил цели инклюзивности и многообразия для сотрудников

WSJ: McDonald's отменил цели инклюзивности для своих сотрудников и поставщиков

© AP Photo / Jenny KaneВывеска ресторана McDonald's
Вывеска ресторана McDonald's - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
© AP Photo / Jenny Kane
Вывеска ресторана McDonald's. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's заявила в понедельник об отмене целей инклюзивности и многообразия для своих сотрудников и поставщиков, сообщает газета Wall Street Journal.
"McDonald's заявила в понедельник, что отменяет установленные цели по разнообразию для своих сотрудников и поставщиков, став последней крупной компанией, пересмотревшей свои стратегии в отношении многообразия, справедливости и инклюзивности", - пишет газета.
Ресторан быстрого питания Макдоналдс в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
В США против McDonald's подали коллективный иск
29 октября 2024, 23:32
Компания подчеркнула, что не планирует далее ставить новые цели по инклюзивности своего персонала, однако продолжит публиковать отчеты по этому параметру. Кроме того, согласно публикации Wall Street Journal, вопрос отчетов будет обсуждаться с поставщиками.
"Более 30% руководителей компании в США теперь происходят из недостаточно представленных групп, в то время как 25% ее расходов идет на разнообразных поставщиков", - пишет газета, подчеркивая, что компания по-прежнему привержена принципам многообразия и добилась успехов с момента постановки соответствующих целей.
Ранее свой глобальный отдел по вопросам многообразия, равноправия и инклюзивности расформировала американская авиастроительная корпорация Boeing, передало агентство Блумберг.
Дональд Трамп в McDonald's - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
Трамп обслужил клиентов McDonald's
20 октября 2024, 20:50
 
СШАMcDonald's CorporationВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала