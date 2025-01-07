https://ria.ru/20250107/mazut-1992768313.html
На Кубани собрали более 129 тысяч тонн загрязненного мазутом грунта
На Кубани собрали более 129 тысяч тонн загрязненного мазутом грунта - РИА Новости, 07.01.2025
На Кубани собрали более 129 тысяч тонн загрязненного мазутом грунта
Спасатели и волонтёры собрали и вывезли более 129 тысяч тонн загрязнённого грунта с побережья Кубани после разлива мазута, сообщил губернатор Вениамин... РИА Новости, 07.01.2025
2025-01-07T21:06:00+03:00
2025-01-07T21:06:00+03:00
2025-01-07T21:06:00+03:00
происшествия
керченский пролив
россия
вениамин кондратьев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
крушение двух танкеров в керченском проливе
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 7 янв – РИА Новости. Спасатели и волонтёры собрали и вывезли более 129 тысяч тонн загрязнённого грунта с побережья Кубани после разлива мазута, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. "Благодарен за это добровольцам, сотрудникам муниципальных администраций, спасательных служб и МЧС. Их усилиями с побережья собрано и вывезено всего более 129 тысяч тонн песка с нефтепродуктами. Сегодня трудились 6,8 тысячи человек, задействовано 650 единиц техники", - написал Кондратьев в Telegram-канале. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тыс тонн нефтепродуктов. На Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают шесть центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.
https://ria.ru/20250107/zoopark-1992767906.html
https://ria.ru/20250105/delfiny-1992586591.html
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происшествия, керченский пролив, россия, вениамин кондратьев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение двух танкеров в керченском проливе, краснодарский край
Происшествия, Керченский пролив, Россия, Вениамин Кондратьев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Крушение двух танкеров в Керченском проливе, Краснодарский край
На Кубани собрали более 129 тысяч тонн загрязненного мазутом грунта
С побережья Кубани вывезли более 129 тысяч тонн загрязненного мазутом грунта