https://ria.ru/20250107/mazut-1992768313.html

На Кубани собрали более 129 тысяч тонн загрязненного мазутом грунта

На Кубани собрали более 129 тысяч тонн загрязненного мазутом грунта - РИА Новости, 07.01.2025

На Кубани собрали более 129 тысяч тонн загрязненного мазутом грунта

Спасатели и волонтёры собрали и вывезли более 129 тысяч тонн загрязнённого грунта с побережья Кубани после разлива мазута, сообщил губернатор Вениамин... РИА Новости, 07.01.2025

2025-01-07T21:06:00+03:00

2025-01-07T21:06:00+03:00

2025-01-07T21:06:00+03:00

происшествия

керченский пролив

россия

вениамин кондратьев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

крушение двух танкеров в керченском проливе

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 7 янв – РИА Новости. Спасатели и волонтёры собрали и вывезли более 129 тысяч тонн загрязнённого грунта с побережья Кубани после разлива мазута, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. "Благодарен за это добровольцам, сотрудникам муниципальных администраций, спасательных служб и МЧС. Их усилиями с побережья собрано и вывезено всего более 129 тысяч тонн песка с нефтепродуктами. Сегодня трудились 6,8 тысячи человек, задействовано 650 единиц техники", - написал Кондратьев в Telegram-канале. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тыс тонн нефтепродуктов. На Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают шесть центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.

https://ria.ru/20250107/zoopark-1992767906.html

https://ria.ru/20250105/delfiny-1992586591.html

керченский пролив

россия

краснодарский край

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происшествия, керченский пролив, россия, вениамин кондратьев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение двух танкеров в керченском проливе, краснодарский край