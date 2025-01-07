https://ria.ru/20250107/mcdonalds-1992755797.html

McDonald's отменил цели инклюзивности и многообразия для сотрудников

McDonald's отменил цели инклюзивности и многообразия для сотрудников - РИА Новости, 07.01.2025

McDonald's отменил цели инклюзивности и многообразия для сотрудников

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's заявила в понедельник об отмене целей инклюзивности и многообразия для своих сотрудников и поставщиков, сообщает... РИА Новости, 07.01.2025

2025-01-07T18:10:00+03:00

2025-01-07T18:10:00+03:00

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's заявила в понедельник об отмене целей инклюзивности и многообразия для своих сотрудников и поставщиков, сообщает газета Wall Street Journal. "McDonald's заявила в понедельник, что отменяет установленные цели по разнообразию для своих сотрудников и поставщиков, став последней крупной компанией, пересмотревшей свои стратегии в отношении многообразия, справедливости и инклюзивности", - пишет газета. Компания подчеркнула, что не планирует далее ставить новые цели по инклюзивности своего персонала, однако продолжит публиковать отчеты по этому параметру. Кроме того, согласно публикации Wall Street Journal, вопрос отчетов будет обсуждаться с поставщиками. "Более 30% руководителей компании в США теперь происходят из недостаточно представленных групп, в то время как 25% ее расходов идет на разнообразных поставщиков", - пишет газета, подчеркивая, что компания по-прежнему привержена принципам многообразия и добилась успехов с момента постановки соответствующих целей. Ранее свой глобальный отдел по вопросам многообразия, равноправия и инклюзивности расформировала американская авиастроительная корпорация Boeing, передало агентство Блумберг.

https://ria.ru/20241029/mcdonalds-1980807765.html

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