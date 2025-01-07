McDonald's отменил цели инклюзивности и многообразия для сотрудников
WSJ: McDonald's отменил цели инклюзивности для своих сотрудников и поставщиков
© AP Photo / Jenny KaneВывеска ресторана McDonald's
© AP Photo / Jenny Kane
Вывеска ресторана McDonald's. Архивное фото
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's заявила в понедельник об отмене целей инклюзивности и многообразия для своих сотрудников и поставщиков, сообщает газета Wall Street Journal.
"McDonald's заявила в понедельник, что отменяет установленные цели по разнообразию для своих сотрудников и поставщиков, став последней крупной компанией, пересмотревшей свои стратегии в отношении многообразия, справедливости и инклюзивности", - пишет газета.
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Компания подчеркнула, что не планирует далее ставить новые цели по инклюзивности своего персонала, однако продолжит публиковать отчеты по этому параметру. Кроме того, согласно публикации Wall Street Journal, вопрос отчетов будет обсуждаться с поставщиками.
"Более 30% руководителей компании в США теперь происходят из недостаточно представленных групп, в то время как 25% ее расходов идет на разнообразных поставщиков", - пишет газета, подчеркивая, что компания по-прежнему привержена принципам многообразия и добилась успехов с момента постановки соответствующих целей.
Ранее свой глобальный отдел по вопросам многообразия, равноправия и инклюзивности расформировала американская авиастроительная корпорация Boeing, передало агентство Блумберг.
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